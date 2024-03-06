和牛EMPEROR｜入口即化。醉心於日本A5和牛脂味｜主理人與料理長均為日本人｜台中燒肉推薦

和牛EMPEROR｜入口即化。醉心於日本A5和牛脂味
いらっしゃいませ～入門即能感受到充滿日本味的熱情歡迎！
新降落台中的燒肉專門和牛EMPEROR，主理人與料理長均為日本人，欲將最美好的日本A5和牛脂味，透過職人全程專業燒烤，分享給更多台灣饕客知曉，沒有提早預約，可是品嚐不到這極品脂味的；主打數款日本A5和牛，分別取自鹿兒島、宮崎、岐阜和神戸，尤其令日本首相感動的美味飛驒牛，一直好期待。
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- 和牛EMPEROR｜餐廳環境
- 和牛EMPEROR｜菜單MENU
- 和牛EMPEROR｜套餐餐程
- ◍━━ 和牛EMPEROR｜＄3900 / 人 ━━◍
- 和牛EMPEROR｜餐廳資訊
- 和牛EMPEROR｜餐廳地圖
和牛EMPEROR｜餐廳環境
台中高檔燒肉再添一，位於西屯區大墩十九街上的和牛EMPEROR，日本匠心職人親力操刀遠征台彎來展店；
除了至尊食材日本A5和牛在舌尖上的演繹，空間氛圍也是一大滿足，建築善用秩序木紋入輪廊，以木格柵和沈穩泥灰調呈現沈穩內斂氣息。
L型的吧台座位，除了可以享受燒肉的火光秀與滋滋作響，還能同賞師父精修肉品的美技刀工，這迷人的魔性連結，值得典藏；
另外也有四人座區與隱密的私人獨立包廂空間，低消請洽詢問，
無論約會慶生、好友聚會或尊榮商務，皆可依據用餐需求選擇最適合的座席。
和牛EMPEROR採預約制(點我)，為避免食材的浪費與耗損，需透過In-line系統訂位並壓信用卡預授權擔保訂位，未抵達用餐會收取規則公布的取消費用。
和牛EMPEROR以日本A5和牛為其最大特色，套餐組合含前菜、沙拉、A5日本和牛、飯食、湯品與甜點等約有9道菜，品項與盤數會依據當季食材做調整。
也可加點特色料理，像是日本和牛奢華炸肉排三明治就為店家的超人氣選項，
當然也有與饕客們連起深厚羈絆的清酒、紅白酒與啤酒，也有少女最愛的微醺氣泡燒酒與無酒精軟性飲料。對自己好不需要理由，除了寵溺身邊愛人，好好慰勞認真拼搏的自己，也是人生必須的啊！台中西屯區美食底加，台中尊榮燒肉預約起來～
和牛EMPEROR｜菜單MENU
🔍 MENU：點我
(取自 和牛EMPEROR 官方)
和牛EMPEROR｜套餐餐程
◍━━ 和牛EMPEROR｜＄3900 / 人 ━━◍
⧐ 前菜
▎主廚特製生醃泡菜｜大阪直傳涼拌豆芽菜｜A5日本和牛炙燒壽司
▎A5生醃日本和牛
⧐ A5日本和牛｜宮崎牛‧鹿兒島牛
▎蔥鹽牛舌｜厚切極致牛舌-鹽味｜A5日本和牛特級里脊肉
▎A5日本和牛上等牛肋肉-醬味｜A5日本和牛赤身-醬味｜特級橫膈膜-醬味
▎A5日本和牛涮里脊肉
▎鹽味Toro大腸
⧐ 蘋果鮮醋沙拉｜銀飯土鍋炊飯｜姬松茸清湯｜冰淇淋最中餅
◍━━ 和牛EMPEROR｜＄3900 / 人 ━━◍
✿ 前菜｜主廚特製生醃泡菜｜大阪直傳涼拌豆芽菜｜A5日本和牛炙燒壽司
泡菜除了鹹香醬氣還有著空心感的輕脆，嚼著嚼著胃口都打開了
✿ 前菜｜A5生醃日本和牛
鮮嫩的生醃和牛，結合純滑蛋液與清新蔥香，
由他來打開味蕾恰好不過
✿ 沙拉｜蘋果鮮醋沙拉
這道沙拉，可能是沒有特別有記憶點的醬汁與食材，顯得有些平淡
✿ EMPEROR力薦單點｜日本和牛奢華炸肉排三明治｜＄780
炸和牛三明治也是和牛EMPEROR的一大亮點，
香軟吐司包夾著甜嫩牛味，感覺可以再增加些許記憶點
✿ 蔥鹽牛舌｜厚切極致牛舌-鹽味｜A5日本和牛特級里脊肉
由鹽味和牛來劃開本日肉肉盛宴，
厚切牛舌肯定是今日最愛，
脆彈軟嫩還溢滿牛汁，沾著些許鹽粒就是極品美味了，將食材的本味原初完美實現，
或是佐以蔥鹽豐富層次増增味也不錯
✿ A5日本和牛上等牛肋肉-醬味｜A5日本和牛赤身-醬味｜特級橫膈膜-醬味
醬味橫膈膜也是米的好評，
肉質極為軟嫩且醬香豐厚，擠入先許檸香優雅平衡
✿ A5日本和牛涮里脊肉
而嫩柔脂香的里脊肉也是一大享受，
感受嘴裡那軟而甜嫩的肉質，與甘美醬汁和醇滑蛋液結合得妙不可言，吃燒肉的名品美食榜，肯定有月見和牛
✿ 鹽味Toro大腸
脆中帶有極致勁彈的牛大腸，在火爐上就是一場超抓眼球的大秀，
佐以爽香柚汁，嚼著頗上癮
✿ 飯食｜銀飯土鍋炊飯
爽嗑肉完，還有熱霧騰騰的土鍋炊飯，配著香軟玉子燒，心與味蕾整個暖呼呼。(不過大量人流，可能有點影響火侯控制，米飯稍微軟爛了
未完食的炊飯，經店家巧手一變成了精緻小飯卷，回家後又成了道小點，真是貼心小棉襖。
✿ 湯品｜姬松茸清湯
今日湯品為姬松茸清湯，盛裝的萌黃色湯碗十分可愛，熱香清甜的湯頭，漫著蕈菇迷人的鮮香，佐以軟嫩牛肉，一個失神以空碗。
✿ 甜點｜冰淇淋最中餅
濃醇的甜美乳香以最中餅包覆其中，一口咬下，薄酥餅皮裡的奶香柔滑緩溢而出，收尾的冰心甜點，也是米的心頭水
和牛EMPEROR｜餐廳資訊
- 和牛EMPEROR
- 評分： /
- 地址：台中市西屯區大墩十九街239號( 地圖 )
- 電話：04 2310 6629
- 營業時間
星期一: 17:00-23:30
星期二: 17:00-23:30
星期三: 17:00-23:30
星期四: 17:00-23:30
星期五: 17:00-23:30
星期六: 17:00-23:30
星期日: 17:00-23:30
- 備註：採預約制
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
▎官方｜和牛EMPEROR
▎無公休
┺ 採預約制｜請點我
🅿️ 鄰近收費停車場：19街停車場、Times 台中大容西街停車場
和牛EMPEROR｜餐廳地圖