《新莊火鍋》推薦。新莊火鍋店超多，麻辣火鍋、石頭火鍋、海鮮火鍋、小火鍋、牛奶火鍋、吃到飽火鍋、鴛鴦鍋、大盤肉火鍋都是我這火鍋控最愛吃的，一年四季都在吃火鍋的我，這次就來推薦幾間新莊火鍋。

新莊火鍋推薦 青花驕麻辣鍋新莊中原店

青花驕麻辣鍋新莊中原店開幕讓新莊在地人多了一間吃火鍋的好去處。

青花驕菜單鍋底提供青花驕麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋和酸白菜豬肉鍋選擇，消費以單點為主，也有雙人、四人和六人套餐推薦，內用還有白飯、鴨血和豆腐免費續用吃到飽。

「青花驕麻辣鍋新莊中原店」地址位在新莊中原路，旁邊就是台灣聯通停車場-中原一場(半小時/15元)，附近也有許多機車格，開車或騎車都方便，營業時間至凌晨一點，搜尋新莊宵夜推薦。

青花驕麻辣鍋新莊中原店有三間大包廂

可容納公司和大家庭等多人數聚餐

可以一次吃到三種不同肉品，涮紅鍋或青鍋都很對味，尤其是肥嫩的雪花牛更是深得我心，而且份量超多，四個人吃完超級飽。

青花驕提供鴨血和豆腐免費續吃到飽

用餐期間會有店員詢問是否要加鴨血和豆腐

青花驕麻辣鍋新莊中原店

地址：新北市新莊區中原路558號2樓

電話：02 8522 7577

營業時間：早上11:30–凌晨01:00 (最後點餐時間23:00)

粉絲團：青花驕麻辣鍋

官網：青花驕麻辣鍋

食記：【新莊火鍋】青花驕麻辣鍋新莊中原店，新莊聚餐餐廳

新莊火鍋推薦 樂釜極上鍋物新莊店

新莊火鍋推薦樂釜極上鍋物，新開幕的《樂釜極上鍋物新莊店》地點位於新莊中正路，在台北、新北有好幾間分店的火鍋店，菜單提供大肉盤、海鮮拼盤組合、單人和雙人套餐，最優惠的單人套餐加價200元升級海陸組合份量就很超值。

新莊火鍋店有好幾間推薦，《樂釜極上鍋物新莊店》內用空間寬敞、座位多，平日一個人、兩個人吃火鍋或多人慶祝節日都適合的新莊火鍋名單。

樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物(新莊店)

提供：內用 · 外帶 · 外送平台合作

地址： 新北市新莊區中正路325號

營業時間：上午11:30 -晚上11:00

電話： 02 2208 2850

粉絲團：樂釜 Love Hot Pot 極上鍋物新莊店

官網：樂釜極上鍋物

線上訂位：點這

食記：【新莊火鍋】樂釜極上鍋物新莊店，大肉盤/海陸雙拼/家庭聚餐推薦

樂釜極上鍋物新莊店限定

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新莊火鍋推薦 沐沐鍋物 自助吧吃到飽

八方悅鍋物二代店《沐沐鍋物》地點在新莊中平路，是全台第一間分店《沐沐鍋物新莊中平店》，店面設計新穎時尚，點一份鍋物就能享有自助吧無限吃到飽，提供25樣蔬食、火鍋料、7樣主食和20種飲料讓客人自取吃到飽，和八方悅火鍋消費方式不同，而且《沐沐鍋物》不只賣午晚餐，營業時間到凌晨，是新莊深夜食堂宵夜推薦。

醬料區旁邊就是生鮮蔬菜跟火鍋配料自助吧，食材依據季節不同，每天有25樣蔬食、火鍋料。

主食區除了油麵、冬粉、烏龍麵、王子麵、白飯和滷肉，旁邊還有油條跟豆皮都是自助吃到飽。

格不貴的八方悅生意已經很好，現在推出第二代沐沐鍋物，提供自助吧和主食無限續用吃到飽，菜單價格算是大眾可接受的範圍，點一鍋就能吃很飽！營業時間至凌晨，要是加班還沒吃晚餐或者想找新莊宵夜都很推薦。

