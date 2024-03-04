日期：2024-02-27
名稱：六六大順
電話：06-2137069
地址：台南市中西區慶中街66號
營業時間：11:00-14:30丨17:00-20:30
平均消費：78元起
FB粉絲頁：六六大順 中式小麵
隨著重慶小麵及酸辣粉在台灣掀起一陣潮流
也讓市場陸續來開張出許多不同的創新品牌
六六大順 中式小麵
一家以平實價位來結合起2大市場主流
也讓他一開張就廣受附近上班族與年輕朋友喜愛
小小麵館一到營業時間就湧進絡繹不絕的用餐客人
看著店員忙到分身乏術可見其受歡迎程度絕非一般
店內座位數大約只能提供約20名顧客用餐
2F則有一個大型餐桌的小空間來適時開放
來碗麵嚐鮮看看吧!?
六六大順有著3大主力商品
分別是 乾拌麵丨鮮湯麵丨重慶酸辣粉
另外尚有小菜及行家菜可來搭配選用
小菜／行家菜
老媽紅燒肉 一份老少咸宜的入味封肉~ 絕對是小毛大推的選擇!!
酸豆角肉末 帶上重慶酸中帶辣的好滋味!! 料理也適度調整成符合我們的口感
涼拌四季豆 在吃麵前先來上一份清涼爽口的開胃涼菜吧~
麻香川耳腐竹 說到麻其實比較像是提味程度上的點綴用輕麻口感
川味麻醬麵
如果學生朋友只想來一份百元有找零的午餐選擇
這碗川味麻醬麵可能會是你相當不錯的考量之一
香噴噴的肉燥加在濃郁的麻醬乾醬上
攪拌瞬間所溢起的香氣已十分令人來垂涎與期待
重慶肥腸鮮湯酸辣粉
酸勁中帶上鮮香辣麻的口感是酸辣粉最吸引人的地方
本身彈Q滑溜的酸辣粉又有著不同於麵條的絕妙滋味
肥腸本身有滷香且很軟嫩~ 嚐起來十分入味好吃!!
紅燒牛肉麵
4大塊的肥嫩牛肉就這樣浸泡於湯碗之中
湯頭本身即相當厚實再結合上酸菜的層次口感
也讓這一碗紅燒牛肉麵不甘於淪於配角的角色
六六大順 中式小館
百元左右的平價麵食及重慶酸辣粉
完全打中現今年輕朋友與上班族的喜愛
花點小錢即能享用到令自己滿意的一餐
相信才是最讓自己開心的一件事
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