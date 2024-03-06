斥資近60億，現代質感爆表，服務超好的「台北漢來大飯店」（），13坪的豪華客房，擁有大片落地觀景窗，日夜景色氛圍都很棒，建材尤其講究。房間內英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo 膠囊咖啡機、法國 DAMANA洗沐備品、電子操控窗簾與燈光，隔日早餐在島語自助餐享用，整體超享受超推薦。

台北漢來大飯店的房客可免費使用Club，享受戶外無邊際游泳池、健身房、男女分開的三溫暖等設施，天空森林戶外禮堂更讓人覺得像城市綠洲，未來還會有空橋連接南港展覽館1館，跟之後要開的Lalaport！





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台北漢來大飯店在哪裡？

台北漢來大飯店位在捷運木柵線南港軟體園區站，從2號出口出來，步行到台北漢來大飯店的距離約莫是10分鐘左右，途中會經過中國信託金融廣場，裡面有長得很像 Teamlab 的裝置藝術，很有趣，特別適合帶小朋友去走走玩玩。

而離漢來大飯店最近的景點，應該是南港站的南港 CITY LINK，捷運搭一站就會到，很大間很好逛，三鐵共構，有蔦屋書店、電影院、敘日自助餐…等餐廳美食，想逛至少半天跑不掉。

之前黛西就有到高雄住過，當時入住三麗鷗主題套房，又可愛又有海景，印象超深刻、療癒，所以這次來到台北漢來大飯店可是滿心期待的來：）

走入台北漢來大飯店

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走進「台北漢來大飯店」（） Lobby，空氣中遍飄著淡淡香氣，讓我想到當初住慕軒飯店也是因為”氣味”而印象深刻。而漢來大飯店挑高的大廳，印入眼簾的先是天花板那萬顆燈珠串成的瀑布感燈飾，十分氣派、金碧輝煌！櫃檯的服務十分親切，可以感受得到五星級飯店的專業。

最特別的是「英式管家」服務；以及全台擁有飯店「禮賓人員的奧斯卡-金鑰匙禮賓司」認證的22名人員當中，台北漢來大飯店就有4名，走的是頂級飯店、服務高端住客的路線。

台北漢來大飯店總共有425間客房，從大廳開始，就是充滿奢華與現代感的裝潢，植物的妝點，讓處處充滿細節。大廳酒廊提供下午茶、飲品等餐點服務，空間寬敞舒適，偶爾還有現場鋼琴表演，讓人在這邊用餐也很享受！

好喜歡這植物的花瓶，線條超美。

Check-in 櫃檯旁邊有日日烘焙坊 Deli Bakery，走近就飄出麵包香。

大廳酒廊旁有一處禮服區，那婚紗好美好夢幻啊！

走到客廳，分有高低樓層，電梯速度蠻快的，地板的大理石花紋有特別選了對稱的樣子，細節很美。

漢來國際Club、游泳池、健身房、蒸氣室、三溫暖在5樓；宴會廳、「東方樓」餐廳位於3樓；2樓則是要競爭台北最強Buffet的「島語餐廳」及「旬上鍋物料理」；喜歡牛排的，則可以到1樓「焰牛排館」享受高級餐廳的美食。

開箱「豪華客房 Deluxe Room」

這次黛西入住的是台北漢來大飯店豪華客房，房間坪數約13坪，切割為入口處的玄關、浴室、臥室及靠窗的休息、工作區。現代風格的設計，用金色鍍鈦線條裝飾牆壁，床頭燈也相當有質感。而地板的人字型木地板排列方式，讓空間視覺多了點趣味也更寬敞。

好喜歡靠窗的工作區位置，真的超美的！！！白天時，窗外是5樓戶外森林教堂與無邊際游泳池的景色；入夜後，在房間內則是像是鏡面一樣，延伸空間感。

超美的天空森林戶外禮堂，讓台北證婚場地又多了一個選擇！城市中的無邊際游泳池，則有種城市綠洲的感覺。

臥室與浴室間為落地式的大片玻璃，當然，這是可以降下窗簾，擁有隱私的設計：）喜歡這樣的設計，讓整體空間感覺更寬敞舒適。

臥室區的電視牆十分簡約，一樣用鍍鈦金條作為主要裝飾。

打開4k電視就可以看到迎賓畫面，真的是讓人很有賓至如歸的感受。

台北漢來大飯店的床為英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊，躺起來很舒服，軟硬適中，好睡！而床頭燈跟閱讀燈的挑選都很美！！！

超喜歡這個圓燈，底部是黑大理石，上頭的圓弧燈罩，有種懷舊復古感。

更酷的是房間內的所有開關幾乎都可以智能語音或面板控制，包含燈光、窗簾、電話、音樂…等都是，是新飯店最讓人耳目一新的地方。最近我住到這麼智慧的飯店，是在澳門的永利皇宮（這間超貴XD）

