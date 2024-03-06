和牛EMPEROR｜入口即化。醉心於日本A5和牛脂味｜主理人與料理長均為日本人｜台中燒肉推薦

和牛EMPEROR｜入口即化。醉心於日本A5和牛脂味

いらっしゃいませ～入門即能感受到充滿日本味的熱情歡迎！

新降落台中的燒肉專門和牛EMPEROR，主理人與料理長均為日本人，欲將最美好的日本A5和牛脂味，透過職人全程專業燒烤，分享給更多台灣饕客知曉，沒有提早預約，可是品嚐不到這極品脂味的；主打數款日本A5和牛，分別取自鹿兒島、宮崎、岐阜和神戸，尤其令日本首相感動的美味飛驒牛，一直好期待。

和牛EMPEROR｜餐廳環境

台中高檔燒肉再添一，位於西屯區大墩十九街上的和牛EMPEROR，日本匠心職人親力操刀遠征台彎來展店；

除了至尊食材日本A5和牛在舌尖上的演繹，空間氛圍也是一大滿足，建築善用秩序木紋入輪廊，以木格柵和沈穩泥灰調呈現沈穩內斂氣息。

L型的吧台座位，除了可以享受燒肉的火光秀與滋滋作響，還能同賞師父精修肉品的美技刀工，這迷人的魔性連結，值得典藏；

另外也有四人座區與隱密的私人獨立包廂空間，低消請洽詢問，

無論約會慶生、好友聚會或尊榮商務，皆可依據用餐需求選擇最適合的座席。

和牛EMPEROR採預約制(點我)，為避免食材的浪費與耗損，需透過In-line系統訂位並壓信用卡預授權擔保訂位，未抵達用餐會收取規則公布的取消費用。

和牛EMPEROR以日本A5和牛為其最大特色，套餐組合含前菜、沙拉、A5日本和牛、飯食、湯品與甜點等約有9道菜，品項與盤數會依據當季食材做調整。

也可加點特色料理，像是日本和牛奢華炸肉排三明治就為店家的超人氣選項，

當然也有與饕客們連起深厚羈絆的清酒、紅白酒與啤酒，也有少女最愛的微醺氣泡燒酒與無酒精軟性飲料。對自己好不需要理由，除了寵溺身邊愛人，好好慰勞認真拼搏的自己，也是人生必須的啊！台中西屯區美食底加，台中尊榮燒肉預約起來～

和牛EMPEROR｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 和牛EMPEROR 官方)

和牛EMPEROR｜套餐餐程

◍━━ 和牛EMPEROR｜＄3900 / 人 ​━━◍

⧐ 前菜

▎主廚特製生醃泡菜｜大阪直傳涼拌豆芽菜｜A5日本和牛炙燒壽司

▎A5生醃日本和牛

⧐ A5日本和牛｜宮崎牛‧鹿兒島牛

▎蔥鹽牛舌｜厚切極致牛舌-鹽味｜A5日本和牛特級里脊肉

▎A5日本和牛上等牛肋肉-醬味｜A5日本和牛赤身-醬味｜特級橫膈膜-醬味

▎A5日本和牛涮里脊肉

▎鹽味Toro大腸

⧐ 蘋果鮮醋沙拉｜銀飯土鍋炊飯｜姬松茸清湯｜冰淇淋最中餅

◍━━ 和牛EMPEROR｜＄3900 / 人 ​━━◍

✿ 前菜｜主廚特製生醃泡菜｜大阪直傳涼拌豆芽菜｜A5日本和牛炙燒壽司

泡菜除了鹹香醬氣還有著空心感的輕脆，嚼著嚼著胃口都打開了

✿ 前菜｜A5生醃日本和牛

鮮嫩的生醃和牛，結合純滑蛋液與清新蔥香，

由他來打開味蕾恰好不過

✿ 沙拉｜蘋果鮮醋沙拉

這道沙拉，可能是沒有特別有記憶點的醬汁與食材，顯得有些平淡

✿ EMPEROR力薦單點｜日本和牛奢華炸肉排三明治｜＄780

炸和牛三明治也是和牛EMPEROR的一大亮點，

香軟吐司包夾著甜嫩牛味，感覺可以再增加些許記憶點

✿ 蔥鹽牛舌｜厚切極致牛舌-鹽味｜A5日本和牛特級里脊肉

由鹽味和牛來劃開本日肉肉盛宴，

厚切牛舌肯定是今日最愛，

脆彈軟嫩還溢滿牛汁，沾著些許鹽粒就是極品美味了，將食材的本味原初完美實現，

或是佐以蔥鹽豐富層次増增味也不錯

✿ A5日本和牛上等牛肋肉-醬味｜A5日本和牛赤身-醬味｜特級橫膈膜-醬味

醬味橫膈膜也是米的好評，

肉質極為軟嫩且醬香豐厚，擠入先許檸香優雅平衡

✿ A5日本和牛涮里脊肉

而嫩柔脂香的里脊肉也是一大享受，

感受嘴裡那軟而甜嫩的肉質，與甘美醬汁和醇滑蛋液結合得妙不可言，吃燒肉的名品美食榜，肯定有月見和牛

✿ 鹽味Toro大腸

脆中帶有極致勁彈的牛大腸，在火爐上就是一場超抓眼球的大秀，

佐以爽香柚汁，嚼著頗上癮

✿ 飯食｜銀飯土鍋炊飯

爽嗑肉完，還有熱霧騰騰的土鍋炊飯，配著香軟玉子燒，心與味蕾整個暖呼呼。(不過大量人流，可能有點影響火侯控制，米飯稍微軟爛了

未完食的炊飯，經店家巧手一變成了精緻小飯卷，回家後又成了道小點，真是貼心小棉襖。

✿ 湯品｜姬松茸清湯

今日湯品為姬松茸清湯，盛裝的萌黃色湯碗十分可愛，熱香清甜的湯頭，漫著蕈菇迷人的鮮香，佐以軟嫩牛肉，一個失神以空碗。

✿ 甜點｜冰淇淋最中餅

濃醇的甜美乳香以最中餅包覆其中，一口咬下，薄酥餅皮裡的奶香柔滑緩溢而出，收尾的冰心甜點，也是米的心頭水

和牛EMPEROR｜餐廳資訊

和牛EMPEROR

評分： /

地址：台中市西屯區大墩十九街239號( 地圖 )

電話：04 2310 6629

營業時間

星期一: 17:00-23:30



星期二: 17:00-23:30



星期三: 17:00-23:30



星期四: 17:00-23:30



星期五: 17:00-23:30



星期六: 17:00-23:30



星期日: 17:00-23:30

星期一: 17:00-23:30 星期二: 17:00-23:30 星期三: 17:00-23:30 星期四: 17:00-23:30 星期五: 17:00-23:30 星期六: 17:00-23:30 星期日: 17:00-23:30 備註：採預約制

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Facebook｜Instagram

▎官方｜和牛EMPEROR

▎無公休

┺ 採預約制｜請點我

🅿️ 鄰近收費停車場：19街停車場、Times 台中大容西街停車場

和牛EMPEROR｜餐廳地圖