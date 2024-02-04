日期：2024-02-03

名稱：法荳工坊丨餐酒館

電話：05-2280678

地址：嘉義市東區市宅街12號

營業時間：11:00-14:00丨17:00-24:00

平均消費：300元

FB粉絲頁：法荳工坊 DoDo’s Risotto Bistro（餐酒館）



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人生就是不停地的自我挑戰才能茁壯成長不是嗎?

法荳工坊丨餐酒館 來自深耕在地多年老闆的全新作品

一家結合 義式料理丨精品調酒丨朋友聚餐丨寵物友善的餐酒館

也讓想法吃或喝點小酒的朋友有個不一樣的全新選擇!?

餐廳主體是以餐酒館會基礎概念來延伸設計

所以在空間運用及餐桌的選用會是以慵懶舒適為出發點

矮桌式懶人沙發則是送給想喝點小酒的三五好友來敍舊

一個人的吧檯式座位區也是許多有獨特品味人士的喜愛

優惠活動有什麼!?

1. 來店消費 即贈平日中午現金50元抵用券(限下次消費)

2. 酒精調飲 第三杯9折，第五杯7折~(同桌限定)

3. Google5星評論或FB打卡即贈好禮3選1

(經典雞肉濃湯／水果蒔蔬沙拉／醬燒翅腿2支)

4. 當月壽星 招待一份(薯條 or 鬆餅)

適合全家一起享用的寵物友善餐酒館!?

提到寵物友善的餐酒館真的不算多見~

義式料理(麵／燉飯)丨經典下酒菜丨沙拉及涮嘴小品等...

還有許多經典調酒及不在酒水單上的隱藏版調酒哦!!

小老闆法鬥(荳荳)

名字跟荳妹一模一樣的黑色可愛法鬥是餐酒館的小老闆

她可以自由自在於餐廳裡行動奔走

熱情可愛的模樣十足小老闆的架勢

凡享用義大利麵或燉飯的朋友

皆享法式濃湯／蒜烤麵包／生菜沙拉及醃製小品的周邊招待服務

這樣的內容其實很適合做為朋友間吃飯的餐館選擇了

接著再來個Google5星評論，享用一組好吃的醬烤翅腿吧~

香煎牛肉燉飯(奶油普羅旺斯紅醬)

義式燉飯可說是主廚老闆的招牌之作

醬料搭配上共有 蝦醬／牛肉青醬／奶油紅醬 3種口味選擇

香煎嫩口的牛肉條在份量上給的實在是相當大器!!

散發出濃濃奶香的燉飯讓人一吃就輕易來愛上它

炙燒松阪豬義大利麵(牛肉青醬)

老闆的義式料理或燉飯都可以嚐到濃濃的奶油香

帶點羅勒塔香的青醬同步加入了牛肉基底來提味

炙烤過的松阪豬~酥脆的肉片口感顯的相當美味!

義大利麵所給予的份量上也能輕易滿足一名成人

紐西蘭羊排

選用上等紐西蘭羊排所製成的法式排餐

搭配鮮蔬沙拉及蒜烤麵包來呈現

選用排餐會同步附一杯錫蘭紅茶

在輕鬆的氛圍下享用一頓帶上質感的美味晚餐

炸物拼盤

這幾乎是餐酒館必備的經典小品

聊天喝酒若少了這些炸物好朋友似乎也少了一種滋味

薯條.雞塊及洋蔥圈 你最喜歡哪一個?

吧檯是調酒師的靈魂舞台

在這裡的她們不僅僅只是完成一杯作品來遞給客人

每一個動作背後都是歲月的歷練成果

在每杯調酒加入得來不易的經驗創作

因此能創造出在酒水單上以外的獨特調酒飲品

貓的報恩／桑格莉亞／冬晚

每杯調酒都有著屬於他自己美麗動人的名字

不在酒單上的調酒可事先與調酒師溝通調製

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貓的報恩 奶酒.藍莓.櫻桃

莓果結合奶酒的創意組合似乎顯的十分特別

一杯低酒精卻有著莓果甜與酸的有趣甜點酒

桑格莉亞 紅酒／白蘭地／蜂蜜／水果

一杯屬於西班牙的國民調酒款

以紅酒搭配著白蘭地的酒香味

適度蜂蜜.水果使用~ 產生自然香甜的果香漸層

冬晚 櫻花酒.麝香葡萄.柚子

改編自經典調酒"竹子"的開胃酒

櫻花酒及麝香葡萄的加入更增顯甜味香氣

再以柚子苦精結尾~ 讓人可細細品嚐其風味轉折

法荳工坊丨餐酒館有著全方位的餐飲供應服務

無論是家人用餐或是想上一個微醺的調酒夜晚

在這裡似乎都能找尋到一處適合自己的小角落

美味的午晚餐再搭配上一杯經典調酒

送給自己一個放鬆的休假日再美好不過了~

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