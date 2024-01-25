每個國家都有因應風土民情而誕生的國粹，面積只比台灣大1.1倍的瑞士，是一個比台灣還要多山的國度，高山平均海拔1千7百米，可耕地少之又少，為了有效運用土地，畜牧成為瑞士主要產業，應運而生的，就是瑞士名聞遐邇的高品質起司。
全世界起司產量最大的單一國家是美國，生產便宜量大的莫札瑞拉起司和切達起司，也就是披薩上會用到的那種，但說到品質，還是得要乳酪之國-瑞士起司Swiss cheese才夠水準，台北有家起司全空運來台、正統瑞士人創立的「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」，繼承了瑞士起司職人精神，讓台灣人重新認識來自瑞士的國粹。
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資訊
布夫 歐式私房菜 La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店
所在地點：國父紀念館附近巷弄
地址：台北市大安區仁愛路四段408巷13號
營業時間：11:30–20:00 (一)公休
電話：02-3322-1120
菜單
介紹
隱身在國父紀念館對面巷弄的「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」，環境非常舒服，靠近市政府的此區是天龍國中的天龍區，枝繁葉茂、綠樹成蔭，離塵不離城。
來自瑞士的Damien Kaeser10年前落腳台灣，原本一身西裝革履從事人人稱羨金融業的他，卻因受不了台灣職場文化，以及瘋狂想念家鄉的起司、香腸，轉而投入餐飲業，與另一合夥人林子共同創立「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」。
「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」的每一塊起司，都是遠從近萬里之遙的瑞士本國百年乳酪熟成工廠進口，沒辦法，正統的瑞士起司不僅要恆溫恆濕儲放設備與空間，更經瑞士政府立法保障，只有符合嚴格規範製作的起司，才能貼上代表瑞士乳酪的AOP認證。
樓中樓用餐空間明亮舒適，溫潤木質調很有阿爾卑斯山小木屋的感覺，同行友人對瑞士菜完全沒概念，今天就帶他們來「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」開開眼界~
餐點
以前對這種異國料理，尤其起司的印象都是貴到不可碰觸，但「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」卻打破我的印象，不僅起司品質好，價格也相對親民。
經典南瓜濃湯 200元
這品南瓜湯看似尋常，湯面灑上一朵瑞士AOP修道士起司花，整個層次就不一樣了！
布夫瑞士起司拼盤 150元
這個厲害了，若你是個起司門外漢，非常建議你第一次造訪「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」點這道，囊括了12種不同品種、口味的瑞士起司，由輕到重一字排開！
我們今天是三人用餐，所以拼盤給了三份，在別的地方如餐酒館、酒吧，這種起司拼盤可能賣三百以上，在「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」，只需花150元就能細細品嚐，不得不說真是佛心呀！
雖然之前因為工作而有接觸到起司，但也只是個門外漢，沒那麼大本事能品味出每份起司的深奧，還是能說說我最喜歡的起司，就是那朵瑞士AOP修道士起司花，細緻Creamy入口即化，令人印象深刻！
布夫葛瑞爾起司白香腸 220元
瑞士比鄰德國，有65%國土是德語區，飲食文化自然受日耳曼地區影響，喜好吃德式香腸如這道鑲了葛瑞爾起司的白腸。
為了製作出思思念念的家味，Damien 還特別遠距上了具公信力的瑞士肉類專業協會函授課程，學習如何製作出傳統家鄉味，所以可以很有信心的說：這是由瑞士人製作的道地瑞士香腸。
多汁香甜的白腸每一口起司都爆漿，鹹香起司帶點堅果味，超好吃的！
刨絲松露乾酪比利時薯條 350元
相信大家都吃過金黃濃郁、人見人愛的起司薯條，但大多是美式切達口味，很推薦來「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」嚐嚐淋上瑞士起司的比利時薯條。
從寬度、馬鈴薯品種到油炸方法都有規範、知名的比利時國粹-薯條先上，隨後Damien親自攪拌著熱呼呼瑞士松露乾酪，親自到桌邊高高淋下完美的乾酪，一絲絲溫柔擁抱每根薯條。
和以前吃的起司薯條完全不同！沒有過分的濃郁、黏牙，而是相當輕盈高雅的味道，芬馥松露奶酪香氣實屬上乘，與外酥內軟比利時薯條是最佳搭配！
迷你起司火鍋 280元
說到瑞士國菜，起司鍋無庸置疑，「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」有隆重的起司火鍋盛宴，超級夯這兩個月幾乎都訂滿，而且我們也是起司初學者，先體驗看看初階版的迷你起司火鍋。
這是Damien用瑞士最受歡迎的兩種起司-葛瑞爾和弗里堡起司，以小火慢慢攪拌融化而成，盛裝在有瑞士國旗的起司鍋，還得持續為底部加熱避免起司凝固。
附上一盤麵包沾起司吃，這是經典且具瑞士印象的菜餚，柔和起司奶香帶點堅果香氣，濃郁不黏牙，吃起來很舒服，邊沾著起司吃邊聊天是一種高雅的享受。
正統的瑞士起司鍋會配上煮熟的蔬果、香腸、麵包一起吃，在天寒地凍的阿爾卑斯山冬季，是團聚一家人最溫暖的時刻，也是瑞士引以自豪的國菜。
布夫秘製牛胸肉瑞克雷潛艇堡 650元
「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」每道菜餚我都很期待，但說到最吸睛的絕對是這一道！在IG短影音上常看到國外都會將起司熱熔後，如瀑布般舖在漢堡或沙拉上，沒想到在這也能吃到！
諾大潛艇堡使用特製煙燻牛胸肉，由Damien親手操刀，將半融AOP瑞克雷起司緩緩刮下，金黃起司瀑布汨汨流淌，幹這也太讚了吧！
是說半硬質的瑞克雷起司，吃法本來就是在火爐旁熱融後，以刀子刮下來，那濃郁綿密且彈性的奶香有如鹹鹹牛奶糖，與煙燻牛胸肉潛艇堡超搭。
別看這潛艇堡好像只有一份，三個大男生分切吃完還有點飽呢！除了大份量沙拉外還有起司通心麵，牛胸肉份量給很多，潛艇堡麵包軟硬適中，表現可圈可點。
澳洲Bundaberg氣泡飲 80元
店裡提供的飲品有【澳洲Bundaberg】，好喝是好喝，但不太懂和瑞士起司的關係~
結語
以前對瑞士菜印象只有模模糊糊的起司鍋之類的，同行友人更是完全沒概念，行前還問我這到底是吃甚麼的，然而這次體驗過「布夫歐式私房菜La Bonne Bouffe 瑞士起司專門店」後，我們全都被瑞士起司圈粉了！在這裡不僅能吃到為數眾多的各種不同起司以及道地瑞士家鄉菜，重點是價格親民，沒有想像中那麼高不可攀，若想不傷荷包體驗經典異國料理，來布夫就對了！
Jun 2024.01
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