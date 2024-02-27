《西門町美食》推薦。還蠻常到台北萬華及西門町覓食的，小吃、咖啡館、燒烤、火鍋、下午茶、石頭火鍋都有，此篇推薦萬華區及熱鬧的西門町美食，有西門町餐廳、西門町小吃、西門町火鍋、西門町咖啡館、西門町早午餐、西門町燒烤店、西門町美式餐廳等等，把吃過的美食紀錄整理成懶人包。

台北萬華西門町旅遊吃什麼喝什麼食記推薦：

【萬華餐廳】43間西門町美食，小吃/咖啡館/燒烤/火鍋/下午茶推薦

台北西門町美食小吃餐廳推薦

西門町美食！刁民酸菜魚西門中華店(台北三號店)

刁民酸菜魚台北第三間分店開在西門町，菜單以秘罈酸菜魚和初戀番茄魚聞名，沒有提供電話訂位，需要現場領號碼牌候位排隊，台中朋友吃了好幾次，這次也跟著來台北朝聖，看到排隊陣容真是驚訝，天氣冷就是要吃熱呼呼。

《刁民酸菜魚西門中華店》地點萬華西門町索拉利亞西鐵飯店樓下，距離捷運西門站很近。

刁民酸菜魚西門中華店(台北三號店)

地址：台北市萬華區中華路一段88號 1F＋2F

捷運：西門站

電話：02-23886668

營業時間：11:00 – 03:00（最後收客為 02:00）

食記：【萬華美食】刁民酸菜魚西門中華店，台中好吃排隊美食新開幕第三間分店！

西門町美食！ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

台北萬華生意超好的酒吧「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會」在萬華區有武昌分會、成都分會和西寧分會三間分店，菜單提供幾種下酒菜和多種酒單，在無心戒酒能喝到創意調酒、經典精緻調酒、威士忌、紅白酒、客製化調酒還有超過150種琴酒選擇，最特別的是這裡可以帶外食喔！

「ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會」 地址在西寧南路巷內、河岸留言西門紅樓展演館正對面那條巷子，巷口是西門町老店「王記府城肉粽」，距離捷運西門站1號、6號出口步行約3分鐘即可抵達，騎車可找一下附近停車格，交通很方便的地區。

ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

地址：台北市萬華區西寧南路82巷2號

捷運：西門站

營業時間：

週日至週四：早上10:30 ~ 凌晨02:00

週五及週六：早上10:30 ~ 凌晨04:00

電話：02 2331 6266

店家：官網、粉絲團、IG

線上訂位：預訂點這

食記：【台北西門町酒吧推薦】ONCE Cafe&Bar 無心戒酒互助會西寧分會

備註：需加收10％服務費

西門町美食！繼光香香雞西門店

位於捷運西門站六號出口附近的繼光香香雞-西門店一直都是西門町排隊美食，到了假日都是排隊狀況，香噴噴剛炸好的炸雞是招牌，菜單可以單點也有套餐組合。

繼光香香雞-西門店

地址：台北市萬華區漢中街121之1號

捷運：西門站

電話：02 2388 2622

營業時間：11:30–23:00

食記：西門町美食繼光香香雞西門店推薦



西門町美食！元之寶拉麵





西門町的人氣美食，藏在西門巷弄依然有著絡繹不絕的用餐人潮，拉麵是最熱門的餐點，水餃也很多客人喜愛，來到西門町想找平價小吃，元之寶拉麵可以推薦。

元之寶拉麵

地址：台北市萬華區漢口街二段34巷13號

捷運：西門站

電話：02 2375 5862

營業時間：11:30–21:00（周四及周日公休）

西門町美食！楊排骨酥麵



西門町人氣美食少不了這間楊排骨酥麵，用餐時間總是人潮滿滿，在其他地區也有分店。

楊排骨酥麵

地址：台北市萬華區漢口街二段17號

捷運：西門站

電話：02 2388 6488

營業時間：11:00–23:00

西門町美食！天天利美食坊



【天天利美食坊】絕對是西門町美食推薦榜上有名，菜單必點半熟蛋滷肉飯和蚵仔煎，聽說蘿蔔糕也好吃，每次逛西門町想吃都一堆人，生意非常好，真的可以說是西門町小吃扛壩子了！趁著宵夜時間，店家快要打烊前20分鐘來，才有座位呢！

