超夯的台南觀光景點「安平」有什麼好吃的？

不管是臺南人或是觀光客，安平都是一個旅遊的好去處。舉凡安平老街、、林默娘公園、漁光島、、等景點，都是安平必去景點。那麼玩安平要吃什麼美食呢？這篇收集了17間安平美食小吃、牛肉湯、豆花、冰店，還有台南特色美食棺材板要分享給大家，看完這篇到安平玩絕對不用擔心吃什麼！





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安平小吃

壹等品霸王豬腳 全文分享｜安平運河旁的豬腳飯，太晚來吃不到中段覺得傷心…。 因為知道陳漢典新開的飲料店 Hugdayday 在台南安平有分店，所以我特地找一天要去安平喝。在買飲料前，先是找了間店填飽自己的肚子，於是 K 先生就帶我來到安平運河邊的「 壹等品霸王豬腳 」吃午餐囉！壹等品霸王豬腳附近有、周氏蝦捲、文章牛肉湯、仙仁嫩仙草等台南小吃與美食，路邊的停車位也算好停，如果肚子很餓的話，可以安排一次在這裡吃好幾攤（笑）(閱讀全文…)

安平牛肉湯

安平海產店

安平飲料店

安平冰店、甜品

安平伴手禮

銀波布丁 全文分享｜超酷的布丁冰沙，還有古早味布丁當台南伴手禮！ 成立於 1939 年的「 銀波布丁 」，至今已有八十年的歷史，可說是台南布丁的開山始祖，一開始是由創始人吳連春開設的銀波茶座，到現在，變成了台南街上不時可見的連鎖飲料店。知名的不只有自家的日式古早味布丁，還有獨特的布丁冰沙。許多人到台南，都會來上一杯布丁冰沙＋布丁，過過喝飲料的癮。現在台南知名老餐廳阿霞飯店的布丁，也是採用銀波布丁哦！ (閱讀全文…)

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