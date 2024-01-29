店家資訊:

新丼

地址: 台北市大同區長安西路66號1F

電話: 02-2555-9292

營業時間: 11:30am~21:00pm

FB: 新丼

台北平價丼飯首選、捷運中山站丼飯推薦、台北平價美食必吃~ "新丼"

收入我的口袋名單，又一訪再訪的"新丼 創意丼飯專賣"，一直以來都是我的心頭好，每次想吃可口的丼飯，他絕對是首選!!!

店家主打大份量、平價、CP值爆高的各式創意丼飯，種類多達25道之多，任君選擇，尤其白飯、高麗菜絲、味噌湯，都是無限續加的，同時免收服務費，尤其加價$108，可任選二樣小食，還可飲料任選1，升等心動套餐，實在經濟又實惠，老闆實在太佛心了

這次大推超狂起司牽絲超誘人的美式新丼、綜合海鮮一次滿足的炸三鮮丼，最後來份超厚無敵炸豬排，實在飽足又滿意

來"新丼"，凡是吃過店家的美味丼飯，包準大家一定會"心動"，還等甚麼，快來品嚐吧^^

原文網址: 【台北中山站美食】『新丼』近中山站/平價、高CP值/創意丼飯專賣/大份量/美式新丼，超高起司牽絲超誘人/綜合海鮮一次滿足，大推炸三鮮丼

新丼長安店，位於台北當代藝術館的對面，鄰近捷運中山站，自中山地下街R5出口，出站後步行約1分鐘即可到達，交通相當便利

現在R5出口正在修整，從R4出口步行5分鐘，也可到達喔

*現在挑戰全台最高CP值，各式丼飯、烏龍麵128元起

*菲力無敵大豬排丼，只要180元，真得太超值划算了

店內是長型的設置，大約可容納25人左右，大多為二人座位，座位不會太擁擠，中間有適當的間距

今天剛好是假日中午前來用餐，剛開店11:30就有顧客了，建議大家提早來，因為很快就客滿了

店內味噌湯是可以無限續的，還有提供青蔥，也會提供湯碗，可以自由舀取(無限供應)

店內還提供熱呼呼的麥茶，今天天氣好冷，品飲起來相當暖胃

MENU

*店內不收取服務費

*店家丼飯最便宜$128起，相當親民的價格

*個人最低消費$100 (8歲以下幼童，不需要低消)

*主餐皆附味噌湯與小菜 (可續)

*生蛋黃可加10元，升級溫泉蛋

*烏龍麵皆附溫泉蛋一顆

*主餐+$108元，升等心動套餐，心動小食區任選2，35元飲料任選1，最低63折喔

*所有牛肉餐點都可更換豬肉

*若有候位，用餐時間為一小時

*各式創意丼飯，種類多達25道之多，有經典壽喜燒丼飯、火山起司熔岩丼飯、厚切豬排丼飯、海鮮丼飯

綜合日式丼飯、還有台式、美式、韓式，選擇多元

店家上菜速度很快，馬上就滿滿一桌佳餚囉

美式新丼 $238 (店家主推)

主餐是牛肉，(如果無法吃牛肉的朋友，可以換成豬肉喔)

餐點附: 味噌湯、高麗菜絲，另外我升級$108，點了日本進口咖哩可樂餅、日式炸雞(3塊)

底層是滿滿的牛肉，上面鋪上滿滿的起司，中間還有一顆生蛋黃，整碗簡直快要被起司淹沒啦~完全看不到底部

上面起司經過炙燒，所以帶有焦香及呈現金褐色，整碗簡直令人食指大動又超級邪惡啊

開始準備開動啦~先戳破中間的生蛋黃，蛋黃蛋液慢慢地流淌而下，實在是令人凍抹條啊~

值得一推的是，店家採用的生蛋為超高成本高葉黃素的機能蛋"視好蛋"，新鮮度更是高優質，也無蛋腥味

接下來是嘆為觀止的起司牽絲秀~用筷子輕輕夾起，起司牽絲實在好療癒又誘人，建議趁熱品嚐及享受這起司牽絲，起司控千萬要點啊!!!

