慶幸的是，台灣這片土地並未直接遭受殘酷戰爭的摧殘，與飽受列強蹂躪的中國大陸、朝鮮半島相比，早早為日本人殖民統治，雖然屈辱，卻也納為大日本帝國保護傘，台灣更多時候做為中繼站，接待百年來來去去的人兒：送別過悲壯赴義的神風特攻隊、接納了心靈殘破退守台灣的百萬國民黨大軍，以及戎馬半生，最後卻在偏隅小島抑鬱辭世的將軍們。
北投「少帥禪園」，就是這麼一個百年來，目睹送別與來去的見證，最早是建於1920年的高級酒家「新高旅社」，1940年代太平洋戰爭爆發，這裡以最後的狂歡，慰安即將出陣的神風特攻隊員；國府遷台後，蔣介石將「西安事變」主事者-少帥張學良，與夫人趙一荻軟禁於此，雖然時間不長，卻也是如今「少帥禪園」名稱由來，這處曲徑通幽、景緻迷人的和風庭園，沉痾了百年來多少斷人心腸故事，難怪每次造訪都覺得莫名惆悵。
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資訊
少帥禪園
所在地點：新北投近郊
地址：台北市北投區幽雅路34號
營業時間：11:00–21:00
電話：02-2893-5336
消費
*入園最低消費每人新台幣200元【團體請提前2日預約】
*除預約用餐或泡湯外，少帥禪園不開放自由參觀
*遊客可以在園區內享受戶外優質的白磺溫泉足湯(團體請提前2日預約)
介紹
霧氣氤氳的女巫施法處「PATAW」，是當地原住民巴賽族的稱呼，「北投」名稱由來於此，她也是日本時期的溫柔鄉，曾遍布招待名流仕紳的酒家、料亭，如今溫泉依舊，但已成為適合闔家老小造訪的觀光景點。
遠離甚囂塵上市區與觀光客，位於半山坡的「少帥禪園」，不是你第一次來北投就會造訪的偏遠景點，就連大多台北人也未曾知曉，但她的幽美與迷人，卻值得一訪再訪。
走進「少帥禪園」大門，陡峭下坡路卻是最能遠眺北投、觀音山，最遠甚至能看到林口的絕佳觀景點，木牆瓦房隱於林木間，與百年屋簷互訴衷腸。
地勢略高於北投豪華溫泉酒店聚落，隱身幽雅路的「少帥禪園」，卻是建於日治時期的，北投第一批高級酒店，當年是專接待日本高官或上流仕紳，可說冠蓋雲集。
相較觀光區的喧囂，靜謐的「少帥禪園」也許看多了送別與惆悵，空氣中帶股淡淡哀傷，人說萬物有靈，我相信沉痾百年的老宅更是如此。
老樹成蔭、鬱鬱蔥蔥的「少帥禪園」，最佳造訪時節是秋高氣爽，海拔高度百多公尺，相較平地涼爽，卻又無山區陰冷，座東北朝西南，依坡而建，視野開闊，且正巧面對落日斜陽。
在「少帥禪園」觀秋冬落日，紅光似火映照古宅老樹，宛如打翻了硃砂一片火紅，壯觀景緻卻也令人愁思。
「少帥禪園」內，依照少帥張學良的名字，共有四大設施：「少帥展館」、「漢卿美饌」、「小六茶鋪」，以及「雙喜湯屋」。
少帥展館
「少帥禪園」以「少帥」張學良為名，但「少帥」其人究竟是誰?相信有接受過完整國中歷史教育的台灣學生，應該對中國近代史轉捩點「西安事變」並不陌生，張一個念頭留了中共後路，也注定國民黨的敗退，型塑了今日兩岸關係。
張學良、楊虎城、蔣中正、中國共產黨，幾個鏗鏘有力的名字，與他們錯綜複雜的關係，至今兩岸對張學良完全兩極化的評價，在近代史不可抹滅，然而對學業壓力山大的國中山來說，充其量只是一堆考試要記要背的諸多歷史名詞之一。
填鴨式教育輕描淡寫帶過，若受「西安事變」沉重後果影響半生的主角張學良地下有知，不曉得會是無奈、苦笑，抑或悵然呢?「我的人生，到37歲就結束了」，張學良活了整整1百歲，後半段隨蔣介石命令，與愛人趙一荻在新竹、西子灣、北投渡過沒有刑期的幽禁，曾經的堂堂東北王最後在這東南偏隅小島苟且偷生，箇中心酸誰人知?
