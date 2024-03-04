日期：2024-02-27

名稱：六六大順

電話：06-2137069

地址：台南市中西區慶中街66號

營業時間：11:00-14:30丨17:00-20:30

平均消費：78元起

FB粉絲頁：六六大順 中式小麵



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隨著重慶小麵及酸辣粉在台灣掀起一陣潮流

也讓市場陸續來開張出許多不同的創新品牌

六六大順 中式小麵

一家以平實價位來結合起2大市場主流

也讓他一開張就廣受附近上班族與年輕朋友喜愛

小小麵館一到營業時間就湧進絡繹不絕的用餐客人

看著店員忙到分身乏術可見其受歡迎程度絕非一般

店內座位數大約只能提供約20名顧客用餐

2F則有一個大型餐桌的小空間來適時開放

來碗麵嚐鮮看看吧!?

六六大順有著3大主力商品

分別是 乾拌麵丨鮮湯麵丨重慶酸辣粉

另外尚有小菜及行家菜可來搭配選用

小菜／行家菜

老媽紅燒肉 一份老少咸宜的入味封肉~ 絕對是小毛大推的選擇!!

酸豆角肉末 帶上重慶酸中帶辣的好滋味!! 料理也適度調整成符合我們的口感

涼拌四季豆 在吃麵前先來上一份清涼爽口的開胃涼菜吧~

麻香川耳腐竹 說到麻其實比較像是提味程度上的點綴用輕麻口感

川味麻醬麵

如果學生朋友只想來一份百元有找零的午餐選擇

這碗川味麻醬麵可能會是你相當不錯的考量之一

香噴噴的肉燥加在濃郁的麻醬乾醬上

攪拌瞬間所溢起的香氣已十分令人來垂涎與期待

重慶肥腸鮮湯酸辣粉

酸勁中帶上鮮香辣麻的口感是酸辣粉最吸引人的地方

本身彈Q滑溜的酸辣粉又有著不同於麵條的絕妙滋味

肥腸本身有滷香且很軟嫩~ 嚐起來十分入味好吃!!

紅燒牛肉麵

4大塊的肥嫩牛肉就這樣浸泡於湯碗之中

湯頭本身即相當厚實再結合上酸菜的層次口感

也讓這一碗紅燒牛肉麵不甘於淪於配角的角色

六六大順 中式小館

百元左右的平價麵食及重慶酸辣粉

完全打中現今年輕朋友與上班族的喜愛

花點小錢即能享用到令自己滿意的一餐

相信才是最讓自己開心的一件事

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