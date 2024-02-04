為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 嘉義美食-法荳工坊丨餐酒館 新開幕! 適合全家一起用餐的寵物友善餐酒館

嘉義美食-法荳工坊丨餐酒館 新開幕! 適合全家一起用餐的寵物友善餐酒館

2024-02-04 22:01:30 跟著小毛一起趴趴GO 人氣：111
share
窩客好文

跟著小毛一起趴趴GO

發表篇數：1065篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：法荳工坊丨餐酒館
phone05-12280678
place嘉義市東區市宅街12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

封面1

日期：2024-02-03

名稱：法荳工坊丨餐酒館

電話：05-2280678

地址：嘉義市東區市宅街12號

營業時間：11:00-14:00丨17:00-24:00

平均消費：300元

FB粉絲頁：法荳工坊 DoDo’s Risotto Bistro（餐酒館）


檢視較大的地圖

人生就是不停地的自我挑戰才能茁壯成長不是嗎?

法荳工坊丨餐酒館 來自深耕在地多年老闆的全新作品

一家結合 義式料理丨精品調酒丨朋友聚餐丨寵物友善的餐酒館

也讓想法吃或喝點小酒的朋友有個不一樣的全新選擇!?

090A2528

090A2529

餐廳主體是以餐酒館會基礎概念來延伸設計

所以在空間運用及餐桌的選用會是以慵懶舒適為出發點

矮桌式懶人沙發則是送給想喝點小酒的三五好友來敍舊

一個人的吧檯式座位區也是許多有獨特品味人士的喜愛

090A2536

090A2535 090A2533

090A2540

優惠活動有什麼!?

1. 來店消費 即贈平日中午現金50元抵用券(限下次消費)

2. 酒精調飲 第三杯9折，第五杯7折~(同桌限定)

3. Google5星評論或FB打卡即贈好禮3選1

    (經典雞肉濃湯／水果蒔蔬沙拉／醬燒翅腿2支)

4. 當月壽星 招待一份(薯條 or 鬆餅)

090A2544

適合全家一起享用的寵物友善餐酒館!?

提到寵物友善的餐酒館真的不算多見~

義式料理(麵／燉飯)丨經典下酒菜丨沙拉及涮嘴小品等...

還有許多經典調酒及不在酒水單上的隱藏版調酒哦!!

090A2542

小老闆法鬥(荳荳)

名字跟荳妹一模一樣的黑色可愛法鬥是餐酒館的小老闆

她可以自由自在於餐廳裡行動奔走

熱情可愛的模樣十足小老闆的架勢

090A2565

090A2568

凡享用義大利麵燉飯的朋友

皆享法式濃湯／蒜烤麵包／生菜沙拉及醃製小品的周邊招待服務

這樣的內容其實很適合做為朋友間吃飯的餐館選擇了

接著再來個Google5星評論，享用一組好吃的醬烤翅腿吧~

090A2550

090A2555

香煎牛肉燉飯(奶油普羅旺斯紅醬)

義式燉飯可說是主廚老闆的招牌之作

醬料搭配上共有 蝦醬／牛肉青醬／奶油紅醬 3種口味選擇

香煎嫩口的牛肉條在份量上給的實在是相當大器!!

散發出濃濃奶香的燉飯讓人一吃就輕易來愛上它

090A2577

090A2578 090A2576

090A2678

炙燒松阪豬義大利麵(牛肉青醬)

老闆的義式料理或燉飯都可以嚐到濃濃的奶油香

帶點羅勒塔香的青醬同步加入了牛肉基底來提味

炙烤過的松阪豬~酥脆的肉片口感顯的相當美味!

義大利麵所給予的份量上也能輕易滿足一名成人

090A2579

090A2581

090A2682

紐西蘭羊排

選用上等紐西蘭羊排所製成的法式排餐

搭配鮮蔬沙拉及蒜烤麵包來呈現

選用排餐會同步附一杯錫蘭紅茶

在輕鬆的氛圍下享用一頓帶上質感的美味晚餐

090A2585

090A2588 090A2591

090A2675

炸物拼盤

這幾乎是餐酒館必備的經典小品

聊天喝酒若少了這些炸物好朋友似乎也少了一種滋味

薯條.雞塊及洋蔥圈 你最喜歡哪一個?

090A2583

090A2584

吧檯是調酒師的靈魂舞台

在這裡的她們不僅僅只是完成一杯作品來遞給客人

每一個動作背後都是歲月的歷練成果

在每杯調酒加入得來不易的經驗創作

因此能創造出在酒水單上以外的獨特調酒飲品

090A2596

090A2622 090A2613

090A2608

貓的報恩／桑格莉亞／冬晚

每杯調酒都有著屬於他自己美麗動人的名字

不在酒單上的調酒可事先與調酒師溝通調製

-

貓的報恩 奶酒.藍莓.櫻桃

莓果結合奶酒的創意組合似乎顯的十分特別

一杯低酒精卻有著莓果甜與酸的有趣甜點酒

桑格莉亞 紅酒／白蘭地／蜂蜜／水果

一杯屬於西班牙的國民調酒款

以紅酒搭配著白蘭地的酒香味

適度蜂蜜.水果使用~ 產生自然香甜的果香漸層

冬晚 櫻花酒.麝香葡萄.柚子

改編自經典調酒"竹子"的開胃酒

櫻花酒及麝香葡萄的加入更增顯甜味香氣

再以柚子苦精結尾~ 讓人可細細品嚐其風味轉折

090A2666

090A2668 090A2686

090A2658

法荳工坊丨餐酒館有著全方位的餐飲供應服務

無論是家人用餐或是想上一個微醺的調酒夜晚

在這裡似乎都能找尋到一處適合自己的小角落

美味的午晚餐再搭配上一杯經典調酒

送給自己一個放鬆的休假日再美好不過了~

090A2663

090A2673

090A2662

支持小毛~懇請不吝嗇給予小毛粉絲團一個讚!!★ 

您的支持是小毛無限分享下去的最大動力來源!!

 

文章標籤
跟著小毛一起趴趴GO 法荳工坊 法荳餐酒館 嘉義美食 嘉義餐廳 嘉義午餐 嘉義晚餐 嘉義宵夜 嘉義酒吧 嘉義義大利麵 嘉義義式餐廳 嘉義寵物餐廳 嘉義寵物友善餐廳
創作者介紹
創作者 黃小毛 的頭像
黃小毛

跟著小毛一起趴趴GO




檢舉
share
chevron_left

嘉義美食-毅愘萊隱身街坊的平價人氣鍋燒!?必嚐
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
(胖樺食記)台北貓空超推薦餐酒館” LAX 慵懶”/喝茶創意網美浮誇調酒/義大利燉飯都好吃/寵物友善可多人聚餐/文山區居民八五折
 胖樺
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up