此食記為花見團子開箱「宇宙客棧」 (開箱日期 : 2024/01)



「宇宙客棧 無火烹調新食袋」，微波蒸煮美味料理，

鮮蔬豆腐餐、青椒炒肉絲、健康餐鮭魚 新食袋食譜推薦







宇宙客棧



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在外面租房子或者是家中沒有廚房的朋友，偶爾還是想在家做點美味的大菜料理。本次團子來開箱一款由「宇宙客棧」新科技研發「無火烹調新食袋」，只要把喜歡的食材通通加進去，透過微波爐免開火，就能輕輕鬆鬆做出各式各樣美味的餐點。

「無火烹調新食袋」擁有獨家專利設計，微波前是密封保鮮袋，可將想要烹調的食材放在裡面，透過微波熱氣均勻加熱循環及自動洩氣設計，微波後袋子會膨脹產生蒸煮的效果，完整鎖住美味不流失。

要吃之前，袋子的兩側都有雙邊易撕口，撕開就能享用，因為使用碗部支撐結構，可以直接當免洗容器袋開吃，吃完也不用洗碗，環保又輕鬆。「宇宙客棧」的APP有許多簡單製作又美味的食譜，我這次選了三道料理，一菜一肉一魚，以下食譜皆為APP上提供，接下來就一一製作品嚐分享吧。

鮮蔬豆腐餐

材料 :

板豆腐、花椰菜、甜椒、四季豆、玉米筍、小黃瓜，總重量約 250g - 300g。

調味料 :

黑胡椒粒、香蒜粒、羅勒葉、玫瑰鹽、橄欖油

料理步驟：

1.將食材與調味料放入新食袋。

2.拉緊夾鏈封條，確保密封。

3.微波時間：900W - 4分鐘 / 700W - 5分鐘。

4.微波完成後小心取出新食袋。

5.沿撕口處撕開袋子。

6.加入橄欖油攪拌均勻即可。

口感心得：

入口後蔬菜保有清脆的口感，很像是大餐廳販售溫野菜蒸煮出來的風味，沒有水煮的無味及快炒的油膩感，整體清爽又順口，喜愛健康飲食的人，一定要來試試。

青椒炒肉絲