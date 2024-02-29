去香港玩前必做的事情千萬不要忘記申請港簽！台灣人申請香港簽證為免費申請，5分鐘到官網點一點就可以搞定香港預辦入境登記、取得港簽電子版，申請方式很簡單，將申請好的香港簽證印出，抵達及離境香港時出示就可以進出當地。如果你已經有，那持台胞證即可直接進出香港，就不需要另外申請港簽；又如果～你是在香港轉機，沒有要入境香港的人，就不需要申請港簽囉。

到香港旅遊，千萬也別忘了超實用的、、、、，這趟黛西還安排了、、，之後會跟大家分享詳細行程！





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電子港簽要做什麼用？

台灣人入境香港，電子港簽是必須的！申請電子港簽的有效期限為兩個月，一次申請可以入境兩次，每次最多可以停留30天，超過次數、簽證過期，都要再重新申請。

如果是要去港、澳的話，只要申請電子港簽就好，因為澳門對台灣人是免簽證；但如果是還要去深圳、珠海等中國地區，則可以直接申請台胞證，台胞證可以同時進出香港。（台胞證大概 $1,500 左右，申請要 7 個工作天）

台胞證申請：｜

香港簽證如何申請？

線上申請香港簽證的方法很簡單，只要到台灣居民預辦入境登記網頁填寫資料，完成登記後就可以將電子港簽印出，進出香港時出示就好。而申請線上申請港簽的費用為免費，對於自由行的人來說非常方便。

但提醒大家要注意護照的有效期，有效期在入境香港期間一定要大於6個月，若快到期則記得要重新申請護照。因為填寫港簽資料時，有一欄是護照號碼，所以一定要拿到最新的護照再申請！

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接下來就三大步驟，帶大家手把手看怎麼申請電子港簽。

Step 1 ：打開台灣居民預辦入境登記網頁，輸入登記資料

點開台灣居民預辦入境登記網頁，在相關主題選擇「台灣居民預辦入境登記」，填寫入境香港電子港簽所需相關資料。

台灣居民預辦入境登記，閱讀完聲明後，勾選選項、按「開始」。

確認電腦有沒有相關設備軟體，像是 Adobe Reader、字型之類的，我自己是點繼續，沒有遇到其他問題就直接順利申請完了。啊這邊有寫說要印表機，但其實最後是產生一個 pdf 檔，可以存起來後有空再印就好。我自己是習慣上傳小七 ibon 雲端列印，蠻方便的，只是一張要 $3 塊。

輸入登記詳情分有「甲部：登記人資料」、「乙部：回台旅行證件資料」、「丙部：個人識別問題」、「丁部：核證」四個部分，需依欄位填入資料。第一區：英文姓名的地方要注意下，姓與名中間要有” ,”（逗點後要有一個空格），名字間也要有”-“，不要填錯了；第二區的「回台旅行證件號碼」，則是「護照號碼」的意思，直接填護照號碼就好，但記得護照到期日要超過入境香港期間的6個月！！！

丙部的「個人識別問題」一定要填寫正確，我自己是選自己念的第一所學校名稱是什麼，記得答案，才可以在查詢港簽時使用。

第一部分的最後一部，就是填寫完所有資料後，填上驗證碼再按「繼續」。

Step 2：確認登記詳情

確認填寫資訊，尤其是「台灣身分證號碼」及回程的「護照號碼 / 回台旅行證件號碼」，確認後再按「確認及遞交」。一定要確保資料都正確，不然入境時被拒絕入境香港就糗了。

Step 3：登記結果

登記結果已經是最後一部，代表申請電子港簽登記成功，機下來就一步驟印出 A4 尺寸的紙本港簽通知書即可。我自己是先存起來，之後有空再另外印出。

電子港簽長這樣，有效日期會是申請日期的兩個月後，兩個月內都可以拿這著這份電子港簽印出的紙本通知書出入香港，但記得這份港簽的有效入境香港次數只有兩次，超過次數就要重新申請喔！

電子港簽「登記未能完成」？

建議走香港自由行的人，千萬不要到出發前一刻才申請港簽！

黛西在查資料時，看過不少港簽申請不過的案例…！有些是英文名字跟香港入境黑名單的人相似，像是跟法輪功的成員一樣就可能被拒簽…，所以太常見的名字就蠻機會有這個困擾，如果想知道為什麼被拒簽，可以打電話去問看看，但申請不過就是申請不過拉…。

那自己申請電子港簽失敗怎麼辦呢？那就是改申請台胞證囉！因為台胞證除了可以入境中國外，也可以用在入境香港，一本有5年的效期，只是申請線上代辦要台幣 $1,500，工作天 7 天比較麻煩點。如果出發時間在即，更是要硬著頭皮加急件費用下去了…。

個人是覺得，申請港簽後，在2個月內都可以入境香港，所以建議至少10天前就辦好，給自己留一些 buffer，避免到時候因為港簽問題導致整個行程泡湯，就真的得不償失了。

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