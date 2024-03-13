對下一頓吃食靈感枯竭的時候，我會不自覺繞到舊圓環邊的寧夏夜市，從頭逛到尾總能有不少收穫，被在地人和國際觀光客同時評為台北最好逛夜市，小吃從冷熱到甜鹹、傳統到新意，包羅萬象。
熱鬧的主要攤商區之外，在寧夏夜市擁有店面的，都是早早存在的老字號，1945年創立的「環記麻油雞」，在街角店面大火快炒麻油佳餚，噴香至今80年，不少老在地就愛這一味，甚至說是台北代表麻油雞之一。
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資訊
環記麻油雞
所在地點：寧夏夜市內
地址：台北市大同區寧夏路44號
營業時間：12:00–15:00, 17:00–00:00 (五)17:00–00:00 (一)公休
電話：02-2558-1406
環記麻油雞 粉絲團
菜單
介紹
造訪寧夏夜市多次，甚少白天來，夜市嘛，白天還在熟睡，會來還不是因為天氣太冷，找「環記麻油雞」補補身。
都下午兩點半了還在排隊，老店不簡單，識貨的老饕更不簡單，是這呼呼的天把大夥兒給吹來了吃麻油雞了嗎?
「環記麻油雞」傳承至今四代，80年前吳家阿祖就在圓環賣起麻油雞，兩場震驚台北市的祝融之災，逼得攤商們出走至寧夏路，此後風風雨雨都在這條路上，見證了建成商圈興衰。
吳家第四代小老闆鑊下竄出的火舌與氤氳蒸氣，是「環記麻油雞」好吃的關鍵，精選溫體雞腿肉塊，靈魂麻油採用錦西街百年信成麻油廠，老薑大火爆香，米酒燒開酒香四溢。
除了招牌麻油雞，炒雙腰、炒下水都香到不行，有趣的是「環記麻油雞」還有少見的麻油煎蛋，可香了。
餐點
飢腸轆轆點了好多，寒冬天要留意餐點上桌一下就涼了。
燙青菜 35元
點盤翠嫩的大陸妹平衡一下口味。
麻油麵線 30元
「環記麻油雞」的乾麵線很濕，濕到和湯麵線沒啥兩樣。
湯多，卻沒有乾拌的香氣，有點可惜，麵線本體還可以。
麻油荷包蛋
超喜歡荷包蛋！尤其用麻油煎過香氣十足。
將荷包蛋如棉被疊在麵線上，戳破金黃蛋液汨汨流淌，好讚。
炒麻油下水 150元
全部就這盤最香！雞胗、雞心、雞肝、雞腸等下水內臟，濃縮了麻油、老薑、米酒香氣，大火快炒果然不一樣。
香噴噴的下水每一顆上了層焦糖色，吃起來Q脆迷人。
麻油雞 190元
「環記麻油雞」招牌麻油雞上桌，碩大雞腿肉四、五塊有，碗幾乎快裝不下，有夠多！
我原以為這麼大塊雞腿肉，應該會乾柴難啃，殊不知「環記麻油雞」鮮嫩可口，軟嫩多汁，很好吃欸！兩個人很快就嗑光光。
麻油湯有薑辣、有芝醇、有酒香，雖然我自己覺得偏淡，仍是好喝的麻油雞湯。
結語
說「環記麻油雞」我從小吃到大可能僭越了，畢竟不少台北人可是從細漢吃到做阿公，四代守著這個味實屬不易，看他們也有推出真空包和拍美美的形象照，應該也在轉型路上，若用餐環境能像隔壁「圓環蚵仔煎」一樣重新整理下，誰說老店不能創新潮呢~
Jun 2024.02