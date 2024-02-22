很喜歡舊宜蘭市區，也就是以敬崇媽祖娘娘的百年昭應宮為核心，由舊城東西南北路環繞著的老城街廓，自古宜蘭因植滿九芎樹而有 「九芎城」 美名，巷弄間隱藏不少廟宇古蹟、職人工坊與代表小吃，那股濃濃人文氣息很像台南，不禁讓人想鑽巷子尋覓。

以前住在宜蘭時，很喜歡舊城西后街一間叫 「Haoすし」 的日本料理，小小店面生意超好，主打海鮮都是當天從頭城大溪漁港、南方澳直送，有口皆碑，隨著我離開宜蘭至今近十年， 「Haoすし」 也有所變動，搬到文昌路更名為 「豪壽司」 繼續服務。

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結語

資訊

豪壽司

所在地點：宜蘭昭應宮附近

地址：宜蘭縣宜蘭市文昌路19號

營業時間：11:30–13:30, 17:30–20:30(一)公休

電話：03-932-9084

豪壽司 粉絲團

菜單

介紹

剛出社會在宜蘭工作的時候，我好喜歡 「Haoすし」 ！光我自己或帶家人朋友就吃過不下5次，甚至還帶爸媽來過結婚紀念日。

「Haoすし」 搬到新址更名 「豪壽司」 ，其實也不是這一兩年的事，應該疫情前就更新了，只是我回台北後就沒再造訪過，這次總算有機會來回味。

要不是門外大招牌寫著 「豪壽司」 ，路人經過搞不好還以為是甚麼舊物攤，但的確也引來好奇。

以前的 「Haoすし」 就是間小小的日料丼飯店，現在的 「豪壽司」 注入比較多老闆的個性，滿滿骨董、舊物蒐藏，看得出來老闆興趣。

新店面更寬敞，也處處是擺飾細節，以溫潤木質調基底呈現，我覺得很有意思，上了年紀的男人，是不是都很喜歡木材呀~我家老爸也是，家俱全選木製品，說是亙古不變又好打理。

各式鮨種名詞匾額，在日語裡，每個字都代表一種魚生，好有趣。

「豪壽司」 老闆也蒐藏了不少酒或空酒瓶，有些威士忌還能久放，清酒就不行了。

因為是中午來用餐， 「豪壽司」 店內沒甚麼人，相信到晚上應該是另一種風景。

餐點

日料餐點，當然都是現點師傅現做囉，最近很熱議的 「醋飯之亂」 ，別擔心， 「豪壽司」 的醋飯品質包準優良~

小菜-胡麻白菜

清甜爽口的大白菜淋上胡麻醬增添濃郁，開胃小點。

鮭魚味噌湯

「豪壽司」 因為中午人少，味噌湯都是現煮的，鮭魚邊角骨給料大方，吃得很爽~

鮭魚親子丼 430元

噹啷~今天的主角 「豪壽司」 鮭魚親子丼 上場，五大片油脂豐盈、紋理清晰的鮭魚生魚片，與滿滿紅如寶石的漬鮭魚卵，真是美得不像話呀~

紅澄澄漬鮭魚卵顆顆晶瑩剔透， 有如珍珠。

厚快1公分的厚切鮭魚 雖沒到入口即化，卻也是口感十足，軟嫩香甜，浸淫在快樂的鮭魚樂園~

鮭魚包魚卵更是超絕，咬下即爆汁的魚卵美妙不言而喻。

「豪壽司」 海鮮丼飯最令人在意的醋飯處理得很不錯 ！酸爽軟糯粒粒分明，米粒之間都有空隙，就像握壽司一樣。

日本星鰻手卷 90元

單點了個星鰻手卷，出乎我意料欸，不似一般蒲燒，而是用白燒的方式。

可以吃到星鰻本身肉質的甘甜，還不錯。

甜點-薏仁紅豆湯

暖暖甜甜的紅豆湯暖心暖胃~

結語

很開心時隔多年後再訪 「Haoすし」 refresh的 「豪壽司」 ，品質還是一樣穩定、口味還是一樣好吃！在宜蘭想吃有手路又有水準的海鮮丼飯，來 「豪壽司」 就對了！

Jun 2024.02