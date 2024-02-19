北村家位在大安區的樂利路上，由知名導演北村豐晴的爸爸媽媽開的日式居酒屋。這間店非常特別，我已經帶了各種朋友去光顧了很多次。餐點是非常道地的日本家常菜，許多餐點都是北村爸爸與北村媽媽的好手藝，非常有特色！除此之外，這裡有一個讓我最流連忘返的酒，東方美人清酒，推薦給大家。本文跟大家分享胖貓咪在北村家居酒屋遇到的小美好！
北村家居酒屋，胖貓咪推薦必吃！
真的很不好意思這樣說，但是北村家的每一道餐點都超級好吃，幾乎無雷。不僅食材新鮮，所有的搭配以及佐料，吃得出來都是來自精心研發的好味道。由北村爸爸與北村媽媽留下的獨家日本風味，只有在北村家才吃得到。
Top1 招牌起司牛肉漢堡排
Top2 北村爸爸秘製醬汁！月見鮪魚
原本早期北村家賣的是月見生牛肉，但是後來改良成月見鮪魚，也是超級好吃！主要是因為他的醬汁是來自北村爸爸的秘制醬汁，這個味道只有在北村家才吃得到。
先把蛋黃跟鮪魚生魚片攪拌在一起，搭配秘製醬汁跟生洋蔥一起吃，真的超級美味。美味到覺得很珍貴，都不敢吃太多。味道酸酸甜甜的，提升了鮪魚生魚片的鮮甜風味，用洋蔥去腥，整個超完美。這道是胖貓咪推薦必吃的北村家料理。
Top3 特製松葉蟹奶油可樂餅
有別於一般的可樂餅，特製松葉蟹奶油可樂餅，咬下去有濃濃的蟹香味。可樂餅的外皮酥脆，內餡爆漿超好吃。
Top4 DIY馬鈴薯蛋沙拉
每次來我都會點一份馬鈴薯蛋沙拉！菜名非常可愛，前面加了一個「DIY」，也就是說，餐點上來時，裡面裝的是馬鈴薯塊還有一顆溫泉蛋，以及特製的沙拉醬。再給你一把小木棍，讓你自己將所有食材倒碎，這個品嚐餐點的過程，讓人非常有參與感！
Top5 午魚一夜干
烏魚一夜乾烤魚有附檸檬片，將檸檬汁擠在烤魚上面味道會更加美味！每次到居酒屋餐廳我幾乎都會點一個烤魚來吃，我覺得北村家的烤魚也非常好吃。
Top6 綜合玉子燒
所謂的綜合玉子燒就是有兩種口味，其中一個是原味，另外一個是中間加了明太子的版本。玉子燒本身有一股蛋煎的香香的味道。口感軟嫩，如果喜歡玉子燒的朋友，很推薦大家可以點這一道。
Top7 橫膈膜
牛肉橫隔膜的醬汁，也非常入味。放在鐵盤上面熱騰騰的好好吃！
Top8 蜂蜜蛋糕冰淇淋，有威士忌的香味！
這道甜點是近期最新上市的。裡面有蜂蜜蛋糕，加入一點威士忌，最上面有一球香草冰淇淋，淋上蜂蜜。把所有我最喜歡的元素加在一起，真的是感覺幸福到冒泡泡！甜而不膩的滋味，加上威士忌的微醺感，這種大人吸甜點，大概只有在北村家才吃得到。
Top9 昭和布丁
特別喜歡昭和布丁上，加了奶油。中和了布丁本體的的甜味。最下面還有一層焦糖，記得在品嚐布丁的時候，要挖到最下面一起吃！才不會吃到最後顯得太甜膩喔！
Top10 最好喝的！北村家的酒－東方美人清酒
北村家一人套餐Vlog影片分享～
日本店員超熱情，彷彿置身京都大阪
北村家くるみ小料理屋 店家資訊
📍地址｜台北市大安區樂利路17號
📍電話｜0929 200 518
📍營業時間｜
週二～週六 18:00~00:00
週日、週一公休
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每天的工作就是白日夢冒險王，喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。
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