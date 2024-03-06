九份老街的小吃超多，每次吃一吃就會特別想要找一間茶館稍作歇息。在這裡除了最知名的阿妹茶樓以外，也很許多值得探訪的茶館。這次特地選擇了一間非常文青，也很有質感的小茶館吾穀茶糧。他位在九份老街走到底，觀海樓左轉。店裡提供幾樣特殊的定食套餐，還有甜點鬆餅，最棒的是他們茶！帶大家一起來品嚐看看。

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吾穀茶糧

以簡約素雅的環境，雙手細心呵護研磨的穀香，給旅人們一處平靜恬適的純樸歇腳處。 －吾穀茶糧

吾穀茶糧_九份食茶館

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：224台灣新北市瑞芳區基山街166號( 地圖 )

電話：02 7744 8085

營業時間

星期一: 11:00 – 17:00,

星期二: 11:00 – 17:00,

星期三: 11:00 – 17:00,

星期四: 11:00 – 18:00,

星期五: 11:00 – 18:00,

星期六: 休息,

星期日: 休息

星期一: 11:00 – 17:00, 星期二: 11:00 – 17:00, 星期三: 11:00 – 17:00, 星期四: 11:00 – 18:00, 星期五: 11:00 – 18:00, 星期六: 休息, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

據說吾榖茶糧的老闆非常積極的發揚客家文化！跑遍了全台各個客家庄，為了推廣客家擂茶文化，特別把茶葉磨成超微茶粉，打造了一種全新的喝茶方式叫做「食茶」。目前也還不斷地在繼續實驗，把擂茶這一傳統茶點，加入更新潮的元素，用二十多種穀物調出了各種新口味。目的就是要讓大家喝到的不只是茶，還有大地穀物的純淨滋味。

鬆餅系列～靜岡抹茶提拉米蘇鬆餅

靜岡抹茶鬆餅還蠻大一份，整個鬆餅已經切分成八等份。上面淋上非常多的抹茶醬跟抹茶粉，加上少許的穀物增添香氣。鬆餅的香氣已經教人食指大動！抹茶提拉米蘇香甜濃郁，看起來就已經過分好吃。

切分好的鬆餅分食很方便，中間還含藏一個小驚喜，就是裡面竟然有麻糬！外酥內軟的非常好吃，麻糬更是增添了嚼勁。鬆餅系列的靜岡抹茶提拉米蘇鬆餅，是我推薦必點的甜點！

餐點系列～客家封肉

在網路上看到很多人餐點都是選擇炙燒鮭魚茶泡飯，不過我們家萊肯不吃海鮮，所以我們這次點的是客家封肉。來自彰化的豬肉，聽說是吃紅蘿蔔長大的，所以特別沒有豬腥味。

客家封肉是一種傳統的客家菜。通常是用豬肉五花肉，加入各種香料調味腌製一段時間後，再用紅糖或者冰糖腌製，然後再用樹葉包裹好，放入罐中封裝，用火蒸或者煮熟。這樣料理出來的肉質鮮嫩多汁，入口有嚼勁，香氣濃郁。

他們的客家封肉非常好吃，而且特別下飯，我很喜歡這道美食！

套餐中除了客家封肉以外，還有茶碗蒸及兩樣涼拌小菜。其中柚香蓮藕鮮脆甘口，嚐起來清爽可口，搭配在一起吃十分解膩。

有機雨林咖啡系列～燕麥奶咖啡

套餐隨附～日式玄米煎茶，可以回沖

吾穀茶糧，店家環境風格清幽素雅

在吾穀茶糧一共有三個樓層。一樓是屬於櫃檯，還有販賣台灣特色禮品禮盒，很適合作為九份旅遊的伴手禮。其中吾穀沖泡禮盒曾獲得IF設計獎，整體包裝十分精緻，又能支持台灣茶文化，是很棒的伴手禮。

二樓座位區有四人、三人、兩人座，都是靠窗的座位，每一個位子都能夠欣賞到九份的山海美景，內用的景觀非常棒。不過剛好我們今天來的時候天氣不好，霧氣朦朧的，看不見海。雲霧繚繞在山巒之間徘徊的景色也是很值得欣賞的，這就是九份無論晴天還是雨天都很值得探訪的原因。

推薦九份老街的茶館給大家，如果有機會來到這裡，不妨來喝杯茶聊聊天。品嚐台灣的茶葉文化，吃鬆餅甜點，度過美好的午後吧！

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