此食記為花見團子開箱「宇宙客棧」 (開箱日期 : 2024/01)
「宇宙客棧 無火烹調新食袋」，微波蒸煮美味料理，
鮮蔬豆腐餐、青椒炒肉絲、健康餐鮭魚 新食袋食譜推薦
宇宙客棧
官網 : https://www.foodturewave.net/
粉絲團 : https://www.facebook.com/DingPod2022/
在外面租房子或者是家中沒有廚房的朋友，偶爾還是想在家做點美味的大菜料理。本次團子來開箱一款由「宇宙客棧」新科技研發「無火烹調新食袋」，只要把喜歡的食材通通加進去，透過微波爐免開火，就能輕輕鬆鬆做出各式各樣美味的餐點。
「無火烹調新食袋」擁有獨家專利設計，微波前是密封保鮮袋，可將想要烹調的食材放在裡面，透過微波熱氣均勻加熱循環及自動洩氣設計，微波後袋子會膨脹產生蒸煮的效果，完整鎖住美味不流失。
要吃之前，袋子的兩側都有雙邊易撕口，撕開就能享用，因為使用碗部支撐結構，可以直接當免洗容器袋開吃，吃完也不用洗碗，環保又輕鬆。「宇宙客棧」的APP有許多簡單製作又美味的食譜，我這次選了三道料理，一菜一肉一魚，以下食譜皆為APP上提供，接下來就一一製作品嚐分享吧。
鮮蔬豆腐餐
材料 :
板豆腐、花椰菜、甜椒、四季豆、玉米筍、小黃瓜，總重量約 250g - 300g。
調味料 :
黑胡椒粒、香蒜粒、羅勒葉、玫瑰鹽、橄欖油
料理步驟：
1.將食材與調味料放入新食袋。
2.拉緊夾鏈封條，確保密封。
3.微波時間：900W - 4分鐘 / 700W - 5分鐘。
4.微波完成後小心取出新食袋。
5.沿撕口處撕開袋子。
6.加入橄欖油攪拌均勻即可。
口感心得：
入口後蔬菜保有清脆的口感，很像是大餐廳販售溫野菜蒸煮出來的風味，沒有水煮的無味及快炒的油膩感，整體清爽又順口，喜愛健康飲食的人，一定要來試試。
青椒炒肉絲
材料 :
五花肉絲 150克、青椒絲 150克
調味料 :
肉醃料：料酒 1T、油 2T、太白粉 1T、水 2T、
其他 : 油 3T、鹽 1.5克
料理步驟：
1. 新食袋中放入3湯匙油，700w微波2分鐘。
2.取出，加入醃好的五花肉絲，趁熱攪拌，扣緊夾鏈袋，700w微波2分鐘。
3.取出加入青椒絲和鹽，攪拌均勻，再次扣緊夾鏈袋，700w微波2分鐘。
4.微波完成後，小心取出新食袋，沿撕口處撕開，成碗狀即可直接享用。
口感心得：
入口後青椒爽脆充分吸收了肉汁，肉絲富有彈性嫩滑不柴， 輕輕鬆鬆家中必備的家常菜就可完成。
健康餐鮭魚
材料 :
檸檬片、鮭魚 250g
調味料 :
黑胡椒 適量、海鹽 適量、橄欖油 5t
料理步驟：
1.清洗鮭魚後用餐巾紙吸乾水分。
2.將鮭魚放入蒸煮袋中。
3.加入5茶匙橄欖油。
4.加入適量黑胡椒和海鹽。
5.封緊新食袋，根據微波爐功率選擇相應時間微波（700w 3分30秒/900w 2分30秒）。
6.微波完成後撕開新食袋，放上檸檬片即可享用。
口感心得：
鮭魚經過蒸煮的烹調效果，肉質超級鮮美嫩口，散發濃濃的天然海味，可以直接吃或擠一些檸檬更顯提味，完全可以媲美大餐廳，這道料理的口感，我們全家人都大推。
「宇宙客棧 無火烹調新食袋」讓料理變得更加輕鬆，三道料理烹煮的時間不到20分鐘就可完成，且在料理過程中不會產生油煙，吃得更加健康。就算家裡有瓦斯爐或IH爐的朋友，團子個人還是很推薦一定要試試「宇宙客棧 無火烹調新食袋」的技術，因為製作出來的料理的口感很與眾不同，很像高級餐廳做出來的風味，這次製作出來的三道料理我都很滿意，下次我也要來試做其他「無火烹調新食袋」的食譜料理。
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