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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市安平區安平美食吃什麼？17間排隊小吃、牛肉湯、棺材板、蚵仔煎、剉冰、伴手禮提案！

台南市安平區安平美食吃什麼？17間排隊小吃、牛肉湯、棺材板、蚵仔煎、剉冰、伴手禮提案！

2024-02-22 15:45:19 Daisy 人氣：105
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窩客好文

Daisy

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 安平區

造訪商家：古堡蚵仔煎
phone06-2285358
place台南市安平區效忠街85號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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超夯的台南觀光景點「安平」有什麼好吃的？

不管是臺南人或是觀光客，安平都是一個旅遊的好去處。舉凡安平老街、、林默娘公園漁光島、、等景點，都是安平必去景點。那麼玩安平要吃什麼美食呢？這篇收集了17間安平美食小吃、牛肉湯、豆花、冰店，還有台南特色美食棺材板要分享給大家，看完這篇到安平玩絕對不用擔心吃什麼！


｜我是黛西，不折不扣的旅行狂：）｜

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 安平小吃

王城迷你棺財板

全文分享｜安平這間迷你板更像棺材了呀！

你吃過台南知名小吃棺材板了嗎？說到台南棺材板，最有名棺材板始祖的是沙卡里巴里的「赤崁棺材板」，但這次來到安平，發現這間安平老街上的小攤車「王城迷你棺財板」很好吃，而且還有迷你版棺材板，太可愛了～這樣的台南銅板美食必須推薦給大家！另外還有炸金元寶，有興趣的可以一次點一套！(閱讀全文…)

阿美深海鮮魚湯

全文分享｜每日限量螃蟹粥，蟹黃、蟹膏精華通通煮進粥裡面！

安平美食何其多，這間位在老街外的《阿美深海鮮魚湯》主打新鮮海產及螃蟹粥，據說一大早來還有機會搶到一碗免百元的$95元螃蟹粥！不過可遇不可求，因為免百元螃蟹粥每日限量，但即使沒吃到，也可以自選沙公、沙母、紅蟳、處女蟳來做螃蟹粥。不過因為生意很好，太晚來螃蟹選擇會變得沒這麼多，如果有想吃的螃蟹種類，建議下午前就要來了喔！(閱讀全文…)

古堡蚵仔煎專賣店

全文分享｜顆顆飽滿的蚵仔湯～安平雙醬蚵仔煎，煎得恰恰就是好吃！

安平蚵仔煎吃哪間？這間是在地人介紹的古堡蚵仔煎專賣店，沒有在主要的安平老街上，也不是最有名的那間，但從老街拐個彎過來，還是有很多人在吃，生意很好！來一碗蚵仔湯，10幾顆圓潤的蚵仔更是讓人吃得口口都滿足；來一份蚵仔煎，料多實在，恰恰的皮更是又香又好吃，搭配特色雙醬更有不同的風味。(閱讀全文…)


▶▶ ，出發前一小時前訂就可以
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壹等品霸王豬腳

全文分享｜安平運河旁的豬腳飯，太晚來吃不到中段覺得傷心…。

因為知道陳漢典新開的飲料店 Hugdayday 在台南安平有分店，所以我特地找一天要去安平喝。在買飲料前，先是找了間店填飽自己的肚子，於是 K 先生就帶我來到安平運河邊的「 壹等品霸王豬腳 」吃午餐囉！壹等品霸王豬腳附近有、周氏蝦捲、文章牛肉湯、仙仁嫩仙草等台南小吃與美食，路邊的停車位也算好停，如果肚子很餓的話，可以安排一次在這裡吃好幾攤（笑）(閱讀全文…)

 

安平牛肉湯

 阿財牛肉湯安平二店

全文分享｜隱藏版牛肉火鍋這裡吃！買三盤送一盤，每盤只要$200元！

在台南吃過了好幾間牛肉火鍋、牛肉湯，但目前心中第一名，還是想要頒給安平的阿財牛肉湯！其實一開始黛西只吃過位在安平老街上的阿財牛肉湯本店，但朋友吃過阿財二店，直說牛肉火鍋超級好吃，而且牛肉買三盤送一盤，每盤只要$200元的價格超實在！難怪讓人吃過一次就愛上阿財牛肉湯安平二店·精品牛肉鍋(閱讀全文…)

阿財牛肉湯本店

全文分享｜現切溫體牛，在地人大推的台南牛肉湯！

位在台南安平的「 阿財牛肉湯 」，也許不像是觀光客口袋名單中文章牛肉湯、六千牛肉湯等首選，但卻是有不少在地人都很愛這一間牛肉湯。如果你已經到台南很多次了，那不妨來這間安平的阿財牛肉湯試試看，現切的溫體牛肉有多麽迷人。而且阿財從中午開到凌晨一點，想吃宵夜也可以來。(閱讀全文…)

 

安平海產店

 慶平海產

全文分享｜跟著《鬧著玩》腳步到安平港旁大啖海鮮！

台南吃海鮮的地方很多，之前吃過市區的梅鑫海產店，非常喜歡！這次則是看了Youtube《鬧著玩》浩角翔起推薦這間安平海產店「慶平海產」，擇日不如撞日，看完隔天就跑來吃～哈。慶平海產的海鮮非常新鮮，餐點都是走大份量路線，許多經典菜色都必點，建議一定要約多一點人來吃才可以更多樣、更過癮。(閱讀全文…)

 

