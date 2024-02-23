要如何知道有睡眠呼吸中止症，平常我們打呼看起來是正常的反應，之前在某個文章看到數據是這麼說的打呼或打鼾的發生，其主要因素是當你人在睡眠狀態，躺下來時候稍微受到重力壓迫這時候我們這邊的軟骨肌或是肌肉比較多去壓迫它更多的話，那這時候就會發生一些打呼的情形因為空間不足發生一些震動就像我們的吹口哨這樣，整個密合掉的話它就會發生睡眠呼吸中止。

剛好朋友有類似的症狀，就在網路搜尋到科林睡得美有居家睡眠檢測的儀器可以租借，在新竹市東區光復路二段720號濰樂門市可以租借可以租借，壓證件就能在家簡單做檢測。

有一個研究說50 ％ 打鼾者都是先打呼，接著產生睡眠呼吸暫停，因為呼吸中止會造成缺氧，讓心臟、肺臟產生壓力，長時間下來容易造成各式的疾病因為身體沒有徹底休息延伸出來的問題。

在一篇衛教文中提到呼吸中止症可能導致心臟、高血壓、腦溢血、中風等疾病，對生命恐將造成威脅，嚴重者甚至會半夜猝死。台灣有超過 20 %的人，約近 500 萬人患有睡眠障礙，然而實際願意接受診療的人數卻遠低於此數字。同篇文章也指出，台灣人有 5 分之 1 的成年人為失眠所苦，更有高達 8 成的中年人有睡眠障礙，其中「睡眠呼吸中止症」就是常見的問題之一。

檢測步驟教學：

門市人員先教我們怎麼使用檢測的小機器，回去才知道要如何看燈亮是否正確。

把這管線套在食指上，3號燈是呼吸管的訊號確認裝好的情況下信號一分鐘過後它就會變成常亮的綠燈。

確定三個都是綠燈就可以睡覺了，那拿掉以後大概30秒左右，不要關掉及拆呼吸管因為在測試過程中，是一直連續的關掉再重開機的話就會重新測試一次。

確定不會再睡回去，就長按中間電源鍵，左邊三綠燈會亮起而亮紅燈代表沒睡滿四小時，綠燈代表ok但實際使用上還是會有差距，真的無法確認是否有呼吸中止症建議是不管它是紅燈綠燈都先拿回門市等待數據資料即可。

我愛（量)柏(脖)維(圍)衛教資訊

男女脖圍超過35、38公分是高風險族 脖圍超標358 小心睡眠呼吸中止症上身 因年長者、肥胖者都是睡眠呼吸中止症高風險群，鼻子、下巴和脖子構造也都有相關性，特別是脖圍更需注意。 「女性脖圍超過35公分、男性脖圍超過38公分」就可能是睡眠呼吸中止症高風險族群！台灣睡眠醫學學會也與科林睡得美攜手發起「我愛梁柏維(量脖圍)篩檢活動」，希望藉此讓台灣的民眾更加了解健康睡眠以及篩檢的重要性，及早進行睡眠檢測預防呼吸中止症，若有睡眠呼吸中止症也應立即矯正治療，盡可能排除所有危害健康的風險，睡不好為百病之源，關心睡眠健康建議從「量脖圍」開始，若脖圍超標，尤其是伴有打鼾或夜間頻尿症狀的民眾，即建議立即向醫師諮詢。 「五招口咽運動幫助改善打鼾」 (參考資料:https://bit.ly/3YpxUje) 口咽運動不需要按照順序做，但每一組動作都要確實做到喔，才能加強舌頭、臉部和喉嚨的肌肉。 1舌頭滑動 訓練目的：增強舌頭和喉嚨的肌肉。 作法：將舌尖靠在上排牙齒的後面。舌頭慢慢地向口腔後側滑動，感到有搔癢感是正常的喔。舌頭感覺無法再往後了，就先放鬆舌頭，再回到上排牙齒的後面，這個動作請重複5-10次。 2舌頭伸展 訓練目的：增加舌頭力量。 作法：盡可能地伸出舌頭。看著天花板，試著用舌頭去舔下巴，讓舌頭維持在下巴附近保持10 至15秒，然後逐漸增加持續時間。這個動作請重複5次。 3舌頭上推 目的：改善舌頭和軟顎的力量 作法：將舌頭向上往上、舌尖朝前，然後盡量讓整個舌頭往上頂上顎。保持這個姿勢10秒鐘。這個動作請重複5次。 4：舌頭下推 目的：改善舌頭和軟顎的力量 作法：將舌尖抵住下排牙齒，然後將舌後端平貼在口腔底部。保持這個姿勢10秒鐘，並重複5次。 5 舌頭側推 訓練目的：增加舌頭力量。 作法：將舌頭先從口腔內部抵住右側臉頰，再用右手手指從臉頰外面推舌頭，同時舌頭要出力抵抗手指，不要讓舌頭被手指推開，保持這個姿勢5秒鐘，並重複5次後換邊做。 雖然口腔訓練是一種很方便的居家療法，但並不是所有打鼾或阻塞型睡眠呼中止症都能被改善。 「零接觸居家睡眠檢測服務」 ➡️線上步驟網站連結 大家完成線上睡眠問卷測試 點這 👉 科林睡得美免費居家睡眠檢測服務 現在濰樂的 聽力諮詢檢測服 也可以免費線上預約 ，都可以做聽力諮詢檢測服務，像同事就有這個問題就也一起做資訊時間約莫1小時。 尤其是家裡的長輩特別需要注意，因為「聽力損失與失智症之間有密切的關係」、「聽力不好與，家裡長輩若有出現聽力相關的問題,隨時都能線上預約聽力檢測。

我們在網路上預約的

濰樂/新竹光復門市

新竹市東區光復路二段720號

可以在預約離家方便的門市諮詢服務喔！

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