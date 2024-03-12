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新北市三重區【三重台式早餐】阿卿魯肉飯切仔麵，只賣白天的麵店

2024-03-12 16:25:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：119
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：821篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：阿卿魯肉飯切仔麵
place新北市三重區信義街41號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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阿卿魯肉飯切仔麵地點在三重信義街，早上營業的麵店，睡到下午吃不到喔！幾年前吃到豬肝麵讓我一訪就愛上，最多的次數就是短短一週吃了三次。

店內有座位

阿卿魯肉飯切仔麵菜單

以魯肉飯和切仔麵為招牌，但我每次來都點麵
還沒吃過魯肉飯，畢竟現在這冷冷的天氣，早上只想吃熱呼呼的湯麵

豬肝粿仔條

看著麵上桌時，有點嚇一跳！這豬肝也太多了～

豬肝新鮮軟嫩，真的非常好吃，連續兩次都特別點。
最怕吃到又乾又硬的豬肝，但這間的豬肝真心推薦，好吃，有點厚度的豬肝還是很嫩，而且一碗只要五十真的平價。

使用的扁平的粿仔條，吃起來有點ＱＱ的，味道也不錯，總之，給這碗很高的評價。

三訪的燙青菜地瓜葉很不錯，和一訪感覺有差。
因為一訪有好多爛葉沒挑乾淨也放進去，三訪我還是點來吃吃看。

簡單的調味，早餐來一碗豬肝麵配我愛吃的地瓜葉就很滿足：）

四神湯我自己覺得還好，最喜歡的還是豬肝。

最近又來吃
單點一份透抽也不錯，Ｑ彈新鮮

阿卿魯肉飯切仔麵
地址：新北市三重區信義街41號
電話：02 2975 9721
營業時間：07:00–14:00（周日休息）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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