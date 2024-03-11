黛西是個超愛吃日本料理的人，是個生魚片控、握壽司控來著。我把在台南生活的這幾年，吃的一些日本料理店整理起來，有高C/P值海鮮丼飯，也有高級無菜單料理。如果你也同樣喜歡日式料理，可以來看看我們的口味是不是一樣，想要找台南日本料理，記得可以收藏一下這篇加入我的最愛（笑）
｜我是黛西，不折不扣的旅行狂：）｜
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台南門票、行程推薦與優惠！
台南住宿
銀座日式料理
台南老字號日本料理店，王建民也愛～兩人也可以坐小包廂
老字號的銀座日式料理，在台南日料界可是一直佔有一席之地，據說連在台南長大的王建民也都很喜歡這一間老店。餐點的價格偏高，有合菜的菜色，也有單點或是單人定時可以選。因為是老字號餐廳，所以店內的服務生阿姨年紀都稍長，不過是又親切又專業，反倒是年輕的服務生就是對於料理一問三不知，有待加強囉。
澐·壽司 Sushi Bar 握壽司、丼飯專賣店
當日新鮮食材上桌，近南紡購物中心
《澐·壽司 Sushi Bar》，一間只有八個吧台座位的日式料理店。師傅每日親自挑選壽司食材，以精湛的雕工手法，讓自家日式料理有著不一樣的風格。在這邊，走的是慢慢吃的路線，餐點不會快快地上，而是讓人仔細品嚐完每一道後再上下一道。是一間有新鮮的食材，且讓人可以慢慢品嚐魚肉跟醋飯融合在一起的美味握壽司店。(閱讀全文…)
水恃日式料理
南紡附近日料推薦，高C/P值生魚片丼飯、高級無菜單料理
南紡購物中心美食跟南紡附近美食黛西已經吃了很多間，這間水恃日式料理是在我口袋名單中，但遲遲沒有吃的一間台南日料店，為什麼呢？因為他們家生意超好，沒有提早預約，當天去絕對是沒機會吃到的那種，這回吃到了覺得超滿足！新鮮的生魚片、握壽司、高C/P值的海鮮丼飯，甚至還有高級無菜單料理，喜歡日料生魚片的，台南絕對不能錯過這間！(閱讀全文…)
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神田日本料理
台南老字號餐廳，300 元定食週末也吃得到！
因為黛西是個日本料理控，所以不知道吃什麼的時候，第一選擇就常常會是日本料理。這次因為要去日本直人木業參觀，K 先生就臨時想到這間他從小吃到大的餐廳《 神田日本料理 》帶我去吃。這樣歷史悠久的餐廳感覺是老台南人才會來吃的，感覺超在地，讓我也充滿了期待！ (閱讀全文…)
銀都屋日式料理
定食$480有8道料理！生魚片、烤物、炸物、壽司都吃得到
這間位在東興路上的「銀都屋日式料理」，前身是伊都屋日本料理，現在換了老闆、改了名，但是生意還是很不錯！第一次來建議直接點松定食，一份 $480，共有八道菜，包含生魚片、沙拉、烤物、蒸物、揚物、壽司、吸物、水果，整頓吃下來很飽足！不過…，服務上似乎有點人手不足，上菜邏輯也怪怪的…。(閱讀全文…)
京九食堂
推炙燒比目魚魚鮭魚丼，南紡附近平價日式食堂，味噌湯喝到飽
台南東區人氣拉麵店覺丸拉麵附近的「京九食堂」，日式食堂的菜單，定食、烤物、炸物、生魚片、海鮮丼飯等，店內還有麥茶及味噌湯自取喝到飽。黛西覺得他們家生魚片丼飯的醋飯特別好吃，生魚片新鮮，但量不算多，稍微有點吃不過癮就是（笑）
皋月當代日式料理
台南高C/P值日式料理，個人定食套餐$220元起
位在台南開山路是、孔廟商圈附近的皋月當代日式料理，看裝潢，還以為是間高價位日本料理店，但事實上卻是C/P值爆表的日式料理店。個人定食套餐$220起，有沙拉、前菜、湯品、手捲、主餐、白飯，另外還可以加價加購生魚片或其他特色餐點，吃一頓下來很飽足。(閱讀全文…)
益田居酒屋
海安路居酒屋，營業到凌晨一點，烤物、炸物，台南宵夜美食
益田居酒屋 ，是 K 先生的設計師大力推薦的海安路宵夜美食，地點位在水萍塭公園斜對面，離新光三越西門店也不遠。店內的招牌是海藻玫瑰生魚片跟炸蝦壽司，但這次我兩個都沒吃到，只有點自己想吃的，哈。但如果你們來不知道點什麼吃的話，建議可以從招牌菜下手試試。(閱讀全文…)
山記魚仔店
在台南把海鮮、日本料理當早餐吃！來一碗龍膽石湯鮮魚湯！
如果一大早想要吃海鮮要去哪裡吃？要跑到海邊的魚市場嗎？在台南不用跑這麼遠，在台南市區就有把海鮮當早餐的地方，就是這間位在中西區的「 山記魚仔店 」，離當地知名的友誠蝦仁肉圓及孔廟商圈不遠。不定期會在自家的 facebook 上分享當日的新鮮漁獲，像是野生大石雕、石斑、螃蟹、螺類等等，在網路上看得到新鮮，到現場更能吃得到新鮮！ (閱讀全文…)
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