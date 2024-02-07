不知道你喜不喜歡吃雪Q餅，餅乾個人超喜歡吃雪Q餅的，

吃過很多家的雪Q餅，幾乎各種品牌和各種口味的都有吃過，

對雪Q餅小小有研究，不過我這次吃到的雪Q餅跟我之前吃過的雪Q餅很不一樣，

而且又超熱賣的，網站上的雪Q餅一下就賣完了，

真的人氣蠻高的，就跟各位分享一下這一間雪Q餅的品牌!

maba媽寶手工雪Q餅，有機會你一定要品嚐一下他們家的雪Q餅!

餅乾帶你繼續看下去吧~

這是我拿到的 maba媽寶手工雪Q餅，

maba媽寶手工雪Q餅- 福吉茶脆脆風味Q餅

(一袋10入)

一大袋裡面裝滿10個包裝的小雪Q餅，





外包裝是一個手提袋的設計，咖啡色上半部米白色下半部還有雪Q餅的可愛包裝，

包裝背面有品牌官方和IG 的QR Code，雪Q餅成份和製造日期也有印在背面，





打開來來吃 maba媽寶手工雪Q餅- 福吉茶脆脆風味Q餅，

手提袋撕下來，是拉鍊夾的設計，這樣蠻好的，沒吃完的餅可以拉鏈袋夾起來，





這樣風味才比較不容易變味或變軟，

夾鏈袋倒出來是10個透明塑膠袋裝的雪Q餅，上面印有 maba媽寶的可愛圖案和文字，





這種包裝比較可以讓雪Q餅保持原有的風味，

把透明包裝撕開就可以開吃了~

餅乾已經等不及想要吃這個有茶香味的雪Q餅，

蕎麥粒含有豐富的膳食纖維、蛋白質，有許多的營養價值，

而福吉茶則是一種經過特別處理的綠茶具有濃郁的香氣。

蕎麥粒與福吉茶的結合是一款創新的日式風味，

融合了蕎麥的營養價值和福吉茶的濃郁香氣，

呈現出清爽、豐富口感，外酥內軟。





雪Q餅的厚度，真的蠻後一塊的，切成正方形的塊狀，

口感很Q彈，一點也不會黏牙，

上面的顆粒狀是類似米果的顆粒狀，他是蕎麥粒，吃起來很有層次感，

內裡是有茶的味道，雪Q餅裡面含有餅乾，

側面看起來就好像大理石斑紋一樣，





吃起來不會黏牙，Q彈很有嚼勁，在口中是滿滿的茶葉香味道，

我以前通常吃的只是雪Q餅，沒有上面加一層蕎麥粒，

這雪Q餅吃起來很健康耶，因為有加蕎麥粒，很少見到吃的到健康的雪Q餅，

這次吃的雪Q餅竟然有綠茶口味的，真叫人眼睛一亮，





吃起來很清爽，吃再多也不會感覺到膩的口感，

吃起來脆脆的，有點Q彈，一口咬起來很有層次感，





先吃到會有咖咖咖的生的蕎麥粒，接著吃到是福吉茶和餅乾彈脆的口感雪Q餅~

外觀很特別，可以說非常的漂亮的顏色，像極了一顆漂亮的雲彩石頭，

吃起來口感也很特別，是我第一次品嚐像這樣的雪Q餅，

口感除了特別一點也不甜膩，吃起來相當的清爽，

不會硬，餅乾和棉花糖的比例剛剛好吃起來非常有層次感，

是我沒嘗試過的口感，吃多了也不膩，想讓人一口接著一口吃的感覺，

沒品嚐過的人一定要試試看吃這樣口感的雪Q餅，

可說是色香味俱全的一款雪Q餅!

沒吃過 maba媽寶手工雪Q餅的人一定要買一包來吃吃看~

這個口味一定會讓你吃驚，沒想到有這樣的雪Q餅，

但是要買要快喔 maba媽寶手工雪Q餅很熱賣，產品網路一下就賣光了!!









這是maba媽寶的網址首頁，他們也有新年禮盒袋包裝

下面maba媽寶手工雪Q餅的產品頁面，

整個手工雪Q餅賣超好，一下就全部都售完了!





















這是購物金和QR Code的名片，

吃手工雪Q餅為何選擇嬤寶？

我們為了呈現高品質口感在用料上絕不妥協

-COSTCO獨家進口 Campfire棉花糖

-紐西蘭進口 高品質無鹽奶油

無核桃.蔓越莓.酒類.

含麩質





這麼好吃的雪Q餅去哪裡買?

maba媽寶官網: https://www.mabaostudio.com/





以上是餅乾簡單的美食分享，希望你會喜歡 !

下次有好吃再跟各位分享~