板橋裕民街美食「阿益魯肉飯」是板橋在地人推薦必吃的滷肉飯，菜單提供多種傳統小吃，價格平價便宜，小碗魯肉飯只要15元限定內用才能點，大碗魯肉飯也只要25元。

阿益魯肉飯是板橋裕民街必吃美食，用餐時間排滿外帶和內用人潮，生意超好。

板橋裕民街美食 阿益魯肉飯 地址

阿益魯肉飯地址位在板橋裕民街，附近超多間美食小



阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號(板橋裕民夜市)

電話號碼： 02 2256 3475

營業時間：11:00–20:00

粉絲團：無

食記：【板橋美食】阿益魯肉飯，板橋裕民街滷肉飯推薦

板橋裕民街美食 阿益魯肉飯 內用外帶

逛一下板橋裕民街會發現這間阿益魯肉飯排隊人潮最多

內用和外帶還分成兩排路線

服務人員會提醒內用和外帶排不同方向

很多板橋在地人熟門熟路都知道怎麼排

內用就是傳統小吃店的環境，生意好，翻桌也很快。

建議排隊等候的時間多看幾樣小菜

這樣點餐才不會有選擇障礙



板橋裕民街美食 阿益魯肉飯 菜單價錢

阿益魯肉飯菜單價錢

菜單看過去都是銅板價，價格真的很便宜

阿益魯肉飯招牌必點就是滷肉飯

旁邊還有板橋在地人推薦獅子頭也必點

多樣傳統小吃都能在阿益魯肉飯吃到

也是板橋飯桌仔推薦

阿益魯肉飯漲價公告

部份餐點調整價位

板橋裕民街美食 阿益魯肉飯 餐點推薦

因為吃了另一攤裕民街美食

加上來阿益滷肉飯的時間算晚

有幾道菜都賣光，所以只點幾樣嚐鮮吃飽

魯肉飯 小碗15元 大碗25元

點了小碗、大碗魯肉飯比較大小

小碗限定內用才能點，這部份要注意喔

滷肉肥瘦均勻，肥肉滷得嫌香不膩

膠質微黏嘴感相當棒，醬汁調味比例剛好，白飯軟硬也剛好

獅子頭 25元

入口輕輕咬就彈開

獅子頭香氣迷人，醬汁微甜微鹹

豬肉甜味鮮美不乾柴

是好吃的獅子頭

苦瓜排骨湯 40元

湯頭甘甜好喝，入口軟而美味

幾樣小菜味道也都不錯

相當下飯的配菜

下次要有機會再來板橋裕民街

這間阿益魯肉飯推薦吃看看

阿益魯肉飯

地址：新北市板橋區裕民街64號(板橋裕民夜市)

電話號碼： 02 2256 3475

營業時間：11:00–20:00

粉絲團：無

食記：【板橋美食】阿益魯肉飯，板橋裕民街滷肉飯推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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