沐沐鍋物 MUMU – 新莊中平店

電話：02-29913050

地址：新北市新莊區中平路51號

營業時間：平日11:30~14:00、17:30~00:00 假日11:30~00:00

沐沐鍋物粉絲團：https://www.facebook.com/hotpotmumu/

食記：【新莊火鍋】沐沐鍋物 自助吧吃到飽！新莊凌晨宵夜推薦

新莊火鍋推薦 囍富火鍋

新莊火鍋推薦「囍富火鍋」地點在新莊體育館附近中港路，菜單提供招牌胡椒老火雞湯和台式麻辣湯等多種費時熬製鍋底，是新莊在地多年的火鍋店推薦。

「囍富火鍋」除了一樓座位還有二樓，來訪這天晚上有其他公司行號訂位二樓聚餐，旁邊還有一間隱密包廂，要找新莊包廂餐廳可以參考。

蒜頭蛤蠣湯

新湯底是這次的新歡

飽滿鮮甜的大顆蛤蠣太吸引我這蛤蠣控

湯頭濃郁滿載蛤蠣的甜味

增加甘甜的蒜頭味道沒有太重

比例剛好適合一般人口味

桌上有立牌介紹

彰化胡蘿蔔梅花豬就是豬隻吃胡蘿蔔長大

是彰化有名的肉品

豬肉鮮嫩還有明顯的甜味，切的厚度適中，越嚼越香。

囍富火鍋

地址：新北市新莊區中港路282號

電話：02 2996 9085

營業時間：

週一到五 11:30–14:30, 17:30–23:30

週六、日 11:30–23:00

粉絲團：囍富火鍋

食記：【新莊火鍋】囍富火鍋菜單推薦特色湯頭，大肉盤份量飽足

新莊火鍋推薦 海雲韓式料理

《海雲韓式料理》在新莊棒球場附近，開車可以把汽車停在停車場再步行過來，機車可停在旁邊巷弄停車格。

平日快六點就客滿，也有許多婆婆媽媽不想煮飯來外帶晚餐，深受新莊在地人喜歡的韓式料理推薦，而且店員都超客氣又親切。

《海雲韓式料理》提供五種小菜吃到飽，隨季節食材更換，每次來可能都不一樣

常見的韓國泡麵鍋，底下也有木盤，真的很可愛呢！好愛他們的擺盤啊～

裡面有火腿腸、泡菜、年糕、青菜、午餐肉罐頭和韓國拉麵等，高湯微辣好喝，剛上桌趁熱吃，麵條Ｑ彈掛湯，呼嚕呼嚕好順口，要是平常不想吃大餐，平日來這邊點部隊鍋也很滿足呢！

海雲韓式料理

地址：新北市新莊區中港路276號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

電話： 02 2997 3131

粉絲團：海雲韓式料理

食記：【新莊美食】海雲韓式料理小菜吃到飽，新莊棒球場附近餐廳推薦

新莊火鍋推薦 老先覺功夫窯燒鍋

老先覺最早以紅色為主色調的裝潢，功夫窯燒鍋 新莊中原MiNi店使用大理石紋和木紋等設計，明亮的燈光更為時尚新穎，座位的配置也很舒適。

自助區提供冰淇淋、白飯、飲料和醬料，需要加湯也可來這邊自己拿。

剝皮辣椒瓜仔雞鍋

這是新上市的口味，滿滿的雞肉加上剝皮辣椒跟瓜仔，底下還有高麗菜，湯頭香甜帶點淺淺的辣，雞肉鮮嫩好入口，加上剝皮辣椒跟瓜仔，久煮更好喝。

嫩肩牛肉盤(大份量300g)

主食點了嫩肩牛肉盤大份量300公克，長盤裝的份量還真不少，用麻辣鍋涮過後，肉質香嫩帶點辣勁，平常吃火鍋一定要很多肉的可以試試看這份量。

老先覺功夫窯燒鍋 新莊中原

電話：02-22798768

地址：新北市新莊區中原路133號

營業時間：11:30~22:00

食記：老先覺功夫窯燒鍋 新莊中原，台北小火鍋推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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新莊火鍋推薦 沐也日式涮涮鍋

新莊火鍋店推薦沐也日式涮涮鍋，在新莊幸福路營業多年的火鍋店，每次用餐時間都好多人。

沐也日式涮涮鍋

電話：(02)8991-5300

地址：新北市新莊區幸福路810號

營業時間：中午11:00 ~ 凌晨1:00

食記：新莊火鍋 沐也日式涮涮鍋 大盤肉 木盆菜盤

新莊火鍋推薦 很秋鍋物新莊店

新莊區中平路有幾間火鍋店生意都好好，用餐時間都是排隊狀況。而這間《很秋鍋物》火鍋店也是人氣滿滿，吃火鍋建議先訂位，附近有忠誠停車場，走路約三分鐘，開車也方便。

位置不算多，但很寬敞，連個人吧檯都很大，吃火鍋很舒適。

在網路看到《很秋鍋物》的鮮蚵鍋非常心動，實際來品嚐真的很滿意，那鮮蚵份量真的很誇張，在這裡可以吃的很滿足。

很秋鍋物

地址：新北市新莊區中平路192號1樓

電話：02-22796889

營業時間：11:30～23:30

食記推薦：新莊火鍋推薦很秋鍋物蚵仔鍋CP值高

粉絲團：很秋鍋物

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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