天天利美食坊

地址：台北市萬華區漢中街32巷1號

電話： 02 2375 6299

外送：無

營業時間：10:00–22:30 (週一公休)

食記：【西門町美食】天天利美食坊，推薦半熟蛋滷肉飯和蚵仔煎 (菜單)

西門町美食！喜多鍋活體海鮮鍋物



西門町火鍋推薦《喜多鍋活體海鮮鍋物》菜單提供現撈活體海鮮、30種蔬菜火鍋料、飲料和霜淇淋自助吧吃到飽，開鍋打卡還送肉盤，營業時間到凌晨兩點，搜尋台北火鍋、西門町深夜食堂宵夜或西門町宵夜火鍋推薦！

喜多鍋活體海鮮鍋物

地址：台北市萬華區武昌街二段124-1號號1樓

營業時間：18:00–02:00（週一休息）

電話： 02 2331 9915

粉絲團：喜多鍋活體海鮮鍋物

食記：【台北西門町火鍋】喜多鍋活體海鮮鍋物，凌晨深夜食堂宵夜餐廳推薦

備註：內用聚餐也可預訂帝王蟹、活魚等高檔海鮮

西門町美食！金滿園排骨



在西門町巷弄看到這間金滿園排骨晚餐時間大排隊，正在尋覓西門町美食的我們看了好想吃，是排骨飯耶！菜單照片的炸雞腿看起來也很誘人，於是也加入排隊陣容。

金滿園排骨

地址：台北市萬華區武昌街二段82巷3弄1號 (誠品武昌對面巷內)

捷運：西門站

電話：(02)23315194

食記：台北美食金滿園排骨捷運西門站

官網：http://www.kmy1973.com.tw

西門町美食！一級排骨

之前推薦西門町好吃排骨飯”金滿園排骨“，網友和我推薦他覺得西門町最好吃的排骨飯是《一級排骨》，地點在西門町巷弄間的地下一樓，如果沒特別注意可能會錯過這間美食。

一級排骨

地址：台北市萬華區成都路27巷11號B1

電話：02 2371 9739

營業時間：12:00–21:00

食記：西門町排骨飯推薦一級排骨西門町美食

西門町宵夜！阿財虱目魚肚



台北西門町宵夜（阿財虱目魚肚），這裡的魯肉飯、三杯系列、海鮮粥、魚肚粥還有幾樣熱炒都是人氣餐點，晚上吃宵夜時間，位在萬華區內江街的阿財虱目魚肚總是有排隊人潮等著吃消夜！

阿財虱目魚肚

地址：台北市萬華區內江街53號

捷運：西門站

電話：02 2370 3378

營業時間：22:00–05:00（周日休息）

食記：台北宵夜推薦阿財虱目魚肚～深夜排隊美食小吃

西門町咖啡館！蜂大咖啡

有機會來到西門町，可以找時間來蜂大咖喝杯咖啡，這地點離西門捷運站很近，附近也有許多公車抵達，交通相當便利。

蜂大咖啡

地址：台北市萬華區成都路42號

捷運：西門站一號出口

電話：02-2371-9577

營業時間：周一~周日: 08:00–22:00

食記：蜂大咖啡，西門町咖啡館，台灣老字號咖啡館

西門町咖啡館！妳有咖啡

在熱鬧的西門町想尋找一處寧靜，平日或許可以參考這間妳有咖啡，而且這裡是一間＂寵物友善咖啡廳＂，可以帶寵物喔！

妳有咖啡 neo cafe

地址：台北市萬華區武昌街二段83之9號2樓

捷運：西門站6號出口

電話：02 2370 5174

營業時間：12:30 – 21:45

食記：西門咖啡廳推薦 妳有咖啡 帕尼尼 輕食咖啡

粉絲團：妳有咖啡 neo cafe

西門町飲料店！綠蓋茶館西門店



綠蓋茶館西門店是個打發時間好去處，平價消費、不限時間、部分座位有插座是特色，還看到一直很想喝的小澤宅宅鮮檸茶！沒想到綠蓋茶館也能點到小澤宅宅鮮檸茶，一次滿足兩種飲料的慾望。