安平飲料店

義豐冬瓜茶

全文分享｜府城百年老店，傳承五代的古早味，台南安平飲料店。

台南超知名的古早味飲料店義豐冬瓜茶，本店開在赤崁樓武廟旁邊，小小的店，生意卻很好。也因為生意好，而進軍了台南一級觀光戰地安平老街區。義豐冬瓜茶安平分店生意也很好，每到假日都會出現排隊人潮，都是為了來上一杯沁涼的冬瓜茶。不過店家動作很快，即使排隊也不需要等很久就可以喝到這杯古早味。(閱讀全文…)

 



 

安平冰店、甜品

同記安平豆花創始店

全文分享｜臺南正宗安平豆花就是這間～玩安平必吃的豆花名店！

你是不是跟我一樣，說到安平時，腦中就會冒出安平豆花四個字？這間名聞遐邇、總是門庭若市的安平知名小吃同記安平豆花，以正港的古早味豆花，在當地屹立不搖了好40幾年，甚至名號都響叮噹地進駐百貨公司。一碗$35元的豆花，從早上9點一路開到晚上11點，可說是宵夜場也吃得到的台南宵夜美食之一！ (閱讀全文…)

 南泉冰菓室

全文分享｜滿滿草莓的草莓牛奶冰，安平超人氣冰店！

「南泉冰菓室」，可以滿足女孩們甜點胃的冰品店，冬天為了吃到紅通通的可愛草莓真是在所不惜（笑）草莓加上煉乳，吃起來的幸福感滿分，這就是讓人即使在冬天也要吃冰的魅力。而且連《食尚玩家》夢多跟梁赫群都來吃過，可以知道名氣多響亮！ (閱讀全文…)

仙仁嫩仙草(已歇業)

全文分享｜手工熬煮仙草汁製成的嫩仙草，多種配料選擇

位於安平華平路上的仙仁嫩仙草，於 2007 年開業，曾經歇息過一些時間，在 2017 年時，才又在現址重新營業。主打的嫩仙草，是略帶苦味的仙草凍，由店家手工製作而成，冷的嫩仙草、熱的燒仙草都有，多種配料都可以依照自己喜歡的搭配。(閱讀全文…)

 

安平伴手禮

阿喜古早味現烤蛋糕

全文分享｜安平伴手禮強力推薦『黃金蛋糕』一大盒只要$110！

阿喜古早味現烤蛋糕每日限量出爐的黃金蛋糕、蜂蜜蛋糕，鹹鹹甜甜，香軟又好吃。重點是一大盒只要 $110 元，真的是認真便宜，C/P值高到一個不行！而且甜度不高，買回家是老少鹹宜，當早餐或下午茶都可以。 (閱讀全文…)

DoGa 香酥脆椒

全文分享｜朋友超愛的台南伴手禮，吃了超涮嘴，大人小孩都喜歡～！

聽朋友說到這間「 DoGa 香酥脆椒 」有多好吃，讓他有多懷念，這才讓我好奇心作祟，想要去買來吃吃一探究竟！DoGa 香酥脆椒的旗艦店位在台南安平安平路上，這條路上的美食啊～伴手禮很多，像是銀波布丁、文章牛肉湯、南泉冰菓室都是在同一條路上，一條路就可以吃好吃滿（笑） (閱讀全文…)

銀波布丁

全文分享｜超酷的布丁冰沙，還有古早味布丁當台南伴手禮！

成立於 1939 年的「 銀波布丁 」，至今已有八十年的歷史，可說是台南布丁的開山始祖，一開始是由創始人吳連春開設的銀波茶座，到現在，變成了台南街上不時可見的連鎖飲料店。知名的不只有自家的日式古早味布丁，還有獨特的布丁冰沙。許多人到台南，都會來上一杯布丁冰沙＋布丁，過過喝飲料的癮。現在台南知名老餐廳阿霞飯店的布丁，也是採用銀波布丁哦！ (閱讀全文…)

 

安平吃到飽

城食百匯自助餐廳

全文分享｜夏都城旅台南安平館，台南吃到飽 / Buffet 新選擇！

2018 年開幕時，造成轟動的 Buffet ——《 城食百匯自助餐廳 》，螃蟹、蝦子、現切牛排、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋吃到飽，甚至連南部傳統的在地美食牛肉湯、碗粿、黑白切、擔仔麵、蚵仔煎、杏仁茶、燒仙草都在自助餐的選項當中，融合西式與台式的多樣美食吃到飽，第一次來吃覺得還蠻驚喜，口味也蠻好吃，不過種類沒有漢來海港城饗食天堂多就是了…。(閱讀全文…)

一番地壽喜燒

全文分享｜Prime / Choice 牛吃到飽，服務、餐點都優秀!

上個月才來台南市政府對面的夏慕尼鐵板燒過生日，這次則是到了夏慕尼隔壁的「 一番地壽喜燒 」準備來個狂吃肉肉的壽喜燒吃到飽！一番地壽喜燒的出菜速度快，肉質表現優秀，光牛肉就有 Prime 及 Choice 等級可以選擇，此外還有豬、羊、雞可以吃。服務生的態度都很親切，反應速度快，看我們沒肉了還主動問我們要不要加肉，如此不怕客人吃，只好給你一個讚！(閱讀全文…)

 一燒十味昭和園

全文分享｜台南燒肉、火鍋、龍蝦吃到飽！$699 元起～

安平的燒肉你吃哪間？於 2003 年從桃園鶯歌起家的「 一燒十味昭和園 」，在 2020 年 9 月進軍台南安平囉！其實我最近真的很愛找台南燒肉吃，從同為燒肉吃到飽的超熱門燒烤店逐鹿，到單點式的高級燒肉肕燒肉、碳佐麻里㕩肉鋪都吃過。而這邊最吸引我的，是燒烤居然也有天使紅蝦吃到飽！價位 $699 元 + 10% 起，愛吃蝦的吃起來！(閱讀全文…)

 

 

安平住宿



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