在「少帥禪園」走訪這張學良曾經故居，英挺塑像卻已是人生巔峰，人說「一失足成千古恨、再回頭已百年身」，道盡少帥一生最好註腳，在這裡我們見證，往事並不如煙。
漢卿美饌
張學良，字漢卿，這間位於禪園最開闊平台上的「漢卿美饌」自然是取自於此。
以張學良長命百歲的賣點和其人相關歷史典故、飲食習慣，以懷石料理菜式為基底，設計出一套完整菜單，菜色之精緻、食材之講究可比Fine Dining。
菜色價位有分「禪園冬季套餐」2,500元；「大帥府宴套餐」3,500元；「四小姐素食套餐」2,500元；「小六子康福餐」750元(兒童餐)，這次沒有機會享用到，希望未來能如願以償~
小六茶鋪
東北王張作霖一生共有8子6女，張學良排名第六，小名「小六子」，這間位於整座「少帥禪園」視野最高點的「小六茶鋪」因此而來，在這兒室內遠眺觀音山、關渡平原盡收眼底，且直面西南，雖然會有點西曬，但日落斜陽美不勝收。
「小六茶鋪」曾經作為警衛隊宿舍，張學良幽禁期間，蔣氏父子派情治單位好幾十人，美其名曰警衛保護，實際上就是少帥的獄卒，嚴加看管他的一言一行，就這樣半個世紀。
現在，宿舍改建為輕鬆的下午茶點心鋪，任何人都能在此偷得浮生半日閒，今天介紹「小六茶鋪」的下午茶套餐。
我們選擇了一個靠窗邊的位子，西曬若窗邊過熱，則可拉下百葉窗遮陽。
小六子悠活雙人套組 1,299元
仿英式三層下午茶，每一層都有不同點心，雖然不像市區網美店那般精緻，而是有種年代感，附兩杯200元價位的飲品，還有雙人美人足浴招待券，等等享用完下午茶，還可以到下面「雙喜湯屋」足浴，一整天愜意的完美行程。
奶酪&紅豆湯圓
熱呼呼的紅豆湯圓，和奶精味很重的奶酪，有一種上世紀古樸的感覺，小時候曾經和爸媽來過一次「少帥禪園」，長大後重返只覺得景物依舊，時空宛如靜止了般。
南非國寶茶 女神養顏茶
飲料選擇了兩盅熱茶，在這麼美的地方就是要好好靜享品茗，茶飲皆可回沖，在陽光照映下更顯動人。
第一層-果點
這次來是蓮霧、火龍果、鳳梨，我很怕酸的水果，還好「小六茶鋪」的水果都不會很酸。
第二層-鹹點
鹹點有叉燒酥和白芝麻蔥燒餅，我要推那塊蔥燒餅！熱呼呼現烤，蔥多芝香，可能蔥泥有混香油，整個超香的！咬下香酥美味，太好吃了，好想問在哪買的。
第三層-甜點
甜點則有香蕉磅蛋糕、蔓越莓可送、抹茶瑪德蓮和乳酪蛋糕，這部分我都覺得還好，感覺都像從COSTCO買回來的冷凍品，超不推。
「少帥禪園」明明超級美，但可能遠離觀光熱區，交通不便，且品牌經營年代久遠，沒有打廣告，就算週末下午時段也沒甚麼人，但也因如此，我們才能真正獨擁這片美麗風景，與靜謐的下午茶時光。
從此處可一窺下一層的「雙喜湯屋」。
雙喜湯屋
來到最下一層的「雙喜湯屋」，「雙喜」是張學良的乳名，也同時隱喻「雙喜湯屋」不只溫泉質好，15間湯屋每一間都能將觀音山景盡收眼底，好湯美景喜上加喜。
「雙喜湯屋」有分室外泡腳池，以及室內湯屋，泉質與上次介紹過的「烏來旅晨溫泉民宿」的弱鹼性碳酸氫鈉泉不同，屬於北投地區的硫酸鹽白磺溫泉，泉色呈乳白色，偏酸性，對大支氣管通氣量有幫助，可提升肺部通氣量，白磺泉就是俗稱的「牛奶湯」。
泡腳池一人200元不限時，冷冷的天，下午時段不少人在此泡腳好不開心，泡腳前要先到旁邊用山泉水把腳洗一洗，才有禮貌喔！牛奶湯很適合代謝角質，泡完之後腳都變得白淨光滑了！
室內湯屋則有分雙人精緻湯屋2,000元和雙人豪華湯屋2,500元，都是90分鐘，只差在坪數大小，但我覺得沒甚麼差。
重點是在北投找獨立雙人湯屋，不是2,500元起跳，就是還要排隊，與此相比「少帥禪園」相對便宜又不太需要預約(因為人少)，成為我的泡湯首選。
室內雖然稍嫌老舊，但整理得很乾淨，高雅不失大器，優雅貴妃椅、梳妝台與備品一應俱全，在這裡無論男女，可以毫無負擔的盡情泡湯。
「雙喜湯屋」內裝簡單優雅，雖然沒有網美湯屋浮誇，但坐擁溫泉池畔大片落地玻璃窗，遠眺觀音山作伴，獨享渾然天成北投美景。
溫泉分冷熱池，先在白磺池溫熱了身子，再轉而投入冷水池緊縮，交替著泡不僅起到促進新陳代謝作用，還能緊實肌膚、消耗熱量。
覺得台北人真的很幸福，這世界上可不是每座城市，都如台北擁有座山望海、沐日浴月的得天獨厚，「溫泉水滑洗凝脂」，在熱氣騰騰牛奶湯裡泡得骨軟筋酥，怡然自得，出浴後渾身心曠神怡、神清氣爽。
「雙喜湯屋」服務員端上湯後茶點，就像日本泡完湯會喝牛奶，一杯養生茶與煎餅足以緩和身心。
日落
來「少帥禪園」建議選擇傍晚時分，夏令6~7點，冬令則是4~5點，此時前往，更能一睹美麗夕色。
紅光似火照應在木牆烏瓦，美麗的蕭瑟惆悵交集，如此美景靜讓人有股哀傷。
夜景
除了欣賞落日餘暉，「少帥禪園」的夜景不惶多讓，入了夜華燈初上，那點點星火代表萬家繁榮，與都市的距離感恰到好處。
結語
「沉痾百年多少事，湯泉美景真桃源」，少帥張學良與趙一荻趙四小姐的故事雖已成過往雲煙，經營許久的北投「少帥禪園」也因年代感而人煙罕至，但有些事物就像老酒越陳越香，很推薦來這「北投小京都」走走泡湯，在台北近郊體驗山居歲月，相信別有一番感動。
Jun 2024.01