啤酒是一種古老的飲品，最早可追溯至西元前3千年，美索不達米亞平原上兩河文明就有用小麥釀酒的記載，在世界範圍內都是流傳最廣、最普遍的飲料，各個文明地域因不同風土、品種或技巧，發展出各種不同風味口感的酒款，與多采多姿的啤酒文化。
台灣當然有屬於自己的啤酒驕傲，甘冽可口台啤金牌歷久彌新，近十年颳起旋風的精釀啤酒如金色三麥、台虎精釀、柏克金等讓台灣人認識到，啤酒不僅是廉價解渴飲料，更是可細品深究的一門嗜好，2015年成立的「ABV Bar & Kitchen」蒐羅全世界多達700款精釀啤酒，無論酒藏、種類、口味都是業界最齊全，絕對能滿足對精釀啤酒愛好的狂熱分子！
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，這次Jun帶來最完整6家品牌介紹！日式、美式、地中海、加勒比海、南洋、閣樓一次吃遍！
《台北‧大安》ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館-系列創始店 環遊地中海沿岸美食
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國父紀念館附近，開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，今天造訪創始店-「ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館」台北光復店，以地中海沿岸國家黎巴嫩、摩洛哥、義大利、希臘、北非等特色料理，帶來味蕾上截然不同的感動！
ABV Bar & Kitchen 地中海餐酒館
所在地點：捷運國父紀念館站
地址：台北市大安區光復南路260巷39號
營業時間：12:00–01:30
電話：02-8771-8114
《台北‧大安》ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館-友邦大使認可家鄉菜！拓展你的世界味蕾吧~
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，這次造訪了中、南美洲加勒比海風格的「ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館」，狂野迷人香料風情美食美酒，又能帶給我們甚麼不一樣的火花呢~?
ABV Bar & Kitchen 加勒比海餐酒館
所在地點：明曜百貨後方
地址：台北市大安區敦化南路一段233巷61號
營業時間：12:00–01:30
電話：02-2721-6997
《新北‧板橋》ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館-爬上高空閣樓 盡賞板橋夜景與歐陸美食
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，今天來到的是主打高樓層美景與歐陸美食、全台只有基隆和板橋府中兩家的「ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館」板橋府中店。
ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館-板橋府中店
所在地點：板橋慈惠宮對面
地址：新北市板橋區府中路67號12樓
營業時間：12:00–01:30
電話：02-2969-9989
《台北‧大安》ABV Bar & Kitchen美式餐酒館-正宗老美料理 找尋你心中靈魂美食！
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，今天來到的是目前只有一家門市、主打美式料理的「ABV Bar & Kitchen 美式餐酒館」，不只有一般美式餐廳的漢堡、牛排、披薩，囊括南方紐奧良鄉村菜、融合日本壽司的加州捲與夏威夷生魚碗，道地美式料理完整品嚐！
ABV Bar & Kitchen美式餐酒館-台北敦化店
所在地點：東區地下街12號出口
地址：台北市大安區敦化南路一段236巷16號
營業時間：12:00–01:00
電話：02-2721-6067
《台北‧大安》ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館-突破框架新系列 熱情搖曳南洋味
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，去年五月造訪新加坡，品嚐了當地南洋料理，因此這次來系列跳脫框架的「ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館」，頗有心得。
ABV Bar & Kitchen南洋餐酒館
所在地點：明曜百貨後方
地址：台北市大安區光復南路280巷39號
營業時間：12:00–01:30
電話：02-2721-0760
《台北‧中山》ABV Bar & Kitchen日式居酒館-體驗另種風情日本居酒屋文化
「ABV Bar & Kitchen」2015年在國館開出第一家以地中海料理為主的餐酒館，此後致力開拓加勒比海、美式乃至日式、南洋等不同系列，讓來自世界各地美食與精啤擦出美妙火花，這次來的是最令我意料之外的ABV系列-「ABV Bar & Kitchen日式居酒館」，就我認知，居酒屋IZAKAYA已經是和餐酒館BISTRO截然不同的分類，想不到跨足另一體系還能大鳴大放，真不簡單。
ABV Bar & Kitchen日式居酒館
所在地點：晶華酒店旁
地址：台北市中山區中山北路二段39巷16之2號
營業時間：16:00–02:00
電話：02-2571-1007
Jun 2024.02
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