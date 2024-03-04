全台首創滷味吃到飽〔 好滷舖子 〕點主食只要139元起，還有免費雞湯、涼拌小菜，堪稱大胃王的月底救星，超佛心啦！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 好滷舖子 〕交通

◆ GOOGLE定位連結：https://maps.app.goo.gl/HtU3AnakDgCqW6vo8

👣〔 好滷舖子 〕環境

◆ 裝潢新穎很有設計感，藍橘配色很有年輕氣息，用餐環境整潔乾淨。

門口還有提供免費奉茶。

提供貼心置物籃使用。

醬料台有三種醬料，除了傳統沙茶醬，還有提供少見的泰式酸辣、三杯醬。

免費熱騰騰雞湯，甚至還有蔥花可以加！三種不同涼拌小菜，也是用餐就免費供應啦！

👣〔 好滷舖子 〕餐點

📌滷味自助吧（點任一主餐即可無限量享用）

▫️一共有10幾種滷味，有肉有菜選項很豐富！而且看顏色就知道有入味，鹹度比較淡，喜歡重口味的有提供醬料可以自行加入，這樣喜歡吃清淡口味的也能滿足，也不會因為重口味膩口。

📌高麗菜水餃$139 📌剝皮辣椒水餃$199

▫️雖然不是手工的（是說手工也不可能這個價格啦XD）口味都還不錯喔，肉餡的量有到位，吃起來是清爽的，剝皮辣椒不用擔心會太辣，是淡淡的甜辣味。

📌在地ㄟ滷香腸套餐$209

📌滷雞腿/滷豬排 香腸雙拼$239

▫️我很喜歡他們家的滷香腸！這家的香腸是店家特別訂製，使用細絞肉，咬開可以看到沒有什麼肥肉，還有豐富肉汁，我覺得口感更像熱狗～配菜還有筍絲喔。

也有做滷雞腿、滷豬排雙拼。

這些都有附乾麵或飯，麵類只要加10元就能升級招牌皮蛋辣醬，推薦要加很涮嘴～ 飯很大一碗就算了，還有三種小菜很下飯耶。

📌無糖綠茶/微糖紅茶$19

📌冬瓜檸檬$35 📌無酒精海尼根$49

▫️想喝點清涼的飲料，也都是銅板價，我個人很推冬瓜檸檬，我覺得不輸石X鍋，酸甜解膩很順口。還有我很愛的無酒精海尼根，配滷味真的超搭啦。

👣〔 好滷舖子 〕優惠活動

▫️google五星評論，無糖綠茶微糖紅茶只要1元、冬瓜檸檬19元。

▫️季節蔬菜+茶飲擇一，原價59特價40

▫️季節蔬菜+冬瓜檸檬，原價75特價55

(以上餐點售完為止)

👣〔 好滷舖子 〕店家資訊

👣〔 好滷舖子 〕菜單