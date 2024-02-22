超夯的台南觀光景點「安平」有什麼好吃的？
不管是臺南人或是觀光客，安平都是一個旅遊的好去處。舉凡安平老街、、林默娘公園、漁光島、、等景點，都是安平必去景點。那麼玩安平要吃什麼美食呢？這篇收集了17間安平美食小吃、牛肉湯、豆花、冰店，還有台南特色美食棺材板要分享給大家，看完這篇到安平玩絕對不用擔心吃什麼！
｜我是黛西，不折不扣的旅行狂：）｜
安平小吃
王城迷你棺財板
全文分享｜安平這間迷你板更像棺材了呀！
你吃過台南知名小吃棺材板了嗎？說到台南棺材板，最有名棺材板始祖的是沙卡里巴里的「赤崁棺材板」，但這次來到安平，發現這間安平老街上的小攤車「王城迷你棺財板」很好吃，而且還有迷你版棺材板，太可愛了～這樣的台南銅板美食必須推薦給大家！另外還有炸金元寶，有興趣的可以一次點一套！(閱讀全文…)
阿美深海鮮魚湯
安平美食何其多，這間位在老街外的《阿美深海鮮魚湯》主打新鮮海產及螃蟹粥，據說一大早來還有機會搶到一碗免百元的$95元螃蟹粥！不過可遇不可求，因為免百元螃蟹粥每日限量，但即使沒吃到，也可以自選沙公、沙母、紅蟳、處女蟳來做螃蟹粥。不過因為生意很好，太晚來螃蟹選擇會變得沒這麼多，如果有想吃的螃蟹種類，建議下午前就要來了喔！(閱讀全文…)
古堡蚵仔煎專賣店
全文分享｜顆顆飽滿的蚵仔湯～安平雙醬蚵仔煎，煎得恰恰就是好吃！
安平蚵仔煎吃哪間？這間是在地人介紹的古堡蚵仔煎專賣店，沒有在主要的安平老街上，也不是最有名的那間，但從老街拐個彎過來，還是有很多人在吃，生意很好！來一碗蚵仔湯，10幾顆圓潤的蚵仔更是讓人吃得口口都滿足；來一份蚵仔煎，料多實在，恰恰的皮更是又香又好吃，搭配特色雙醬更有不同的風味。(閱讀全文…)
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壹等品霸王豬腳
安平牛肉湯
阿財牛肉湯安平二店
全文分享｜隱藏版牛肉火鍋這裡吃！買三盤送一盤，每盤只要$200元！
阿財牛肉湯本店
全文分享｜現切溫體牛，在地人大推的台南牛肉湯！
位在台南安平的「 阿財牛肉湯 」，也許不像是觀光客口袋名單中文章牛肉湯、六千牛肉湯等首選，但卻是有不少在地人都很愛這一間牛肉湯。如果你已經到台南很多次了，那不妨來這間安平的阿財牛肉湯試試看，現切的溫體牛肉有多麽迷人。而且阿財從中午開到凌晨一點，想吃宵夜也可以來。(閱讀全文…)
安平海產店
慶平海產
全文分享｜跟著《鬧著玩》腳步到安平港旁大啖海鮮！
安平飲料店
義豐冬瓜茶
台南超知名的古早味飲料店義豐冬瓜茶，本店開在赤崁樓武廟旁邊，小小的店，生意卻很好。也因為生意好，而進軍了台南一級觀光戰地安平老街區。義豐冬瓜茶安平分店生意也很好，每到假日都會出現排隊人潮，都是為了來上一杯沁涼的冬瓜茶。不過店家動作很快，即使排隊也不需要等很久就可以喝到這杯古早味。(閱讀全文…)
安平冰店、甜品
同記安平豆花創始店
南泉冰菓室
全文分享｜滿滿草莓的草莓牛奶冰，安平超人氣冰店！
仙仁嫩仙草(已歇業)
全文分享｜手工熬煮仙草汁製成的嫩仙草，多種配料選擇
位於安平華平路上的仙仁嫩仙草，於 2007 年開業，曾經歇息過一些時間，在 2017 年時，才又在現址重新營業。主打的嫩仙草，是略帶苦味的仙草凍，由店家手工製作而成，冷的嫩仙草、熱的燒仙草都有，多種配料都可以依照自己喜歡的搭配。(閱讀全文…)
安平伴手禮
阿喜古早味現烤蛋糕
全文分享｜安平伴手禮強力推薦『黃金蛋糕』一大盒只要$110！
阿喜古早味現烤蛋糕每日限量出爐的黃金蛋糕、蜂蜜蛋糕，鹹鹹甜甜，香軟又好吃。重點是一大盒只要 $110 元，真的是認真便宜，C/P值高到一個不行！而且甜度不高，買回家是老少鹹宜，當早餐或下午茶都可以。 (閱讀全文…)
DoGa 香酥脆椒
全文分享｜朋友超愛的台南伴手禮，吃了超涮嘴，大人小孩都喜歡～！
銀波布丁
安平吃到飽
城食百匯自助餐廳
全文分享｜夏都城旅台南安平館，台南吃到飽 / Buffet 新選擇！
一番地壽喜燒
全文分享｜Prime / Choice 牛吃到飽，服務、餐點都優秀!
一燒十味昭和園
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