很喜歡舊宜蘭市區，也就是以敬崇媽祖娘娘的百年昭應宮為核心，由舊城東西南北路環繞著的老城街廓，自古宜蘭因植滿九芎樹而有「九芎城」美名，巷弄間隱藏不少廟宇古蹟、職人工坊與代表小吃，那股濃濃人文氣息很像台南，不禁讓人想鑽巷子尋覓。
以前住在宜蘭時，很喜歡舊城西后街一間叫「Haoすし」的日本料理，小小店面生意超好，主打海鮮都是當天從頭城大溪漁港、南方澳直送，有口皆碑，隨著我離開宜蘭至今近十年，「Haoすし」也有所變動，搬到文昌路更名為「豪壽司」繼續服務。
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資訊
豪壽司
所在地點：宜蘭昭應宮附近
地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路19號
營業時間：11:30–13:30, 17:30–20:30(一)公休
電話：03-932-9084
豪壽司 粉絲團
菜單
介紹
剛出社會在宜蘭工作的時候，我好喜歡「Haoすし」！光我自己或帶家人朋友就吃過不下5次，甚至還帶爸媽來過結婚紀念日。
「Haoすし」搬到新址更名「豪壽司」，其實也不是這一兩年的事，應該疫情前就更新了，只是我回台北後就沒再造訪過，這次總算有機會來回味。
要不是門外大招牌寫著「豪壽司」，路人經過搞不好還以為是甚麼舊物攤，但的確也引來好奇。
以前的「Haoすし」就是間小小的日料丼飯店，現在的「豪壽司」注入比較多老闆的個性，滿滿骨董、舊物蒐藏，看得出來老闆興趣。
新店面更寬敞，也處處是擺飾細節，以溫潤木質調基底呈現，我覺得很有意思，上了年紀的男人，是不是都很喜歡木材呀~我家老爸也是，家俱全選木製品，說是亙古不變又好打理。
各式鮨種名詞匾額，在日語裡，每個字都代表一種魚生，好有趣。
「豪壽司」老闆也蒐藏了不少酒或空酒瓶，有些威士忌還能久放，清酒就不行了。
因為是中午來用餐，「豪壽司」店內沒甚麼人，相信到晚上應該是另一種風景。
餐點
日料餐點，當然都是現點師傅現做囉，最近很熱議的「醋飯之亂」，別擔心，「豪壽司」的醋飯品質包準優良~
小菜-胡麻白菜
清甜爽口的大白菜淋上胡麻醬增添濃郁，開胃小點。
鮭魚味噌湯
「豪壽司」因為中午人少，味噌湯都是現煮的，鮭魚邊角骨給料大方，吃得很爽~
鮭魚親子丼 430元
噹啷~今天的主角「豪壽司」鮭魚親子丼上場，五大片油脂豐盈、紋理清晰的鮭魚生魚片，與滿滿紅如寶石的漬鮭魚卵，真是美得不像話呀~
紅澄澄漬鮭魚卵顆顆晶瑩剔透，有如珍珠。
厚快1公分的厚切鮭魚雖沒到入口即化，卻也是口感十足，軟嫩香甜，浸淫在快樂的鮭魚樂園~
鮭魚包魚卵更是超絕，咬下即爆汁的魚卵美妙不言而喻。
「豪壽司」海鮮丼飯最令人在意的醋飯處理得很不錯！酸爽軟糯粒粒分明，米粒之間都有空隙，就像握壽司一樣。
日本星鰻手卷 90元
單點了個星鰻手卷，出乎我意料欸，不似一般蒲燒，而是用白燒的方式。
可以吃到星鰻本身肉質的甘甜，還不錯。
甜點-薏仁紅豆湯
暖暖甜甜的紅豆湯暖心暖胃~
結語
很開心時隔多年後再訪「Haoすし」refresh的「豪壽司」，品質還是一樣穩定、口味還是一樣好吃！在宜蘭想吃有手路又有水準的海鮮丼飯，來「豪壽司」就對了！
Jun 2024.02
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