綠蓋茶‧館西門店

地址：台北市萬華區峨眉街54號3F

電話：02 2375 1785#388

營業時間：11:30–22:30

食記：西門町綠蓋茶‧館+小澤宅宅鮮檸茶！西門可久坐、不限時間、有插座的店

西門町下午茶！永安棧精品酒店



繁華熱鬧的西門町，有一處可以悠閒享受下午茶的空間，就在熱鬧地段的永安棧精品酒店裡，品嘗鬆餅盛宴，想喝一杯咖啡、吃一份鬆餅或是找一間聊天吃下午茶的地方，可以來永安棧試試喔！

永安棧精品酒店

地址：台北市萬華區中華路一段150號

電話：02 2331 3161

官網：https://www.westgatehotel.com.tw

用餐資訊：https://www.westgatehotel.com.tw/zh-tw/dinings

食記：西門町美食 永安棧精品酒店下午茶推薦

西門町餐廳！A.K.12美式小館

A.K.12美式小館地點在二樓，提供漢堡、牛排、豬排、炸物、木盆沙拉、調酒等多樣美式料理，是一間適合聚餐、同學會、想吃大份量美餐點的推薦餐廳，也是台北有名的美式餐廳，來西門町想找美食、想聚餐都很推薦。

A.K.12美式小館

地址：台北市萬華區峨嵋街12號2樓

捷運：捷運西門站

電話：（02)2361-0136

營業時間：週一至週五12:00~22:00； 週六至週日中午11:30至23:00

食記：西門町美食餐廳：A.K.12美式小館，漢堡牛排下午茶，適合聚餐推薦

西門町燒烤！喜多肉和牛燒肉居酒屋



台北西門町燒肉推薦《喜多肉和牛燒肉居酒屋》，菜單提供日本A5和牛、澳洲和牛和美國牛，還有一次滿足多種部位的1kg重磅和牛燒肉拼盤，店家從日本空運來台自己處理，是西門町少見的平價日本A5和牛燒肉，在萬華、西門町想吃好一點、慶生餐廳或者長官升遷請客都推薦。

喜多肉和牛燒肉居酒屋

地址：台北市萬華區武昌街二段124號

營業時間：晚上18:00–凌晨02:00（週一休息）

最後收客/加點時間：01:00

電話： 02 2312 3523

食記：【台北燒肉推薦】喜多肉和牛燒肉居酒屋 西門町美食推薦，平價A5和牛拼盤！

西門町小吃！施福建好吃雞肉 這間施福建好吃雞肉相當受到司機大哥們的喜愛，很多人都會特地開車過來吃，但這裡不好停車，騎機車比較方便，從捷運西門站走路過來也可以，如果在西門町不知道吃什麼，這間是個好推薦，但得注意營業時間就是了。

施福建好吃雞肉

地址：台北市萬華區環河南路一段25巷2號

電話：02-2388-3817

營業時間：星期一-六:早上10:00–晚上17:30 (星期日休)

食記：西門町美食：施福建好吃雞肉，環河南路上的好吃雞肉

西門町餐廳！金獅大酒樓

金獅大酒樓的大空間環境、包廂適合作為西門町餐廳推薦，還有免費的KTV設備，非常適合尾牙、家庭聚餐、公司聚餐選擇。食記有金獅大酒樓營業時間、菜單、地址等資訊，實際請依店家為主。

金獅大酒樓

地址：台北市萬華區西寧南路36號10樓(西門商圈、獅子林大樓)

捷運：西門站

電話：(02)2312-2675

營業時間：週一至週日10:00~21:30(全年無休)．最晚預約或點餐時間：20:00

食記：金獅大酒樓～西門推車港式飲茶！西門町餐廳推薦（有包廂）

西門町餐廳！港九香滿樓

西門町老字號《港九香滿樓餐廳》，地點位在誠品生活 西門店，和金獅大酒樓一樣都是現在少有的推車港式飲茶，推薦必點蘿蔔糕、鳳爪、燒臘和腸粉，在西門町找空間大的聚餐餐廳，這間有推薦喔！

