捷運老街溪站有什麼美食推薦，老街溪站位於台灣桃園市中壢區，是桃園捷運機場線的捷運車站，2023年開通後超方便，從捷運三重站坐到捷運老街溪站吃桃園美食更便利，附近還有中壢火車站，周邊都是熱鬧有名的桃園中壢美食。

捷運老街溪站有1號出口和2號出口，距離中壢米堤大飯店很近，附近還有中壢觀光夜市可以逛。

捷運老街溪站美食推薦劉媽媽菜包店、張豐盛商行、密室音樂餐廳 Mix Live House、山の狼便當、永川牛肉麵、鉅大自助冰城、理性&感性cafe、Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店、福柒涮涮鍋中壢店、三柒燒き肉專門。

捷運老街溪站美食推薦 密室音樂餐廳

有美食又有音樂的【密室音樂餐廳 Mix Live House】是桃園中壢推薦的音樂餐廳，菜單提供多道特色料理還有樂團現場演唱，下班想放鬆多了好去處推薦。

密室音樂餐廳 Mix Live House地址位在中央西路，靠近中壢(新明)觀光夜市，附近還有機捷A22老街溪站，也很好停車，營業到凌晨一點半是深夜好去處，也是晚上想吃美食＋現場聽歌的選擇。

密室音樂餐廳 Mix Live House

地址：桃園市中壢區中央西路二段30號B1

電話：0961-199-967

食記：【桃園美食】密室音樂餐廳 Mix Live House，中壢現場演唱餐廳推薦

捷運老街溪站美食推薦 永川牛肉麵

桃園中壢【永川牛肉麵】是朋友推薦的好吃牛肉麵名單，24小時營業不打烊，目前有永川牛肉麵中壢創始店、觀音草漯店、桃園藝文店、桃園民族店和龍潭凌雲店這幾間分店，是桃園在地經營超過60年的知名牛肉麵店，只有中壢創始店24小時營業，旁邊就是停車場，開車非常方便。

永川牛肉麵中壢店在民權路，旁邊還有新明牛肉麵，官網介紹這兩間可是有故事的。

永川牛肉麵

地址：桃園市中壢區民權路61-1號

營業時間：24 小時營業

電話：03 495 3403

服務選項: 內用 · 外帶 · 外送

官網：永川牛肉麵

食記：【桃園中壢美食】永川牛肉麵，知名牛肉麵老店24小時營業不打烊

捷運老街溪站美食推薦 鉅大自助冰城

桃園中壢【鉅大自助冰城】是有名的秤重冰店，每年只營業六個月，是桃園在地排隊美食，許多新聞美食節目都特地來推薦，店內座位無敵多，有三間店面，二樓和三樓也有座位，還提供洗手間和冷氣，只能說真的很猛！下午時間來都是大排隊盛況，真的是桃園中壢人氣美食。

鉅大自助冰城

地址：桃園市平鎮區民族路105號

營業時間：11:00–22:00 (每年4月~10月營業)

電話： 03 492 5907

外送點餐: ubereats.com, foodpanda.com.tw

食記：【桃園冰店】鉅大自助冰城 中壢秤重冰店！食尚玩家推薦

捷運老街溪站美食推薦 Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店

桃園燒烤吃到飽推薦「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」，地址位在中壢區延平路，菜單消費吃到飽價錢費用有超值饗宴599元、頂級饗宴699元和豪華海陸饗宴899元，一千元有找就可以享用燒烤吃到飽，食材新鮮超值受到桃園中壢許多在地人推薦，也是評價高的炭火燒烤吃到飽餐廳。

初訪「Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉中壢店」評價真的很高，光是一千元有找就能吃到不少頂級食材，點滿一桌滑兩輪就夠本，精緻又好吃的中壢吃到飽推薦。

Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

地址：桃園市中壢區延平路477號

電話： 03 427 0199

營業時間：週一至週五17:30–00:00 週六至週日11:30–00:00

粉絲團：Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉 中壢店

食記：【桃園吃到飽】Oh ! Yaki 日式精緻炭火燒肉-中壢店，桃園燒烤吃到飽推薦

捷運老街溪站美食推薦 福柒涮涮鍋中壢店

桃園有名的火鍋店「福柒涮涮鍋」有中壢店和桃園藝文店兩間店，菜單提供單人、雙人套餐和單點，招牌湯底“超級蒜頭蛤蠣鍋”、“剝皮辣椒嫩雞腿鍋”和“火燒酒嫩雞腿鍋”在網路都有很多人推薦，環境優雅又寬敞，加上價格實在不貴，在地人吃過都給很高的評價推薦。

福柒涮涮鍋(中壢店)

地址：桃園市中壢區中央西路一段15號

電話：03 422 0078

營業時間：平日(日～四）11:30-22:30假日（五～六）11:30-23:00

粉絲團：福柒涮涮鍋中壢店

食記：【桃園火鍋】福柒涮涮鍋中壢店，桃園中壢聚餐火鍋店推薦

福柒涮涮鍋(中壢店)有停車場嗎？

Ａ：火鍋店附近有付費停車場

汽車停在“中央地下停車場”地址：桃園市中壢區中央東路83號，步行到福柒涮涮鍋中壢店約3~4分鐘距離，中壢區延平路535號也有立體停車場。

捷運老街溪站美食推薦 三柒燒肉專門店

桃園「三柒燒肉專門店」是中壢新開的炭火燒烤吃到飽餐廳，菜單吃到飽價格599元、798元和898元三種價位推薦，食材有醬燒牛五花、板腱牛、精選原味角切牛、牛背肩、雞腿肉、豬五花、特選牛舌、頂級熟成肋眼牛排、澳洲M9和牛、鮮蝦、秋刀魚、天使紅蝦、藍鑽石蝦和阿根廷大魷魚等超多種肉品、海鮮和蔬菜吃到飽。

「三柒燒肉專門店」營業時間至凌晨，最後收客時間是晚上11點，在找桃園中壢宵夜餐廳推薦可參考。

三柒燒肉專門店

地址：桃園市中壢區中美路二段130號2樓

營業時間：

週一至週三17:30–01:00

週四至週五11:00–01:00

電話：03 427 7000

食記：【桃園燒肉餐廳】三柒燒肉專門店，中壢燒烤吃到飽推薦

捷運老街溪站美食推薦 山禾堂拉麵中壢店

拉麵吃到飽在哪裡？桃園中壢「山禾堂拉麵中壢店」菜單提供拉麵、小菜、叉燒飯、甜點、飲料吃到飽之外，因應季節推出草莓、鳳梨等新鮮水果無限續用吃到飽，這次還有啤酒喝到飽不用另外加價，價錢399元吃到飽對大胃口的人來說相當划算，一碗拉麵吃不飽還可以再來第二碗、第三碗。

「山禾堂拉麵中壢店」地點靠近中壢火車站，步行約5~7分鐘，汽車收費停車場也很近，走過來只要3分鐘左右，交通蠻方便的。

山禾堂拉麵(中壢店)

地址： 320桃園市中壢區長江路136-1號

營業時間：11:00–13:30, 17:30–20:30

電話： 03 427 0000

粉絲團：山禾堂拉麵

食記：【桃園美食】山禾堂拉麵中壢店，399元拉麵吃到飽推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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