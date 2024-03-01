出國跟團旅遊不想只是再去日本、韓國，推薦你選擇泰國旅遊團出發東南亞享受亞洲熱帶風情！除了曼谷，清邁跟團行程也是豐富精采的理想選擇喔~ 今天為大家精選3個經典泰北旅遊團行程，不管是想要一覽白廟/藍廟/雙龍寺等宗教結合藝術的殿堂，還是想要一覽有泰國山脊美名的國家公園、湄公河遊船、天使瀑布，這些行程都能照顧到不同的愛好族群，帶各位從清邁出發探索泰國去！

清邁跟團行程精選：泰北旅遊團TOP 1

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✈️【航班資訊】

去程 星宇航空

13:20 桃園機場 → 16:15 清邁機場

回程 星宇航空

17:15 清邁機場 → 22:15 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！



📌【每日行程】

Day 1 台北→清邁 Day 2 - 茵他儂山國家公園(國王皇后雙塔+瓦吉拉坦瀑布)

- 馬雅百貨+流行時尚區巡禮-尼曼文創商圈NIMMANHAEMIN+尼曼一號ONE NIMMAN Day 3 - 青青草原農場(含飲料一杯)

- 龍坤藝術廟 (白廟)

- 蘇丁藍廟

- 黑屋博物館(黑廟)

- 清萊夜市 Day 4 - 古巴阿里阿差古廟(孔雀廟)

-天空步道

- 蘭納古城之旅(建都三王紀念像 + 大塔寺 + 水果街)

- 乘船沿著湄濱河遊往 BANYAN RIVERHOUSE 餐廳並欣賞濱河黃昏時兩岸風光 Day 5 - 瓦洛洛市集 WAROROT

- 雙龍寺(含纜車)

清邁→台北

🎖️【茵他儂山國家公園】

🎖️【龍坤藝術廟（白廟）】

💡價格：👉 AsiaYo線上預訂！登入會員享優惠 $29,700/人 起

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清邁跟團行程精選：泰北旅遊團TOP 2

👉【泰北旅遊】渡假村一晚,白廟X藍廟,湄登大象營,百年幸福村,恩泰農場XDIY按摩包,無購物五日

✈️【航班資訊】

去程 長榮航空

07:20 桃園機場 → 10:35 清邁機場

回程 長榮航空

11:45 清邁機場 → 16:30 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！



📌【每日行程】

Day 1 台北→清邁→清萊

- 龍坤藝術廟(白廟)

- 清萊鐘樓

- 清萊夜市 Day 2 - 清萊蘇町藍廟

- 金三角鴉片文史館(舊館)

- 金三角坐船遊湄公河 Day 3 - 湄登大象營 (大象表演 + 騎大象)

- 長頸族村

- 藍廟WAT BAN DEN

- 蘭娜古城之旅 (建都三王紀念像+大塔寺+水果街)

- 古城塔佩門

- 清邁夜市 Day 4 - 百年幸福村

- 恩泰農場 (迎賓飲料 + 小點心 + DIY 按摩草藥包 HERBAL BALL)

- 享受飯店設施 Day 5 清邁→ 台北

🎖️【蘇丁藍廟】（Wat Rong Suea Ten）

🎖️【蘭娜古城之旅(建都三王紀念像+大塔寺)】

💡價格：👉 AsiaYo線上預訂！登入會員享優惠 $25,740/人 起

💡立即預訂：👉 【泰北旅遊】渡假村一晚,白廟x藍廟,恩泰農場xDIY按摩包,無購物五日

清邁跟團行程精選：泰北旅遊團TOP 3

👉【清邁旅遊】國際五星一晚,茵他儂公園,長尾舟遊船,蘭娜古城之旅,五星饗宴X米其林推薦餐,無購物五日

✈️【航班資訊】

去程 長榮航空

07:25 桃園機場 → 10:25 清邁機場

回程 長榮航空

11:30 清邁機場 → 16:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定之使用航班，以行前通知資料為準！



📌【每日行程】

Day 1 台北 → 清邁

- 雙龍寺(含纜車)

- 泰式按摩

- 清邁夜市 Day 2 - 藍廟WAT BAN DEN

- 天使瀑布

- 馬雅百貨+流行時尚區巡禮-尼曼文創商圈NIMMANHAEMIN+尼曼一號ONE NIMMAN Day 3 - 茵他儂山國家公園(國王皇后雙塔+瓦吉拉坦瀑布)

- 安排乘船沿湄濱河遊往 BANYAN RIVERHOUSE 餐廳並欣賞濱河黃昏時兩岸風光 Day 4 - 蘭娜古城之旅: 建都三王紀念像 + 大塔寺+水果街

- 塔佩門古城牆

- 享受悠閒飯店設施 Day 5 清邁→台北

🎖️【雙龍寺】（Wat Phra That Doi Suthep）

💡價格：👉 AsiaYo線上預訂！登入會員享優惠 $28,710/人 起

💡立即預訂：👉 【清邁旅遊】茵他儂山,長尾舟遊船,蘭娜古城,五星饗宴x米其林推薦餐,無購物五日

清邁也是泰國旅遊團盛行的主要大城市之一，泰北與曼谷擁有截然不同的景致與美景，但不論是曼谷或清邁，都擁有許多讓旅人著迷的旅遊特色。出國跟團旅遊除了常見的日本旅遊團、韓國旅行團以及今天介紹的泰國跟團之外，其實還有像是土耳其跟團旅遊、歐洲跟團行程等各種不同行程內容豐富的團體行程，跟團出國真的太方便，讓現今忙碌生活忙碌工作的我們得以輕鬆出國，真是現代繁忙社會的一大福音。還有很多精彩的跟團路線沒推薦給大家，我們下次見~

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