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香港香港簽證申請教學｜2024台灣人免費申請電子港簽，流程超簡單，3步驟搞定！

2024-02-29 23:15:09 Daisy 人氣：111
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窩客好文

Daisy

發表篇數：311篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 香港



去香港玩前必做的事情千萬不要忘記申請港簽台灣人申請香港簽證為免費申請，5分鐘到官網點一點就可以搞定香港預辦入境登記、取得港簽電子版，申請方式很簡單，將申請好的香港簽證印出，抵達及離境香港時出示就可以進出當地。如果你已經有，那持台胞證即可直接進出香港，就不需要另外申請港簽；又如果～你是在香港轉機，沒有要入境香港的人，就不需要申請港簽囉。

到香港旅遊，千萬也別忘了超實用的、、、、，這趟黛西還安排了、、，之後會跟大家分享詳細行程！


｜我是黛西，不折不扣的旅行狂：）｜

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電子港簽要做什麼用？

台灣人入境香港，電子港簽是必須的！申請電子港簽的有效期限為兩個月，一次申請可以入境兩次，每次最多可以停留30天，超過次數、簽證過期，都要再重新申請。

如果是要去港、澳的話，只要申請電子港簽就好，因為澳門對台灣人是免簽證；但如果是還要去深圳、珠海等中國地區，則可以直接申請台胞證，台胞證可以同時進出香港。（台胞證大概 $1,500 左右，申請要 7 個工作天）

  • 台胞證申請：｜

 

香港簽證如何申請？

線上申請香港簽證的方法很簡單，只要到台灣居民預辦入境登記網頁填寫資料，完成登記後就可以將電子港簽印出，進出香港時出示就好。而申請線上申請港簽的費用為免費，對於自由行的人來說非常方便。

但提醒大家要注意護照的有效期，有效期在入境香港期間一定要大於6個月，若快到期則記得要重新申請護照。因為填寫港簽資料時，有一欄是護照號碼，所以一定要拿到最新的護照再申請！


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接下來就三大步驟，帶大家手把手看怎麼申請電子港簽。

 

 

Step 1 ：打開台灣居民預辦入境登記網頁，輸入登記資料

點開台灣居民預辦入境登記網頁，在相關主題選擇「台灣居民預辦入境登記」，填寫入境香港電子港簽所需相關資料。



台灣居民預辦入境登記，閱讀完聲明後，勾選選項、按「開始」。

確認電腦有沒有相關設備軟體，像是 Adobe Reader、字型之類的，我自己是點繼續，沒有遇到其他問題就直接順利申請完了。啊這邊有寫說要印表機，但其實最後是產生一個 pdf 檔，可以存起來後有空再印就好。我自己是習慣上傳小七 ibon 雲端列印，蠻方便的，只是一張要 $3 塊。

輸入登記詳情分有「甲部：登記人資料」、「乙部：回台旅行證件資料」、「丙部：個人識別問題」、「丁部：核證」四個部分，需依欄位填入資料。第一區：英文姓名的地方要注意下，姓與名中間要有” ,”（逗點後要有一個空格），名字間也要有”-“，不要填錯了；第二區的「回台旅行證件號碼」，則是「護照號碼」的意思，直接填護照號碼就好，但記得護照到期日要超過入境香港期間的6個月！！！

丙部的「個人識別問題」一定要填寫正確，我自己是選自己念的第一所學校名稱是什麼，記得答案，才可以在查詢港簽時使用。

第一部分的最後一部，就是填寫完所有資料後，填上驗證碼再按「繼續」。

 

Step 2：確認登記詳情

確認填寫資訊，尤其是「台灣身分證號碼」及回程的「護照號碼 / 回台旅行證件號碼」，確認後再按「確認及遞交」。一定要確保資料都正確，不然入境時被拒絕入境香港就糗了。

 

Step 3：登記結果

登記結果已經是最後一部，代表申請電子港簽登記成功，機下來就一步驟印出 A4 尺寸的紙本港簽通知書即可。我自己是先存起來，之後有空再另外印出。



電子港簽長這樣，有效日期會是申請日期的兩個月後，兩個月內都可以拿這著這份電子港簽印出的紙本通知書出入香港，但記得這份港簽的有效入境香港次數只有兩次，超過次數就要重新申請喔！

 

電子港簽「登記未能完成」？

建議走香港自由行的人，千萬不要到出發前一刻才申請港簽！

黛西在查資料時，看過不少港簽申請不過的案例…！有些是英文名字跟香港入境黑名單的人相似，像是跟法輪功的成員一樣就可能被拒簽…，所以太常見的名字就蠻機會有這個困擾，如果想知道為什麼被拒簽，可以打電話去問看看，但申請不過就是申請不過拉…。

那自己申請電子港簽失敗怎麼辦呢？那就是改申請台胞證囉！因為台胞證除了可以入境中國外，也可以用在入境香港，一本有5年的效期，只是申請線上代辦要台幣 $1,500，工作天 7 天比較麻煩點。如果出發時間在即，更是要硬著頭皮加急件費用下去了…。

個人是覺得，申請港簽後，在2個月內都可以入境香港，所以建議至少10天前就辦好，給自己留一些 buffer，避免到時候因為港簽問題導致整個行程泡湯，就真的得不償失了。

  • 台胞證申請：｜

 

香港自由行

澳門自由行



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