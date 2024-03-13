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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市三重區【三重美食】三重佰萬蚵仔麵線，好吃的蚵仔麵線推薦

新北市三重區【三重美食】三重佰萬蚵仔麵線，好吃的蚵仔麵線推薦

2024-03-13 15:35:07 陳小可的吃喝玩樂 人氣：106
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：821篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：三重佰萬蚵仔麵線
place新北市三重區大仁街86號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這間三重佰萬蚵仔麵線是我的愛店，默默地吃了好久好久，很推薦蚵仔麵線，地點就在三重今大魯肉飯附近，旁邊幾攤還有兔子與馬鹽酥雞。

三重佰萬蚵仔麵線
地址：新北市三重區大仁街86號
營業時間：10:30–19:00（周一休息）另外特休會寫在粉絲團公告
粉絲團：三重佰萬蚵仔麵線

內用自助區提供醬料和餐具
愛吃辣或蒜頭可以自己加

除了蚵仔麵線也有大腸、肉丁麵線
也可以點綜合口味
但我吃過一輪就偏愛單純的蚵仔麵線

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蚵仔大顆鮮美，每次下午想要小吃就會來這間離家比較近。

老闆娘很親切，裝麵線的時候會問要不要香菜？我這香菜控當然是說好啊！香菜價格合理的時候，和闆娘說香菜可以多一點嗎？也是沒問題。

攤位乾乾淨淨的，看起來就很舒服。

蚵仔麵線 大碗 70元

蚵仔都放在碗底，料真的不少，而且都很大顆
因為我超愛吃蒜，自己會再另外＋兩匙和一匙辣椒

佰萬的鮮蚵有裹粉，大顆肥美，吃起來很古溜，往下撈還有好多顆鮮蚵，料很實在。

麵線湯頭沒有很多柴魚，加上勾芡不多，這很合我味口，麵線體比較粗，很有口感。

三重佰萬蚵仔麵線
地址：新北市三重區大仁街86號
營業時間：10:30–19:00（周一休息）另外特休會寫在粉絲團公告
粉絲團：三重佰萬蚵仔麵線

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
 

文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖書籍
粉絲團：小可愛阿貴
家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒
聯絡信箱： 
使用相機：CANON5D4 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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