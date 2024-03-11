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台北市萬華區《台北‧中正》鈺師傅上海生煎包-雙味包？玉米包？出鍋即秒殺的南機場生煎包

2024-03-11 19:35:11 Jun 人氣：104
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窩客好文

Jun

發表篇數：135篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：鈺師傅上海生煎包
phone02-2332-0316
place台北市萬華區中華路二段307巷
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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從小喜歡吃生煎包，對生煎包要求也高，被士林夜市必比登推薦的老店鍾家上海生煎包餵養長大，師大夜市許記生煎包又是心頭好，口味變得刁鑽，一顆看似簡單的生煎包，從裏到外都是學問。

南機場夜市入口處，經過人潮洶湧的台柱「山內雞肉飯」「曉迪筒仔米糕」，走進來右手邊第一家，就是「鈺師傅上海生煎包」，說到夜市人氣排隊美食少不了他們家，一大鍋生煎包出鍋不到幾分鐘就完售，只能再等下一鍋。

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資訊

鈺師傅上海生煎包

所在地點：南機場夜市

地址：台北市中正區中華路二段307巷20號

營業時間：11:30–22:00

電話：02-2332-0316

鈺師傅上海生煎包 粉絲團

菜單

統一每顆生煎包18元，買5送1

每一顆生煎包以黑白芝麻而分，共4種排列組合。

介紹

無論平假日總是人潮洶湧的南機場夜市，以往主要客群以在地人居多，疫情之後開放外國觀光客入境，瞬間多了不少外國面孔，更加蓬勃發展了。

從入口牌樓處進來右手邊的「鈺師傅上海生煎包」，是夜市老牌生煎包，只賣4種口味生煎包就賣得嚇嚇叫，往往出鍋沒幾分鐘就賣的鍋底朝天，魅力無限。

生煎包門檻不高，但要好吃可得內外講究，輕度發酵賦予薄韌不破麵皮，肉餡肥瘦比例都是學問。

一顆顆白胖胖的煎包依序排排入鍋，看起來很可愛。

加水蓋上蓋子開始煎，水霧蒸氣氤氳，陣陣飄香。

水煎赤赤，上了層誘人焦色，開鍋時有如儀式般撒上一把芝麻，好吃的生煎包出鍋囉。

餐點

統一每顆水煎包18元，買5送1

鮮肉包(豬肉+蔥花)

可以看出肉包皮薄餡多，調味較清淡的鮮肉混著蔥花，比例恰到好處，是顆多汁鮮美的鮮肉包。

高麗菜包(高麗菜+香菇)

菜包白白淨淨，麵皮較厚較有嚼勁，搭配爽脆可口高麗菜餡，整顆吃起來非常有口感。

雙味包(豬肉+高麗菜)

雙味包就是高麗菜和鮮肉比例各半，多汁鮮肉與爽脆高麗菜一次滿足，吃起來是真的50:50的感覺。

鮮肉玉米包(豬肉+甜玉米)

有吃過玉米水餃嗎？這顆鮮肉玉米包吃起來有點類似，鮮肉多汁加上玉米的甜度，口味層次更不同～

結語

整體吃起來，「鈺師傅上海生煎包」從外而內表現可圈可點，雖然不是我心目中的No.1，但特別口味的雙味包、玉米包多了不同選擇與變化，讓生煎包有更多更豐富的選擇，令人滿意，我只要有來南機場夜市都會帶一兩顆路上吃，就連台灣首富郭董郭台銘都曾造訪簽名喔～

2024.02 Jun

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