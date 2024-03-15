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蘇家莊園位於桃園大溪慈湖畔，園內以十二景為特色，園區展示來自花蓮的奇石、台灣真柏等原生植物，搭配精心設計的景色，展現山水之美。

創辦人蘇義吉是一位退休老農，伴隨著對農耕生活的熱愛，與家人朋友共同打造了這個富有情感與自然風情的園區。蘇先生曾跑遍歐洲各地，最鍾情於普羅旺斯的南法建築，因此將整個園區以南法風格建築打造而成。蘇家莊園是個讓人放鬆身心、感受大自然魅力的理想去處。

蘇家莊園

評分： / 4.1

地址：335台灣桃園市大溪區復興路一段1037號( 地圖 )

電話：03 387 3737

營業時間

星期一: 10:00 – 18:00,

星期二: 休息,

星期三: 休息,

星期四: 10:00 – 18:00,

星期五: 10:00 – 18:00,

星期六: 10:00 – 18:00,

星期日: 10:00 – 18:00

星期一: 10:00 – 18:00, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 10:00 – 18:00, 星期五: 10:00 – 18:00, 星期六: 10:00 – 18:00, 星期日: 10:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

蘇家莊園入園規則、票價

全票$200元/人

敬老票$100元/人（65歲以上）

兒童票$100元/人（12歲以下）

免費：0~3歲兒童（100公分以下）

團體票：30人以上享8折優惠

停車費$100元

園區禁止帶寵物喔！！！

超過20種可愛動物超療癒！

五黑兔、迷你馬、笑笑羊、土撥鼠萌死你～

讓我興奮期待的就是！蘇家莊園有超多可愛動物，多到像是個動物園。而且這裡的環境非常乾淨，連工作人員臉上都掛滿著笑容，照顧著這些可愛動物們。來跟大家分享幾種可愛動物，超適合帶小朋友來這裡踏青，認識小動物喔！

瓦來黑鼻羊，笑笑羊現身啦！

瓦萊黑鼻羊就是卡通笑笑羊的原形啦！主要的特色，就是他們的臉是黑色的，看起來呆萌可愛。這裏其中有一隻還會把頭靠在欄杆上，彷彿是在跟你討摸摸，非常親人。

他們的家好漂亮喔！小動物們都看起來很開心。

克里山綿羊，帥帥羊這樣有帥嗎？

克里山綿羊超級乖，排排站在進食，回頭看我的樣子超級萌！帥帥羊的毛色很特別，在鼻頭跟眼睛的位置是黑色的，感覺有點像熊貓。期待之後可以看到他們變胖、毛長長的的樣子。

佛萊明兔，世界上最大的兔子

這也太大隻了！佛萊明兔的耳朵好像兩個扇子一樣，跳跳跳相互追逐，也會窩在一起睡覺，看著感覺超療癒。在佛萊明兔旁邊設有一間小咖啡廳，裡面有提供一些鬆餅小點心，坐在這裡邊吃下午茶，邊看兔子跳跳，感覺超悠閒超棒的。