因為天氣比較冷，所以一定要趁熱品嚐，才能吃到濃郁又牽絲的美味起司啊

店家對於食材品質絕對嚴格把關，特別使用切達起司及瑪茲瑞拉起司，所以口感特別濃醇香，滋味也鹹香又富香氣，濃厚的起司，也令人回味無窮，這道丼飯，絕對是到店必點的餐點，大家千萬別錯過了

更不能錯過的是他底下的滿滿的牛肉，醇香又有點豐潤油花的牛肉片，搭配鹹香的濃郁起司，美好滋味在口中縈繞，一口接一口，簡直是扒飯的美味，尤其份量相當足，絕對讓大家吃好吃滿呢

一整份飯量很足，我一個女生吃剛剛好喔，如果食量比較大，可加價$108，而且湯及小菜無限供應，餐點內容豐富，絕對讓大家吃得超飽足喔

日式炸雞(3塊)

外層炸至酥脆可口，內層肉質相當軟嫩多汁，相當美味的小點心

日本進口咖哩可樂餅

可樂餅裡面有滿滿的濃香咖哩，外層炸得酥酥脆脆的，相當可口大推

炸三鮮丼 $228

餐點附: 味噌湯、高麗菜絲，另外我升級$108，點了 黃金泡菜、甜蜜月見溫泉蛋

炸三鮮丼就是海鮮三合一，炸牡蠣、炸魚、炸蝦，一次滿足

丼飯上鋪上滿滿又柔嫩的滑蛋，再配上一些青蔥，感覺一整碗豐富又料多味美

炸魚，外層炸製酥脆飄香，內層魚肉相當細緻軟嫩，而且沒有魚刺，這對我不會吃魚的人來說，太友善啦

炸蝦，外層酥酥脆脆的，內層蝦肉相當Q彈脆嫩，品質很新鮮喔，而且份量也不小，相當滿足

炸牡蠣，份量大顆又飽滿，口感相當新鮮又具海味，外層炸製酥脆可口，內層厚實的牡蠣，相當多汁好食，相當深得我心

底層的米飯，淋上鹹甜的醬汁，搭配上面的鮮嫩滑蛋，簡直好吃到吃手手，店家的醬汁真是深得我心，每一口都相當滿足

尤其三合一的海鮮，具有海味三合一，喜歡海鮮的朋友，不要錯過喔

甜蜜月見溫泉蛋

溫泉蛋相當滑溜順口，裡面的蛋液也相當誘人，也無蛋腥味，搭配甜鹹的醬料，相當好吃大讚

黃金泡菜

酸甜開胃又帶有一點辣度的黃金泡菜，相當爽口又脆口好吃，配飯也不錯

高麗菜絲(可續)

清新爽口的高麗菜絲，淋上酸甜的千島醬，相當開胃

味噌湯(可續)

湯頭濃郁飄香，豆腐及海帶配料豐富，而且可以無限續，相當暖胃呢

搭配$108，升級套餐

右) 初戀可爾必思

超愛可爾必思的我必點，因為天氣寒冷，店家特別幫我做成常溫的，口感酸酸甜甜，順口好喝

左) 無情綠茶(無糖)

無糖也無負擔，滋味清新，沁心清涼，搭配餐點，相當解膩好飲

無敵炸豬排 $130

單點$130，做成丼飯也只要$180，一大碗又鋪滿超大塊的豬排丼，老闆真的人太好，大家絕對要吃爆他啊

炸豬排，採用重達200克的超嫩腰內肉，超巨大的豬排，您絕對沒看錯^^

豬排的份量超大塊厚實，裹的麵衣剛剛好，不會厚重難嚼，外層炸製非常酥脆好吃，咬下去還會卡滋卡滋的脆響，內層肉質軟嫩多汁，也不柴口

我覺得單吃就非常美味了，也可沾食附的醬汁，滋味非常美味match，建議到店必點喔

"新丼"餐點都絕不會讓我失望，店家嚴選新鮮食材，高成本的製作餐點，價位相當平易近人，大份量又美味超值

品嚐完美食也可以就近至附近逛逛街，消消食，渡過愉快的悠閒假日午後

大家心動了嗎???趕快衝一波吧^^