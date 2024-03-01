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泰國2024清邁跟團旅遊行程推薦：泰北旅遊團經典路線，暢遊清邁/清萊/南邦！

2024-03-01 14:43:21 hardwheellu13 人氣：98
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hardwheellu13

發表篇數：98篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 泰國

出國跟團旅遊不想只是再去日本、韓國，推薦你選擇泰國旅遊團出發東南亞享受亞洲熱帶風情！除了曼谷，清邁跟團行程也是豐富精采的理想選擇喔~ 今天為大家精選3個經典泰北旅遊團行程，不管是想要一覽白廟/藍廟/雙龍寺等宗教結合藝術的殿堂，還是想要一覽有泰國山脊美名的國家公園、湄公河遊船、天使瀑布，這些行程都能照顧到不同的愛好族群，帶各位從清邁出發探索泰國去！

 

清邁跟團行程精選：泰北旅遊團TOP 1

👉【泰北旅遊】入住五星(一晚),清萊黑白藍廟,茵他儂山,青青草原,尼曼商圈,五星饗宴,無購物五日

✈️【航班資訊】

去程 星宇航空
13:20 桃園機場 → 16:15 清邁機場
回程 星宇航空
17:15 清邁機場 → 22:15 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

📌【每日行程】

Day 1 台北→清邁
Day 2 - 茵他儂山國家公園(國王皇后雙塔+瓦吉拉坦瀑布)
- 馬雅百貨+流行時尚區巡禮-尼曼文創商圈NIMMANHAEMIN+尼曼一號ONE NIMMAN
Day 3 - 青青草原農場(含飲料一杯)
- 龍坤藝術廟 (白廟)
- 蘇丁藍廟
- 黑屋博物館(黑廟)
- 清萊夜市
Day 4 - 古巴阿里阿差古廟(孔雀廟)
-天空步道
- 蘭納古城之旅(建都三王紀念像 + 大塔寺 + 水果街)
- 乘船沿著湄濱河遊往 BANYAN RIVERHOUSE 餐廳並欣賞濱河黃昏時兩岸風光
Day 5 - 瓦洛洛市集 WAROROT
- 雙龍寺(含纜車)
清邁→台北

🎖️【茵他儂山國家公園】

🎖️【龍坤藝術廟（白廟）】

💡價格：👉 AsiaYo線上預訂！登入會員享優惠 $29,700/人 起

💡立即預訂：👉 【泰北旅遊】清萊黑白藍廟,茵他儂山,青青草原,五星飯店饗宴,無購物五日

 

清邁跟團行程精選：泰北旅遊團TOP 2

👉【泰北旅遊】渡假村一晚,白廟X藍廟,湄登大象營,百年幸福村,恩泰農場XDIY按摩包,無購物五日

✈️【航班資訊】

去程 長榮航空
07:20 桃園機場 → 10:35 清邁機場
回程 長榮航空
11:45 清邁機場 → 16:30 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

📌【每日行程】

Day 1 台北→清邁→清萊
- 龍坤藝術廟(白廟)
- 清萊鐘樓
- 清萊夜市
Day 2 - 清萊蘇町藍廟
- 金三角鴉片文史館(舊館)
- 金三角坐船遊湄公河
Day 3 - 湄登大象營 (大象表演 + 騎大象)
- 長頸族村
- 藍廟WAT BAN DEN
- 蘭娜古城之旅 (建都三王紀念像+大塔寺+水果街)
- 古城塔佩門
- 清邁夜市
Day 4 - 百年幸福村
- 恩泰農場 (迎賓飲料 + 小點心 + DIY 按摩草藥包 HERBAL BALL)
- 享受飯店設施
Day 5 清邁→ 台北

🎖️【蘇丁藍廟】（Wat Rong Suea Ten）

🎖️【蘭娜古城之旅(建都三王紀念像+大塔寺)】

💡價格：👉 AsiaYo線上預訂！登入會員享優惠 $25,740/人 起

💡立即預訂：👉 【泰北旅遊】渡假村一晚,白廟x藍廟,恩泰農場xDIY按摩包,無購物五日

 

清邁跟團行程精選：泰北旅遊團TOP 3

👉【清邁旅遊】國際五星一晚,茵他儂公園,長尾舟遊船,蘭娜古城之旅,五星饗宴X米其林推薦餐,無購物五日

✈️【航班資訊】

去程 長榮航空
07:25 桃園機場 → 10:25 清邁機場
回程 長榮航空
11:30 清邁機場 → 16:45 桃園機場
※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！

📌【每日行程】

Day 1 台北 → 清邁
- 雙龍寺(含纜車)
- 泰式按摩
- 清邁夜市
Day 2 - 藍廟WAT BAN DEN
- 天使瀑布
- 馬雅百貨+流行時尚區巡禮-尼曼文創商圈NIMMANHAEMIN+尼曼一號ONE NIMMAN
Day 3 - 茵他儂山國家公園(國王皇后雙塔+瓦吉拉坦瀑布)
- 安排乘船沿湄濱河遊往 BANYAN RIVERHOUSE 餐廳並欣賞濱河黃昏時兩岸風光
Day 4 - 蘭娜古城之旅: 建都三王紀念像 + 大塔寺+水果街
- 塔佩門古城牆
- 享受悠閒飯店設施
Day 5 清邁→台北

🎖️【雙龍寺】（Wat Phra That Doi Suthep）

💡價格：👉 AsiaYo線上預訂！登入會員享優惠 $28,710/人 起

💡立即預訂：👉 【清邁旅遊】茵他儂山,長尾舟遊船,蘭娜古城,五星饗宴x米其林推薦餐,無購物五日

 

清邁也是泰國旅遊團盛行的主要大城市之一，泰北與曼谷擁有截然不同的景致與美景，但不論是曼谷或清邁，都擁有許多讓旅人著迷的旅遊特色。出國跟團旅遊除了常見的日本旅遊團韓國旅行團以及今天介紹的泰國跟團之外，其實還有像是土耳其跟團旅遊歐洲跟團行程等各種不同行程內容豐富的團體行程，跟團出國真的太方便，讓現今忙碌生活忙碌工作的我們得以輕鬆出國，真是現代繁忙社會的一大福音。還有很多精彩的跟團路線沒推薦給大家，我們下次見~

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【2024清邁跟團旅遊特輯】TOP5清邁旅遊團行程精選，走訪泰北最經典景點，暢遊清萊/南邦輕鬆跟團遊泰國！

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【2024泰國跟團旅遊懶人包】TOP 10 曼谷.清邁行程推薦，輕鬆跟團遊泰國｜水上市場.傳統寺廟參訪.探索野生動物園

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【韓國一日團行程推薦】韓國一日遊經典行程，韓國必訪景點完整蒐羅

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