2024台南400年博覽會–台南城市展，以及2/24-3/10的台灣燈會、台灣蘭展等一連串精采活動蓄勢待發，永康區位於台南都會區交通樞紐，「晶盈親旅大酒店」趕上這場盛會！為來到台南的旅人提供舒適放鬆、安心休憩的落腳處。

晶盈親旅大酒店JINGIN HOTEL

晶盈親旅大酒店位於台南都會區交通樞紐、生活機能便利的永康區，特別設有商務房與親子主題房，以及Villa館，為旅人漫遊府城時，提供一個舒適放鬆、安心休憩的落腳處，為旅程帶來快樂美好的旅遊享受。

剛開幕的「晶盈親旅大酒店」

快樂的移動腳步，我來嚕 !!





「晶盈親旅大酒店」大廳寬敞明亮

旁邊還有提供24小時的迎賓飲料吧，有咖啡點心和手作餅乾 一走進就讓人倍感親切窩心!

「晶盈親旅大酒店」旅館業者表示，有鑑於近年越來越注重家庭日與親子出遊，希望在永康打造能讓親子同遊的安心旅宿環境。有別於其他飯店，親旅主題房與Villa的設計，讓旅客進到飯店就能感受到度假的愜意氛圍。大廳採現代化之輕奢設計風格，呈現靜謐沉穩的氛圍。3樓專為親旅童遊打造，提供多樣主題的童趣房型，2樓還設有200坪的室內兒童遊戲室，讓大小朋友盡情玩樂放電，家長能安心休憩，點亮美好的家庭旅遊回憶。

「晶盈親旅大酒店」除了提供親子的主題房 還有200坪的室內遊戲區，入住完全免費 太讚了 !

噗噗噗，我來嚕 !!

讓大小朋友都能在這大空間，盡情玩樂放電呀!!

「晶盈親旅大酒店」另設有Villa館

每房擁有獨立地下室平面停車格，專屬Villa旅客設計

正在欣賞有希臘風的Villa館周遭環境時

竟然巧遇晶盈親旅的企業家 葉老闆也正在巡視

親切的葉老闆，一點也沒架子，還與我們分享

這兩棵樹影像不像兩隻鹿角呢，耶!經老闆一提點，還真像呢，有趣 !!





喜歡這裡的希臘風Villa設計

白色的牆加上四周環繞的綠色植栽，每個角落都有不一樣的視野

而緊鄰酒店本館之Villa整體外觀採藍白設計，環繞繽紛的花草植栽，營造森林系秘境，帶來一場遠離塵囂的放鬆感，享受滿園綠意的輕旅行。Villa館每間房間都採乾溼分離設計、備有雙人按摩浴缸，讓住客享受沐浴儀式感、療癒的泡澡時光。每房還擁有獨立地下室平面停車格，專屬Villa旅客。

飯店環繞繽紛的花草植栽，

營造森林系秘境，帶來一場遠離塵囂的放鬆感

市長黃偉哲表示，台南吃、喝、玩、樂提供多元選擇，各種新奇玩法也不斷推陳出新，歡迎旅客來體驗！市府團隊持續為旅客的住宿安全與品質把關，也積極輔導更多優質旅宿加入本市觀光行列，112年度本市旅館業依序新增安平商旅、南兜漫旅、太子文旅及晶盈親旅大酒店計4家，新登場的永康區「晶盈親旅大酒店」籌設多年，業者投入相當多的心思，在打造特色旅宿，台南旅宿市場持續成長。

2024台灣燈會，台灣蘭展都在台南

觀光旅遊局局長林國華表示，為迎接2024台灣燈會及台南400系列活動，觀旅局持續辦理旅宿業教育訓練、品質提升課程，讓到訪台南的旅客安心住宿，快樂出遊！是呀，但太多選擇了，要住哪裡呢?當然要選在交通方便的地方，距離永康交流道只有3分鐘車程的「晶盈親旅大酒店」!!

晶盈親旅大酒店JINGIN HOTEL，下高速公路僅3分鐘車程，既方便又快速，身為台南人的葉董事長也表示，希望能讓到台南洽商或遊玩的旅客與親子旅遊的家族成員，都能在「晶盈親旅大酒店」享受到住宿、快樂與放鬆的台南輕旅，讓旅行是一種快樂、住宿是一種放鬆與享受，歡迎闔家入住特別為親子旅遊打造的「晶盈親旅大酒店」!

所以 想來 台南旅遊 的朋友，

給自己帶來一場遠離塵囂的放鬆感

那就跟我一起快樂GO吧 !!。

晶盈親旅大酒店JINGIN HOTEL (永康交流道下3分鐘路程) 地址 : 台南市永康區新中街206號 訂房電話 ： 06-2541666

(龍耀台南-閃耀晶盈專案)

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