港九香滿樓餐廳

地址：台北市萬華區峨眉街52號5樓（誠品西門店）

捷運：西門站

電話：02 2311 4663

營業時間：10:45–20:50

食記：西門町美食餐廳香滿樓手推車港式飲茶

官網：港九香滿樓

西門町石頭火鍋！雅香石頭火鍋

雅香石頭火鍋營業到凌晨，在台北想找消夜吃火鍋可以列入推薦，從西門町回三重常常看到萬華成都路轉角有兩間石頭火鍋大排隊，另一間曾徳自助石頭火鍋也是老店。

雅香石頭火鍋 西門總店

地址：台北市萬華區成都路159號

捷運：西門站

電話：02 2381 0255

營業時間：中午11:30–凌晨05:00

備註：每桌開一鍋100元，每人收醬料費20元，不限時間消費

食記：西門雅香石頭火鍋～台式自助火鍋，台北消夜火鍋

西門町美食！牛店

在西門町的昆陽街有間很”牛”的牛店，裡面的工作人員都穿著整齊劃一的制服，店內空間不大，位置不多，不過從小菜區、煮麵吧檯以及自助茶水區的每個環節都乾淨整齊，打造出”五星級牛肉麵”的環節，曾獲得台北國際牛肉麵節10大好店殊榮。

牛店

地址：台北市萬華區昆明街91號

捷運：板南線於西門站一號出口

電話：02-2389-5577 (用餐不限時間，空間有限，無法訂位)

營業時間：11:30–14:00, 16:30–20:30（週三休息）

食記：【西門町美食】牛店牛肉麵，滿漢牛肉麵、牛肉椒麻拌麵

西門町飲料店！茗時序-茶飲專賣萬華西門店





雖然茗時序-茶飲專賣萬華西門店地點不算太明顯，但也在這競爭的西門町營業五年了！實在的飲料店深得在地人喜愛，還有許多國外觀光客特別來這喝歸粒萊姆愛時光和蔗香黑糖珍珠鮮奶茶，這價位對它們來說太平價了XD

茗時序-茶飲專賣萬華西門店

地址：台北市萬華區昆明街101號

捷運：西門站6號出口

電話：02-2375-1636

營業時間：週一到週日11:30-22:00

食記推薦：西門町飲料推薦，台北飲料外送～茗時序茶飲

粉絲團：茗時序-茶飲專賣萬華西門店

官網：茗時序

西門町美食！富特士多早餐店



萬華區昆明街附近熱鬧鄰近西門町，要找一下停車位。

『富特士多』文青的招牌，上頭提著早餐 吐司 漢堡 手作奶酥和咖啡，原本以奶酥團購起家，現在也有店面可以吃早餐囉！

富特士多早餐店 Footd Store

地址：台北市萬華區昆明街274號1樓

營業時間：07:30–13:00（週一休息）

電話： 02 2331 3613

粉絲團：富特士多 Footd_Store

食記：【萬華美食】富特士多 奶酥厚片 三明治推薦！香港人開的早餐店

備註：有內用、外帶，無外送

西門町餐廳！周照子台灣鐵板清粥小菜

周照子在台北西門町開了分店，第一間店距離寧夏夜市很近，每次用餐時間經過總有許多人潮，看到西門也開了分店，就直接到西門嘗鮮，點鐵板燒還能享有清粥、白飯吃到飽。

周照子西門店

地址：台北市萬華區西寧南路167號1樓（萬年百貨斜對面）

捷運：西門站

電話：02-2381-2580

營業時間：AM11:00 ~ PM00:30 （每月最後一週星期二公休）

食記：西門町餐廳：周照子台灣鐵板清粥小菜(西門店)

