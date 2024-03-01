出國跟團旅遊不要再只是滿足於日本跟團行程！參加韓國旅遊團不想再只是玩首爾？精選釜山跟團旅遊經典行程，不論想要走訪經典釜山景點，還是在釜山體驗道地韓國文化參訪古蹟，亦或是玩遍韓國南方金三角，經典釜山旅遊團通通都能滿足你！趕緊往下看，準備出發收穫韓國釜山美景吧~

釜山跟團行程精選：釜山浦項純玩精品旅遊團

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✈️【航班資訊】

去程 釜山航空

13:15 桃園機場 → 16:55 釜山金海機場

回程 釜山航空

11:05 釜山金海機場 → 12:25 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

📝【行程總覽】

📌【每日行程】

Day 1 桃園國際機場→釜山(金海國際機場)→富平罐頭市場 Day 2 - 浦項運河(含遊船船票)

- SPACEWALK環湖公園

- 九龍浦日本人家屋

- 虎尾岬 共生之手 Day 3 - 海雲台天空膠囊列車

- 青沙浦踏石觀景台

- 海東龍宮寺

- 樂天OUTLET

- 濱海WAVEON LUNGE(一杯咖啡or果汁/人) Day 4 - 釜山希望階梯+單軌列車

- 海雲台SEA LIFE

- 海雲台廣場+小吃街

- 冬柏島APEC HOUSE

- 三流之路~虎川村

- 西面逛街 Day 5 釜山(金海國際機場)→桃園

🎖️【甘川洞】甘川文化村

🎖️【浦項運河】韓國最長的人工運河之一

🎖️【SPACE WALK環湖公園】

🎖️【海東龍宮寺】韓國唯一一座位於海邊的寺廟

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釜山跟團行程精選：釜山高CP值經典旅遊團

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✈️【航班資訊】

去程 釜山航空

15:00 高雄機場 → 18:35 釜山金海機場

回程 釜山航空

12:00 釜山金海機場 → 14:00 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

📝【行程總覽】

📌【每日行程】

Day 1 高雄→釜山→途經廣安大橋→富平罐頭夜市 Day 2 - 佛國寺

- 慶州EXPO公園(慶洲塔上塔)

- 慶州校洞崔氏古宅(韓屋體驗韓服1小時)

- 皇理團路 Day 3 - 海雲台天空膠囊車廂

- 青沙浦紅白燈塔

- 海東龍宮寺

- 機張傳統市場(嚐鮮長腳蟹餐)

- 海雲台電影殿堂+電影大道

- 西面鬧區 Day 4 - 甘川洞彩繪文化村

- 時尚彩妝店

- 草梁故事路

- 光復洞+南浦洞國際市場+BIFF電影廣場

- THE BAY 101 Day 5 釜山→高雄

🎖️【廣安大橋】

🎖️【青沙浦紅白燈塔】

🎖️【南浦洞國際市場】

🎖️【西面鬧區】

🎖️【富平罐頭夜市】

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釜山跟團行程精選：釜山近郊旅遊團

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✈️【航班資訊】

去程 中華航空

07:40 桃園機場 → 11:00 釜山金海機場

回程 中華航空

12:00 釜山金海機場 → 13:25 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

📝【行程總覽】

📌【每日行程】

Day 1 桃園國際機場→釜山金海國際機場

- 龜岩農村體驗(乘拖拉機、豆腐DIY、打年糕體驗)

- 前山日落觀景台

- 西門市場 Day 2 - 大邱嶺南第一關

- 近代文化巷弄之旅~超美文青散步路線

- 慶州校洞崔氏古宅+皇理團路散策

- 東宮與月池

- 慶州中央市場 Day 3 - 海雲台天空膠囊車廂(尾浦→青沙埔)+青沙浦紅白燈塔

- 海東龍宮寺

- 機張傳統市場(嚐鮮長腳蟹)

- 樂天世界探索樂園 Day 4 - 松島海上纜車+松島龍宮雲橋

- 甘川洞彩繪文化村

- 南浦洞商圈(光復洞+國際市場+piff電影廣場)

- 富平罐頭市場

- THE BAY 101 Day 5 釜山金海國際機場→桃園國際機場

🎖️【釜山樂天探索樂園Adventure】

🎖️【東宮與月池】

🎖️【佛國寺】

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💡立即預訂：👉 【釜山慶州大邱旅遊無購物】樂天探索樂園.龜岩農村體驗.長腳蟹吃到飽五日

以上3大精選韓國釜山跟團行程，推薦給想要預訂韓國旅遊團又不知道從何選起的朋友們！跟團出國的好處就是，對於不熟悉的國外景點可以快速上手，完全免規劃，只要準備行囊及熱情都能輕鬆出國，走訪世界各地最經典的景點！除了韓國旅遊團之外，對於出國旅遊不熟悉的朋友也非常推薦選擇日本跟團旅遊或泰國跟團行程，先把亞洲經典景點逛個遍，再出發土耳其旅遊團或歐洲旅遊團等經典行程，跟團出國就是能輕鬆自在走訪世界各地，如果你很心動，現在上AsiaYo平台就能預訂跟團出國旅遊行程，線上搞定超簡單！

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