日期：2024-01-19
名稱：毅愘萊
電話：0971-711987
地址：嘉義市東區延平街156-2號
營業時間：11:00-14:30丨16:00-20:30 (週日公休)
平均消費：75元起
FB粉絲頁：毅愘萊-鍋燒．揚物．麻辣燙
這是一家隱身於延平街上的人氣小店
若不是門口停滿了用餐及等候外帶的客人
一個不小心還真的很容易走過並且忽略它
毅愘萊 鍋燒.揚物.麻辣燙
而且餐館即在文化夜市商圈及in89影城附近
很適合用完餐後再安排至一旁景點來順遊~
小小的用餐空間三兩下就可能被用餐客人所坐滿
不過毅愘萊的來客比例明顯是外帶遠遠大於內用
或許這也跟他平價消費適合拿了就走的特性有關
內用朋友可免費來暢飲店內提供的冰涼麥茶呢~
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停車場
位於民族路與吳鳳北路路口
步行約5分鐘時程即可抵達
小毛不小心拍下了老闆正把整杯鮮奶倒進鍋裡的畫面
到底是什麼料理可以用到整杯鮮奶!!!
待會非得給它點來嚐鮮看看不可~
只要把拿手專業做的好 生意一樣可以做的嚇嚇叫!!
毅愘萊只專精於3件事
分別是 鍋燒系列／特色小吃／揚物點心
或許就是因為鍋燒系列太好吃了!?
用餐時間一到總是門前排滿了等待的客人與外送員
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除了紙本點餐外
你也可以透過QR Code點餐來客製化自己專屬的鍋燒麵
什麼料不想吃!? 或者是想換什麼食材在上頭都能來選擇
獨特麻奶鍋燒 140元
為了完整呈現麻奶鍋燒的食材內容
小毛減少約一碗飯水量的湯起來放
原來老闆剛剛倒入的鮮奶就是這碗人氣招牌獨特麻奶鍋燒
麻辣鴨血及豆腐.豬肉片.鮮蝦.港式魚蛋及多款火鍋料等...
全部丟入超香濃的麻奶湯汁中整個就是超入味且十分誘人!!
牛奶起司鍋燒 120元
既然老闆的鮮奶鍋燒如此厲害!?
小毛相信這碗牛奶起司鍋燒絕對也是很有看頭!!
果不其然~ 濃郁的起司奶香味溢滿著整碗鍋燒
搭配主食6選1 (泡麵／意麵／雞絲麵／烏龍麵／冬粉及白飯)
連隔壁桌的小朋友都可以一人把它嗑個精光就知道它的厲害~
轟炸摩天輪 199元
炸物拼盤也能搞的如此浮誇實在令小毛佩服!!
雞米花／洋蔥圈／雞塊／脆薯及摩佐拉乳酪棒
而且當你拿起裡面食材造成重量上的減少時
此時摩天輪還會慢慢旋轉整個也太有趣味性了~
綜合麻辣 70元
很想多吃兩口但就怕不夠嗎?
直接點上一碗綜合麻辣來幫自己加料吧!!
他們家的麻辣鴨血／豆腐及港式魚蛋都十分入味好吃
即便店再小也想網美跟風一下
牆壁上的大翅膀就留給朋友來自己想像發揮吧XD
毅愘萊把鍋燒麵的本色發揮的淋漓盡致
也因此深得鄰近朋友及外送平台客群的喜愛
用餐時間一鍋接著一鍋煮個不停
高人氣訂單量讓路過民眾忍不住想多看一眼
怎麼有辦法把一碗鍋燒麵賣到如此出色?
或許只有等你自己來品嚐過才有辦法來體會
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