西門町美食！萬國酸菜麵

萬國酸菜麵在西門町相當有名，地點藏在不起眼的巷弄間，但網路知名度卻沒把萬國酸菜麵隱沒，只要搜尋西門町美食都會出現這間早上就營業的萬國酸菜麵。

萬國酸菜麵

地址：台北市萬華區漢口街二段80號

捷運：捷運西門站

電話：02 2370 8643

營業時間：09:30–14:00

食記：西門町早餐，藏在西門漢口街巷弄裡的萬國酸菜麵

西門町火鍋！旺角石頭火鍋

位於西門捷運6號出口附近的旺角石頭火鍋，空間大又寬敞，加入西門鬧區後，成了當地有名的餐廳。

旺角石頭火鍋 西門

地址:台北市萬華區中華路一段74號 (中華店)

捷運:搭乘捷運板南線至西門站，6號出口直走武昌街約5分鐘就可抵達。

營業時間:周一~周日11:30–00:00

店內用餐需收10%服務費。

食記：西門町餐廳：旺角石頭火鍋 西門，現點現炒的美味石頭火鍋

西門町冰店！永富冰淇淋



這間以傳統冰品聞名的永富冰淇淋也有提供冰淇淋蛋糕，很多人生日都會來訂購，而我則是常來吃三色冰，可以選三種口味的冰淇淋，是飯後的美味甜點。

永富冰淇淋

地址：台北市萬華區貴陽街二段68號

電話：02 2314 0306

營業時間：10:00–23:00

食記：萬華冰店推薦永富冰淇淋～西門町傳統冰店！我愛三色冰

西門町咖啡館！Flux咖啡

午後來到台北萬華區的西門町附近，在《Flux》喝一杯咖啡，吃著創意口袋餅三明治，是咖啡館的下午茶時間，有蛋糕甜點，也有提供輕食，沙拉盤或是口袋餅三明治都令人期待。

Flux by Fancia

地址：台北市萬華區貴陽街二段7號

捷運：西門站

電話：02 2311 0008

營業時間：11:00 – 20:00

食記：台北萬華：Flux咖啡、口袋三明治、沙拉盤～西門町咖啡館

備註：不限時間、空間不大、無低消

西門早午餐！ACME Breakfast CLUB 西門町新開的早午餐ACME Breakfast CLUB，地點隱藏在三樓，最明顯的地標就是西門町有名的鐵鍋蛋餅Guru House，菜單提供品項不多，但卻很有特色，是西門町少見的早午餐店！

ACME Breakfast CLUB

地址：台北市萬華區成都路27巷10號3樓

捷運：西門站

電話：02 6617 0557

營業時間：10:00~17:00

食記：台北西門ACME Breakfast CLUB早午餐，西門町早午餐推薦

備註：沒有低消、不限時間、部分座位有插座

粉絲團：ACME Breakfast CLUB

台北萬華區美食小吃餐廳推薦

萬華早餐！從心茶館

《從心茶館》位在萬華康定路，是一間茶館也是早餐店，菜單提供飯糰、包子、鍋燒意麵、奶茶、豆漿及紅茶，以茶館為店名，想必這裡的茶一定很厲害。

從心茶館

地址：台北市萬華區康定路95號

電話：02 2381 9396

營業時間：07:00–14:00

食記：萬華早餐推薦從心茶館飯糰包子早餐

粉絲團：從心茶館

萬華夜市美食小吃！小王煮瓜(小王清湯瓜仔肉)



提到萬華華西街夜市排隊美食就是《小王清湯瓜仔肉》的黑金魯肉飯和清湯瓜仔肉，曾榮獲米其林指南台北2019必比登推薦美食而爆紅，原本就有不少觀光客來台必吃，被推薦後又是大爆滿！現在已重新裝潢，並改名為《小王煮瓜》。

《小王煮瓜》原小王清湯瓜仔肉

地址：台北市萬華區華西街17之4號

捷運：龍山寺站

電話：02 2370 7118

營業時間：上午9:00 – 下午8:00（周二公休）

食記：小王煮瓜(小王清湯瓜仔肉)菜單必吃黑金魯肉飯、控肉飯

粉絲團：小王煮瓜

台北萬華宵夜！點心攤



上網搜尋台北宵夜，原本想去萬大路推薦的小吃店，但到了萬大路馬上改變心意，改吃這間「點心攤」的小吃店，其實這裡賣的都是一般常見的小吃、小菜，重點是這間營業時間到凌晨、來吃宵夜的人也很多!

