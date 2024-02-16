有多久沒有去平溪放天燈了呢？還記得上次去，好像是20不知道幾歲的時候，帶著來台灣玩的德國朋友，體驗放天燈的行程。新北市平溪區的十分老街放天燈，這對我們來說一點也不特別，但是用外國人的視角看台灣，才會發現他的特別之處。2024年一月的平溪已經出現了很多外國人！有遇到韓國人、日本人、印度人、還有東南亞不知道什麼國家的人。這裡完全就是一個國際級的觀光景點！

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平溪老街一日遊行程攻略

大眾交通

第一種路線.搭臺鐵縱貫線或宜蘭線火車，至八堵或瑞芳站轉乘平溪支線，在十分站下車。

第二種路線.臺北搭捷運文湖線道木柵站下車，轉臺北客運795號公車（台灣好行木柵平溪線）至南山社區站下車走靜安吊橋或十分寮站下車。

平溪行程推薦這樣走

先去看十分瀑布➔逛十分老街➔放天燈➔吃美食

十分瀑布這個角度最壯觀，天氣好還有彩虹！

十分瀑布有台版尼加拉瓜瀑布之稱，屬於簾幕型瀑布，高度約20m，寬度約40m。從十分車站下車後，步行約一公里就會先到達遊客中心。如果是搭公車的話，可以在十分遊客中心站下車。

前往十分瀑布從遊客中心後方的四廣潭吊橋做為起點，走過吊橋順著步道到鐵路橋下之後，再經過觀瀑吊橋，到達十分瀑布的賞景區域。

十分瀑布有非常多的觀瀑點，其中角度最好的地方，需要走到最下面。在上午陽光正好的時候，經過小水滴跟光線的折射，可能會出現彩虹喔！雖然下方的濕氣比較重，不過我覺得這個角度可以看到瀑布最完整、最壯觀的地方。

平溪老街放天燈祈福儀式，天燈不同顏色各自代表不同含義？

接著我們順著原路走回到十分瀑布遊客中心，回到老街上。建議早一點去人比較少，大約中午的時段，有許多店家紛紛開店了，這時候會有比較多的遊客。

在平溪老街上有很多的店家會邀請你去放天燈，其中我最推薦的一家叫做：諸葛孔明智慧祈福天燈創始店。這間座落在十分老街比較頭部的位置，推薦的原因有三個，以下直接來跟大家分享。

第一個推薦原因：在天燈上寫願望的地點空間很棒

他們提供一個很棒的空間，讓我們在天燈上面寫願望。許多店家都會直接在鐵軌旁邊，直接原地執行。不過我覺得，人來人往的很不舒適，寫願望還會分心，路太小要借過或是被撞到什麼的。這間設立在一個比較空曠的地方，讓我們可以專心寫，我覺得很讚。

第二個推薦原因：放天燈的地點拍照比較好看

在這個國際級的觀光景點，難免會有很多人。不過大家難得來到這裡體驗放天燈的儀式，總是會想要拍照留念。大家都是在鐵軌上進行放天燈及拍攝，這家有一個優勢就是位在老街比較頭部的位置，角度非常好，可以拍到比較沒有路人的畫面。

第三個推薦原因：工作人員拍照技術超好

這間店的工作人員都很親切，而且拍照技術超好，不僅如此還會可以幫你錄影放天燈的瞬間，甚至還會幫你運鏡。完全不用擔心沒有紀念到放天燈這美麗的瞬間，我覺得這一點很值得嘉許。

不過也有可能是我剛好遇到很會拍的哥哥姊姊，但因為這次的體驗很不錯，所以還是推薦給大家。也另外跟大家分享，都可以根據自己的喜好選擇喔！

在進行放天燈祈福的儀式之前，我們需在一大張看起來像塑膠袋的紙上，用筆墨寫上你的願望。完成以後再跑到鐵軌上，在下面燃燒金紙，用熱氣的原理讓這天燈飛起來。跟外國人就是差不多這樣介紹，聽起來好像很酷！

首先，火車鐵軌不是一個隨意想跨就跨的地方，不知道為什麼在平溪支線就可以？另一方面，天燈在很多迪士尼卡通裡面都有出現過，在夜空中萬人齊放的畫面非常壯觀，就像漫天會飛舞的星星一般。只可惜在平溪放天燈，大白天的就顯得有那麼一丁點寂寞，不過這依然是一個很有趣的體驗。

平溪十分老街美食一籮筐

這次安排的行程是早上就出發了，時間大約早上九點多左右就到了，在看完瀑布、放完天燈以後，差不多中午時段可以吃一點小吃。這邊推薦幾家胖貓咪覺得還不錯吃的美食給大家。

平溪十分老街美食推薦：平溪切仔麵

這家平溪切仔麵在老街的前段，有非常多台灣美味小吃，完全可以介紹給來台灣觀光的外國朋友。有滷肉飯、餛飩麵、餛飩米粉、白斬雞甘蔗雞…等。超級道地的台灣小吃不僅能夠好好的體驗台灣美食文化，同時也是非常好吃的美食小吃。

平溪老街美食推薦：花生捲冰淇淋

這裡有很多家花生捲冰淇淋都還不錯，也是正統道地的吃法，就是一定要春捲餅皮夾花生粉、香菜、還有冰淇淋！如果嘴饞的朋友很推薦可以來一份。三個$100也蠻划算的。

平溪十分老街美食推薦：十分寶桂臭豆腐

訪台必吃的小吃臭豆腐，這間店不是很起眼，不過他的臭豆腐是真的好吃！外酥內軟，不會乾巴巴的。全部都是現炸熱騰騰現吃超美味。台式高麗菜泡菜，一起吃非常美味，我很推薦這一家。

胖貓咪平溪老街一日遊後記

這次的平溪一日遊是我近期久違的放假！好久沒有像這樣什麼都不想，單純當個遊客，這麼可愛的地方吃吃喝喝拍照走走。度過了一個悠閒的一天讓我感到好幸福！當然也是一位天公作美，送了我們一個舒適的大晴天，今天的回憶真的很美好！就讓我收藏在心裡，期待下一次的放空旅程。

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