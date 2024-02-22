啤酒是一種古老的飲品，最早可追溯至西元前3千年，美索不達米亞平原上兩河文明就有用小麥釀酒的記載，在世界範圍內都是流傳最廣、最普遍的飲料， 各個文明地域因不同風土、品種或技巧，發展出各種不同風味口感的酒款，與多采多姿的啤酒文化。

台灣當然有屬於自己的啤酒驕傲，甘冽可口台啤金牌歷久彌新，近十年颳起旋風的精釀啤酒如 金色三麥、台虎精釀、柏克金 等讓台灣人認識到，啤酒不僅是廉價解渴飲料，更是可細品深究的一門嗜好，2015年成立的 「ABV Bar & Kitchen」 蒐羅全世界多達700款精釀啤酒，無論酒藏、種類、口味都是業界最齊全， 絕對能滿足對精釀啤酒愛好的狂熱分子！

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，這次Jun帶來 最完整6家品牌介紹！ 日式、美式、地中海、加勒比海、南洋、閣樓一次吃遍！

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國父紀念館附近，開出第一家以 地中海料理為主的餐酒館 ，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，今天造訪創始店- 「ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館」 台北光復店，以地中海沿岸國家黎巴嫩、摩洛哥、義大利、希臘、北非等特色料理， 帶來味蕾上截然不同的感動！

ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 所在地點：捷運國父紀念館站 地址：台北市大安區光復南路260巷39號 營業時間：12:00–01:30 電話：02-8771-8114 ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館 官網 粉絲團

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，這次造訪了中、南美洲加勒比海風格的 「ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館」 ，狂野迷人香料風情美食美酒， 又能帶給我們甚麼不一樣的火花呢~?

ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館 所在地點：明曜百貨後方 地址：台北市大安區敦化南路一段233巷61號 營業時間：12:00–01:30 電話：02-2721-6997 ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館 官網 粉絲團

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，今天來到的是 主打高樓層美景與歐陸美食 、全台只有基隆和板橋府中兩家的 「ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館」 板橋府中店。

ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館-板橋府中店 所在地點：板橋慈惠宮對面 地址：新北市板橋區府中路67號12樓 營業時間：12:00–01:30 電話：02-2969-9989 ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館 官網 粉絲團

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，今天來到的是目前只有一家門市、主打美式料理的 「ABV Bar & Kitchen 美式餐酒館」 ，不只有一般美式餐廳的漢堡、牛排、披薩，囊括南方紐奧良鄉村菜、融合日本壽司的加州捲與夏威夷生魚碗， 道地美式料理 完整 品嚐！

ABV Bar & Kitchen美式餐酒館-台北敦化店 所在地點：東區地下街12號出口 地址：台北市大安區敦化南路一段236巷16號 營業時間：12:00–01:00 電話：02-2721-6067 ABV Bar & Kitchen美式餐酒館 官網 粉絲團

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，去年五月造訪新加坡，品嚐了當地南洋料理，因此這次來系列跳脫框架的 「ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館」 ，頗有心得。

ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館 所在地點：明曜百貨後方 地址：台北市大安區光復南路280巷39號 營業時間：12:00–01:30 電話：02-2721-0760 ABV Bar & Kitchen 南洋餐酒館 官網 粉絲團

「ABV Bar & Kitchen」 2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，這次來的是最令我意料之外的ABV系列- 「ABV Bar & Kitchen日式居酒館」 ，就我認知， 居酒屋IZAKAYA 已經是和 餐酒館BISTRO 截然不同的分類，想不到跨足另一體系還能大鳴大放，真不簡單。

ABV Bar & Kitchen日式居酒館 所在地點：晶華酒店旁 地址：台北市中山區中山北路二段39巷16之2號 營業時間：16:00–02:00 電話：02-2571-1007 ABV Bar & Kitchen日式居酒館 官網 粉絲團

Jun 2024.02