點心攤

電話：(02)23077170

地址：台北市萬華區萬大路196號1樓

營業時間：18:30 ~ 03:30 (周日公休)

食記：台北宵夜推薦萬華點心攤，萬華深夜食堂

台北萬華美食！玖佰號火鍋/烤豬五花專門店



玖佰號火鍋/烤豬五花專門店是萬華在地朋友跟我分享的平價美食餐廳，看到火鍋就心動了，再看到玖佰號菜單那像八色烤肉的豬五花更讓人流口水。

玖佰號火鍋/烤豬五花專門店

地址：台北市萬華區寶興街163號

電話：02 2305 2583

營業時間：11:30–21:00

食記：【萬華美食】玖佰號火鍋/烤豬五花專門店，萬華平價好吃餐廳推薦

萬華區 西門町美食 推薦

店名 地址 賣什麼 元之寶拉麵 台北市萬華區漢口街二段34巷13號 牛肉麵、水餃、麵 程味珍意麵滷味 台北市萬華區西寧南路63之2號 麵、滷味 金滿園排骨 台北市萬華區武昌街二段82巷3弄1號 飯、排骨飯、雞腿飯 阿財虱目魚肚 台北市萬華區內江街53號 虱目魚、滷肉飯、小菜 蜂大咖啡 台北市萬華區成都路42號 咖啡、點心甜點 妳有咖啡 neo cafe 台北市萬華區武昌街二段83之9號2樓 咖啡、吐司 綠蓋茶‧館西門店 台北市萬華區峨眉街54號3樓 飲料、炸物 永安棧精品酒店 台北市萬華區中華路一段150號 下午茶甜點、鬆餅、咖啡 A.K.12美式小館 台北市萬華區峨嵋街12號2樓 美式漢堡、排餐、飲料

打狗霸昆明店 台北市萬華區昆明街46號 火鍋、丼飯日式料理 施福建好吃雞肉 台北市萬華區環河南路一段25巷2號 雞肉、湯、雞肉飯 金獅大酒樓 台北市萬華區西寧南路36號10樓 港式飲茶、燒臘、熱炒 港九香滿樓餐廳 台北市萬華區峨眉街52號5樓 港式飲茶、燒臘、熱炒 雅香石頭火鍋西門店 台北市萬華區成都路159號 石頭火鍋 牛店 台北市萬華區昆明街91號 牛肉麵 茗時序西門店 台北市萬華區昆明街101號 手搖飲料 周照子西門店 台北市萬華區西寧南路167號1樓 鐵板燒、清粥小菜 山文治 台北市萬華區西寧南路189號 早餐、三明治吐司 萬國酸菜麵 台北市萬華區漢口街二段80號 酸菜麵、麵

旺角石頭火鍋 西門 台北市萬華區中華路一段74號 石頭火鍋 艾叻沙西門町創始店 台北市萬華區中華路一段124號 馬來西亞料理 西門店-So free pizza 台北市萬華區西寧南路50巷1號 披薩、飲料 永富冰淇淋 台北市萬華區貴陽街二段68號 傳統冰淇淋 Flux 台北市萬華區貴陽街二段7號 口袋吐司、咖啡 小王煮瓜 台北市萬華區華西街17之4號 滷肉飯、小菜 悠鱻麵線 台北市萬華區西園路一段221號 麵線 GURU HOUSE 台北市萬華區成都路27巷10號 蛋餅、咖啡、調酒 西門內疆 台北市萬華區內江街40號 燒烤、串燒、酒 馬辣 漢口店 台北市萬華區西寧南路30號2樓 麻辣火鍋吃到飽

台北美食延伸閱讀



離西門町很近的台北車站 京站也有許多美食餐廳推薦：台北車站美食：11間台北車站、京站美食餐廳推薦懶人包

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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