台北難訂的烤鴨餐廳「宋廚菜館」，好吃的烤鴨是很多人台北美食口袋名單推薦，原名全聚德烤鴨的宋廚，後來改為宋廚菜館，以正宗北京烤鴨為主，還有很多北方菜料理。

宋廚菜館座位不多，平、假日都是客滿的狀態，生意非常好，許多人都是慕名而來吃烤鴨的，宋廚老闆還會在現場親自片鴨，俐落的刀法技術相當了得，宋廚菜館曾經連續五屆得到米其林必比登推介，是非常知名台北烤鴨餐廳。

開場先說，雖然「宋廚菜館」是台北有名的烤鴨餐廳，但此次和朋友訂位造訪，有多道菜不合胃口，加上餐廳桌距擁擠、店員大姐上餐用推的且態度不好，所以給的評價並不高。

台北烤鴨餐廳 宋廚菜館 位置

「宋廚菜館」位在台北捷運市政府站1號出口附近，這裡算是台北信義商圈，開車可以停在忠信廣場地下停車場或附近百貨公司的停車場，機車停車位要繞一下才找得到，附近人潮相當的多，是台北非常熱鬧的地區。

宋廚菜館

電話：0227644788

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00

食記：【信義區美食】宋廚菜館，台北難訂的烤鴨餐廳心得

粉絲團：宋廚菜館

台北烤鴨餐廳 宋廚菜館 訂位＆內用

宋廚菜館連續五屆得到米其林必比登的推薦

門口貼著許多報章雜誌報導過



宋廚菜館平日訂位也超滿，上面還註明客人預訂幾隻烤鴨

用餐時間總是坐滿了來一睹宋廚烤鴨風采的饕客

宋廚菜館是台北烤鴨老店

餐廳環境看起來頗有歷史

但也很擠，真的很擠

裡面有些座位後退站起來都可能會碰到另一桌客人



宋廚菜館沒有另外收茶資

坐下就有一壺茶和杯子放在桌上

台北烤鴨餐廳 宋廚菜館 菜單價錢

宋廚菜館菜單好多頁都是文字，就沒有另外拍

提供這次用餐點的餐點參考

但多道都偏鹹，不要跟著點嘿（除非有點白飯）

愛心標示的是我覺得不錯可以點的

回鍋肉NT$260元

薑絲牛肉NT$265元 ❤️

烙餅NT$90元

魚香茄子NT$215元 ❤️

生菜蝦鬆NT$485元

豆酥鱈魚NT$680元

客家小炒NT$305元

魚香茄子NT$215元

回鍋肉NT$260元

合菜代帽NT$265元

九轉肥腸NT$365元 ❤️

宮保雞丁NT$265元

牛肉捲餅NT$150元

糖醋魚片NT$325元

烤鴨一吃NT$1600元❤️ 餅皮超厚不愛，但烤鴨真的推

每加一吃＋NT$100元

蔥油餅NT$100元 ❤️



以上再另外＋10％服務費

台北烤鴨餐廳 宋廚菜館 烤鴨評價

松柏常青 招待

招待一道開胃菜

白菜心切絲加上香菜、豆乾和花生

以醋和麻油調和，清爽帶點酸味，很開胃

烤鴨一吃 $1600 (每加一吃加$100)

剛出爐熱騰騰的烤鴨，香氣十足，真的吸睛

不過

由於餐廳空間小，加上我們被安排的位置擁擠

片鴨過程不在桌邊附近，必須走到靠近櫃台

師傅看起來嚴肅，不過要處理片鴨前還特地告訴我們

但這時候我看到站在旁邊的沒事做的女服務人員不斷翻白眼看著拍片鴨的朋友們



這裡烤鴨都是由宋廚菜館的老闆親自片鴨，絲毫沒有猶豫的刀法，速度之快，馬上就片完了一隻鴨。

片完的鴨皮跟鴨肉都放在一個大圓盤上。

網路說宋廚是台北很難訂的烤鴨餐廳，我超期待的啊！



第一吃 片皮鴨捲餅

宋廚菜館的片皮鴨捲餅

附的荷葉餅比較厚，不太合我口味

也是我第一次吃到不愛的荷葉餅皮

厚又油，還有濃厚的麵粉味，很像沒煮熟的麵

我以為是個人口味，結果同桌好幾位朋友同感

最後真的沒人吃完

聚餐這麼多次，第一次有剩

這裡的片皮鴨捲餅只有附蔥段跟甜麵醬

蔥白的前後兩端切成細花模樣，刀功厲害又好看

荷葉餅包著片皮鴨

加上蔥段跟甜麵醬

敗筆就是荷葉餅皮

不然片皮鴨真的很好吃

皮薄夠脆，油香鎖在鴨皮中

單吃鴨皮真的非常好吃

最後大家都直接吃鴨皮



第二吃 酸菜鴨架湯

湯頭清甜加上酸菜的酸香點綴

薑絲適當的提味，順口好喝

裡面還有冬粉跟鴨架

薑絲牛肉 $265

牛肉軟嫩口感不錯

大量帶著辛香的薑絲加上調味

整道菜呈現脆、鮮、甜的層次

我很喜歡的一道菜



九轉大腸 $365

大腸切厚帶有豐富的彈性

入口卻有軟嫩的口感，處理的很不錯

紅燒料理加上胡椒，重口味的一道菜

回鍋肉（$265）

回鍋肉的味道較鹹，而且有點油

客家小炒 $305

香氣十足的客家小炒，味道還不錯

但就是偏鹹，如果有白飯來配就可以點這道

像我們單吃就不適合

宮保雞丁 $265

正常表現的宮保雞丁，帶點微辣口感加上軟嫩的雞肉丁，這道還不錯。

紅燒茄子 $215

嚐起來軟軟嫩嫩而且多汁的紅燒茄子，蒜香味十足，入口即化的口感。

插播一下

一位年紀稍長的女服務人員送餐上桌，都直接將桌上其他有餐點的盤子大力移開，且沒有介紹上桌的餐點，真的是讓我和朋友都驚呼老店的態度。

豆酥鱈魚 $680

鱈魚的肉質細緻軟嫩，加上滿滿的豆酥，吃起來脆甜的口感加上鹹香的味道還不錯，不過這價位和份量沒有很推。

蔥油餅 $100

北方乾烙作法的蔥油餅，沒有一般常吃的蔥油餅那般油膩感，吃起來還有點厚度，帶有鹹香的味道。

烙餅 $90

看網路評論很推，但我沒有很愛

很像蔥抓餅弄碎

牛肉捲餅 $150

感覺就像是蔥油餅裡面加入牛肉片，然後加入蔥段、甜麵醬，少了香氣還偏乾

豆沙鍋餅 $250

豆沙鍋餅大概是烤鴨之外，這餐我最喜歡的

灑滿白芝麻的鍋餅香氣十足，裡面是飽滿且甜而不膩的豆沙

作為飯後甜點還不錯

久聞宋廚烤鴨很厲害，這次朋友訂位聚餐總算吃到

但老實說可能期待太高，實際吃完並沒有預期想的那麼驚艷



烤鴨基本上是好吃的，不過最近吃過幾間烤鴨都比這間讓人印象深刻，至於其它配菜吃完就一半一半，不過他能得到連續五屆的米其林必比登推介，應該還是有很多人喜歡，只是跟我預期的不太相符。

宋廚菜館

電話：0227644788

地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷14號

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00

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粉絲團：宋廚菜館

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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