因為是新飯店，所以插座有USB幾乎都是必備了，但未來趨勢好像是Type C（？）

現代風格絕美浴室

台北漢來大飯店（）的浴室真的超美！！！！建材的講究，現代感圓弧形的鏡燈、蛋型浴缸，沐浴備品，都讓人很驚艷。我覺得最特別的是鏡子塞滿了整個牆面，而鏡燈是自己獨立開來的，一樣透過鏡面反射延伸空間，增加視覺空間感，真的是很聰明的設計。

啊那個蛋型浴缸，真的不得不稱讚！！！因為有夠大的～我158cm躺進去，腳可以完全伸直沒有問題，水龍頭出水量也快，想泡澡不用等很久。

從遇上透過玻璃望向房間，每一處都超好拍的！！

好喜歡這鏡燈，又大又美，浴室中也用了大量的大理石建材，質感滿分。

獨立的淋浴間，我們住在12樓，水壓也很夠。天然環保為主的豪華品牌法國 DAMANA 沐浴備品超香，好喜歡！

除了沐浴乳、洗髮精，其他備品都放在一個方形皮盒當中，有潤膚乳還有漱口水，非常周到。

用不完記得全部帶走呀～

五星級飯店必備的免治馬桶，講到免治馬桶，我又想到上次去住一樣是五星級飯店的君悅酒店，居然沒有免治馬桶…，傻眼。

國際牌吹風機 NA27，覺得可以再更高級一點（笑）

浴櫃也是圓弧的設計，處處都是俐落，充滿質感。櫃子底下有體重機可用。

來到門口旁邊的玄關處，打開衣櫃，裡頭有一把備用雨傘，讓客人出門可以使用，浴袍則是衣櫃裡一件，浴室中一件，衣櫃中也有熨斗可以使用，讓商務客可以在房內燙整襯衫。

喜歡台北漢來大飯店的室內拖鞋，有後實感，踩起來很舒服。

mini bar

Mini Bar區，提供 Nespresso Vertuo膠囊咖啡機、電熱水壺、冰桶、礦泉水。

打開抽屜，有餅乾、TWG茶包；冰箱內則有許多飲料，都是免費的，而酒類是要付費的，想喝酒，抽屜中也可以找到紅酒開罐器跟高腳玻璃杯。（Mini Bar 提供的東西是否免費，要看自己當初的訂房方案為準。）

飲酒過量，有害（礙）健康

落地窗休息區與迎賓點心

這天黛西入住的時候，豪華客房有提供迎賓點心。放在窗邊貴妃椅旁的位置，有一圓茶几，大理石桌面很網美感。

看著台北市市景、山景，邊享用迎賓點心、水果，很愜意。

台北漢來大飯店的迎賓水果多樣，蘋果、梨子、香蕉、葡萄，共有四種。

而更特別的是台北漢來大飯店與日本高級吐司專賣店「嵜本 SAKImoto Bakery」合作，有美味的香草奶油磅蛋糕可以享用。

台北漢來大飯店設施

只要入住台北漢來大飯店，就可以使用5F游泳池、健身房，以及俱樂部的三溫暖，包含男 / 女冷熱池、蒸氣室、乾式烤箱，建議一定要花點時間好好享用飯店設施，享受個 Staycation 的度假感，放鬆一下身心。

漢來國際俱樂部

無邊際游泳池

在高樓大廈當中的無邊際游泳池，彷彿置身在都市綠洲，遠方可以看到台北的山景，是很特別的一個泳池，而且泳池很大，不只是讓小朋友玩水，讓網美拍照，也是真的可以好好游泳的游泳池。

天空森林戶外禮堂

天空森林戶外禮堂則是讓台北的新人多了一個夢幻的證婚場地，結合自然綠蔭造景與都會城市景觀，讓人在都市中結婚也可以充滿夢幻氛圍。

健身房

健身房佔地相當大，各種設備都有，史密斯器材、重訓、有氧等，根本就是一座專業健身房來著。

而且他們家有氧器材，像是跑步機、飛輪都是有電視的！讓人在運動的時候可以邊看電視也不無聊。

島語自助餐

環境超級漂亮的島語自助餐，開幕以來已台北高價自助餐聞名，生意非常地好。這次住在台北漢來大飯店中，隔日在島語的早餐 buffet 超豐盛！！！

海鮮粥、牛肉湯、鴨肉冬粉、刈包、歐姆蛋、海南雞飯、豆皮壽司、蕎麥麵、西式麵包…等，吃完，完全讓人飽到站不起來（笑）

而島語的假日晚餐才是最精彩的，如果喜歡吃自助餐 buffet 的建議直接台北漢來大飯店一泊二食訂起來：Ｐ

旅行狂筆記

台北五星級飯店黛西也是住過了幾間，比較之下，台北漢來大飯店的服務品質跟房間都很讓人滿意！如此新的飯店，繼承了擁有許多國外住客、同集團高雄漢來大飯店的服務品質，整體質感非常好，不過價格稍高，但如果要我推薦夠享受的南港住宿，真的是非台北漢來大飯店莫屬。

台北漢來大飯店 Grand Hilai Taipei

地址：115 台北市南港區經貿一路168號（看地圖）

電話：02 2788 6868

官網：請點我

訂房連結：｜｜

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漢來大飯店

高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房

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