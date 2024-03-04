北台灣最大的夜市在樹林！樹林興仁花園夜市自從開了以後，我就很常去逛。前幾年在疫情的摧殘下，變得超冷清，也倒了很多間店變成了美食沙漠，讓我非常失望。不過這幾個月去逛下來，出現了很多新興美食，精挑幾間不錯的夜市美食來跟大家分享。

除此之外，這裡還有一個很大的特色，因為他的腹地面積很大，夜市除了美食徒步區以外，還有兒童樂園等級的遊樂設施，讓家長可以帶小朋友來放電。這是一個親子都能同樂的概念。接下來就一一的跟大家分享這個厲害的夜市囉！

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樹林興仁花園夜市

樹林興仁花園夜市

評分： / 4.1

/ 4.1 地址：238台灣新北市樹林區保安街二段70號( 地圖 )

電話：0908 111 333

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 17:00 – 00:00,

星期四: 休息,

星期五: 17:00 – 00:00,

星期六: 17:00 – 00:00,

星期日: 17:00 – 00:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 17:00 – 00:00, 星期四: 休息, 星期五: 17:00 – 00:00, 星期六: 17:00 – 00:00, 星期日: 17:00 – 00:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

（隨時更新）精選美食小吃推薦，跟著胖貓咪不踩雷

說到夜市，大家最期待的肯定就是美食小吃，推薦幾家樹林興仁夜市的美食來跟大家分享。讓你跟著胖貓咪，品嚐美食不用擔心踩雷！

貝蛤蛤海鮮專賣店「日本生食級生蠔」、「香蒜蛤蜊」

貝蛤蛤海鮮專賣店在夜市開幕時就存在了，他們的蛤蜊是必吃的！內用都是站立著食用，全部餐點都是現煮，等一下下就會送到你面前。今天看到有提供日本生食級生蠔，雖然一份要價$300，不過他的大小足有半個手掌。鮮甜多汁，讓人回味無窮。

另外，他們的香蒜蛤蜊同樣美味，配上豐富的蛤蜊湯，更是一絕！

貝蛤蛤海鮮專賣店菜單

鼎好美食 蒙古烤肉

喜歡烤肉的朋友絕不能錯過這家！這裡的蒙古烤肉內容豐富，配料多樣，還可以根據個人口味調整辣度。而且，他們的速度非常快，讓你等待的時間大大縮短！

鼎好美食蒙古烤肉 菜單

新疆烤串串

如果你想要品嚐正宗的新疆烤串，那這家絕對是你的首選！他們的烤串價格親民，品質卻一點也不馬虎。無論是羊肉串還是牛肉串，都是酥脆可口，讓人回味無窮。銅板價讓人覺得很划算，可以多拿一點。老闆會給你號碼牌，不用待在現場等，可以先到處晃晃再過來拿。

金沙板豆腐

對於喜歡金沙豆腐的我來說，這家絕對是必吃的！他們提供的板豆腐和臭豆腐口感細緻，搭配金沙醬的香氣，讓人垂涎三尺！

因為我很喜歡吃金沙豆腐，看到招牌就被吸引過來了。

點餐的步驟就是先選擇板豆腐、臭豆腐、蘿蔔糕，或是可以選擇綜合。綜合就是可以三選二，但是限定大份的。我們這次選擇板豆腐跟臭豆腐，金沙的風味非常香。

骰子牛

全夜市也只有這家骰子牛，還蠻特別的是他們主要是以套餐的概念搭配。「飲料+骰子牛+薯條」，或是「骰子牛+薯條」也可以。價格都是$100，沒有飲料的套餐量會比較多。不過關於骰子牛的部分，如果你不喜歡吃太多筋的話，可能要考慮一下哦！

看見泰式煎餅 香蕉煎餅

泰式煎餅是許多人的最愛！麵皮現擀現煎，加入一整根香蕉，口感酥脆，搭配上免費提供的煉乳和巧克力醬，非常好吃我很推薦。

北海道木瓜牛乳大王 酪梨牛奶

最後，如果你想要來點清涼解渴的飲料，那這家絕對是你的首選！他們的酪梨牛奶濃郁香甜，讓人回味無窮！

樹林興仁花園夜市3大亮點！

亮點一 超大停車場，不怕沒車位。

樹林興仁花園夜市擁有一個超大停車場，讓前來夜市的遊客不必擔心找不到停車位的問題。這個停車場空間寬敞，容納大量車輛，而且附近交通便利，讓你可以輕鬆地駕車前往。無論是平日還是週末，都能夠輕鬆找到停車位，讓你的夜市之旅更加愉快。

亮點二 夜市全區設置遮雨棚！風雨無阻讓你逛。

在樹林興仁花園夜市，不管是晴天還是雨天，你都能夠盡情享受美食，因為整個夜市都設置了遮雨棚。這些遮雨棚不僅能夠有效遮擋陽光，還能夠防止雨水滲透，讓你在風雨中也能夠無憂無慮地逛夜市。無論是和家人、朋友還是摯愛一同前來，都能夠享受到舒適愉悅的購物體驗。

亮點三 兒童樂園等級遊樂設施，大人小孩一起玩。

除了美食之外，樹林興仁花園夜市還設有兒童樂園等級的遊樂設施，讓小朋友們也能夠盡情玩耍。這些遊樂設施包括摩天輪、旋轉木馬、雲霄飛車、碰碰車、高空彈跳…等，每一個都設計得非常精美有趣，讓小朋友們玩得開心。

而且，這些設施都非常安全，爸爸媽媽們也能夠放心讓小朋友們在這裡玩耍，一家人可以共同享受夜市的快樂時光。

這就是樹林興仁花園夜市的三大亮點！無論是停車方便、遮雨設施完善，還是兒童樂園等級的遊樂設施，都讓這個夜市成為了人們休閒娛樂的理想去處。無論是單獨前來品味美食，還是與家人朋友共享天倫之樂，樹林興仁花園夜市都能夠滿足你的各種需求，讓你的夜市之旅充滿樂趣和回憶！

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