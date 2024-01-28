日期：2024-01-19

名稱：毅愘萊

電話：0971-711987

地址：嘉義市東區延平街156-2號

營業時間：11:00-14:30丨16:00-20:30 (週日公休)

平均消費：75元起

FB粉絲頁：毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙



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這是一家隱身於延平街上的人氣小店

若不是門口停滿了用餐及等候外帶的客人

一個不小心還真的很容易走過並且忽略它

毅愘萊 鍋燒.揚物.麻辣燙

而且餐館即在文化夜市商圈及in89影城附近

很適合用完餐後再安排至一旁景點來順遊~

小小的用餐空間三兩下就可能被用餐客人所坐滿

不過毅愘萊的來客比例明顯是外帶遠遠大於內用

或許這也跟他平價消費適合拿了就走的特性有關

內用朋友可免費來暢飲店內提供的冰涼麥茶呢~

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停車場

位於民族路與吳鳳北路路口

步行約5分鐘時程即可抵達

小毛不小心拍下了老闆正把整杯鮮奶倒進鍋裡的畫面

到底是什麼料理可以用到整杯鮮奶!!!

待會非得給它點來嚐鮮看看不可~

只要把拿手專業做的好 生意一樣可以做的嚇嚇叫!!

毅愘萊只專精於3件事

分別是 鍋燒系列／特色小吃／揚物點心

或許就是因為鍋燒系列太好吃了!?

用餐時間一到總是門前排滿了等待的客人與外送員

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除了紙本點餐外

你也可以透過QR Code點餐來客製化自己專屬的鍋燒麵

什麼料不想吃!? 或者是想換什麼食材在上頭都能來選擇

獨特麻奶鍋燒 140元

為了完整呈現麻奶鍋燒的食材內容

小毛減少約一碗飯水量的湯起來放

原來老闆剛剛倒入的鮮奶就是這碗人氣招牌獨特麻奶鍋燒

麻辣鴨血及豆腐.豬肉片.鮮蝦.港式魚蛋及多款火鍋料等...

全部丟入超香濃的麻奶湯汁中整個就是超入味且十分誘人!!

牛奶起司鍋燒 120元

既然老闆的鮮奶鍋燒如此厲害!?

小毛相信這碗牛奶起司鍋燒絕對也是很有看頭!!

果不其然~ 濃郁的起司奶香味溢滿著整碗鍋燒

搭配主食6選1 (泡麵／意麵／雞絲麵／烏龍麵／冬粉及白飯)

連隔壁桌的小朋友都可以一人把它嗑個精光就知道它的厲害~

轟炸摩天輪 199元

炸物拼盤也能搞的如此浮誇實在令小毛佩服!!

雞米花／洋蔥圈／雞塊／脆薯及摩佐拉乳酪棒

而且當你拿起裡面食材造成重量上的減少時

此時摩天輪還會慢慢旋轉整個也太有趣味性了~

綜合麻辣 70元

很想多吃兩口但就怕不夠嗎?

直接點上一碗綜合麻辣來幫自己加料吧!!

他們家的麻辣鴨血／豆腐及港式魚蛋都十分入味好吃

即便店再小也想網美跟風一下

牆壁上的大翅膀就留給朋友來自己想像發揮吧XD

毅愘萊把鍋燒麵的本色發揮的淋漓盡致

也因此深得鄰近朋友及外送平台客群的喜愛

用餐時間一鍋接著一鍋煮個不停

高人氣訂單量讓路過民眾忍不住想多看一眼

怎麼有辦法把一碗鍋燒麵賣到如此出色?

或許只有等你自己來品嚐過才有辦法來體會

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