喜馬拉雅兔，五黑兔長大會變色～

喜馬拉雅兔是一種還蠻流行的寵物兔，我自己有養迷你兔，所以對兔子情有獨鍾！喜馬拉雅兔小時候是白色的長大鼻子跟耳朵會變黑色，超級可愛，所以又稱為五黑兔。

這個農場提供給動物們的環境真的很好，有足夠的空間讓他們奔跑環境也打掃得很乾淨，動物們看起來都過得很快樂。

兔豚鼠，到底是兔、豚、還是老鼠？

看到兔豚鼠的時候我非常疑惑，因為這是我第一次看到這個品種。一開始還以為是腿比較長的水豚，後來仔細看才發現他叫做兔豚鼠。

動物們的家旁邊都有說明，有興趣可以看一下。如果有帶小朋友的話，也可以順便跟小朋友介紹動物的名稱，讓小朋友長長知識囉！

這裡的兔豚鼠不會很怕人，他們非常做自己。在籠子裡面繞來繞去，時而伸懶腰，時而蹲坐，也會在裡面散步，我覺得是一個非常有戲的品種。我在這裡逗留的特別久。

法拉貝拉迷你馬，世界上最小的迷你馬

原來這就是世界上最小的馬！他們真的是太可愛了，真的非常的小隻身高都沒有我高，感覺如果騎上去，他們就會被壓扁。這些馬兒非常乖，還有一隻過來低頭跟我討摸摸超療癒的。

黑尾土撥鼠，放飯啦～啃草中

很幸運剛好遇到土撥鼠放飯，第一次看到土撥鼠吃草超級可愛他們就這樣一整群衝過來用前腳拿草直接啃食。感覺好像手一樣靈活。

草泥馬羊駝髮型太特別！每一隻都有自己的特色

一開始看到羊駝的時候差點笑死，每一隻都有自己獨特的髮型真的太特別了！之前我以為羊駝都是捲毛，來到這裡才發現每一隻羊駝也都有他們的特色不管是毛色還是捲度都不一樣。不過聽說他們會生氣的時候會吐口水，所以我們也不太敢靠近。

全台唯一！「龍貓巴士」上車囉！

最期待的就是來這裡看龍貓巴士囉！宮崎駿裡面的卡通龍貓，其實是真的一種動物。我之前都不知道真的有龍貓的存在，他們小小圓圓的非常可愛。

蘇家莊園這裡設計了一個龍貓巴士，裡面佈置了適合龍貓的籠子，這裏有很多不同顏色的龍貓，有一些在休息睡覺、有一些蹦蹦跳跳的在玩耍，龍貓巴士真的超級可愛的！

看過宮崎駿卡通龍貓的小朋友，來看到龍貓巴士，就像從卡通裡面走出來的角色，有一種實現夢想的感覺～

水豚君正在度過他悠閒的午後

這次也剛好看到水豚君在進食，他們長得就像卡通畫的一樣可愛。

狐獴一整群，超級活潑！

台灣這幾年很流行養狐獴，讓我對狐獴超好奇的。狐獴就是動畫卡通獅子王裡面的「丁滿」，他們是屬於群居動物。蘇家莊園的狐獴有一整群！而且他們似乎有分配工作，總是有一隻會爬到樹幹的頂端，觀察周遭環境，隨時提醒他們夥伴家人們是否有危險。

這隻狐獴非常盡責，遠方突然傳來很大的聲響，他就發出警告，號招所有夥伴躲回洞裡。一整群的狐獴就真的集體往他們的小窩衝！第一次看到這個畫面覺得很新鮮。覺得蘇家莊園提供給動物的環境都很棒，有針對不同每一種動物的不同特性，設計打造屬於他們的家園。

提供美味餐點，窯烤披薩必點～

蘇家莊園除了有美麗的自然景觀、可愛動物以外，也有提供很棒的餐點。而且不得不稱讚一下，是非常認真好吃的餐點。餐廳提供的餐點都是套餐，也就是點選主餐，會提供前菜沙拉、湯品、還有餐後甜點跟飲料。

這次我們點的主餐是窯烤披薩翠蔥抱鴨，以及松露燉飯。

松露燉飯非常香，裡面有大量的鮮菇跟蔬菜、還有炸馬鈴薯！個人覺得這道餐點的配料非常豐富。仙姑跟松露燉飯炒在一起，香濃好吃。遠遠就聞到松露的香氣了呢！

窯烤披薩是蘇家莊園必點的餐點，廚房設有專門窯烤披薩的窯爐，這真的不吃不行！這次我們點的口味很特別，是翠蔥抱鴨。青蔥是來自宜蘭的三星蔥，鴨肉又厚又大片。而且他們的食材在披薩上面分佈均勻，切了8等分，每一份都有一塊鴨肉跟大量的青蔥。這點讓我感受到蘇家莊園在餐點經營上的用心。

每個套餐都有飯後甜點跟飲料，非常符合我們吃西餐的習慣。

我們點了一份起司蛋糕跟藍莓奶酪，兩種都很好吃！飲料這次喝的是桂香鐵觀音跟拿鐵咖啡。桂香鐵觀音是鐵觀音紅茶，上面撒上了很多桂花，香氣十足我非常喜歡。

推薦跟大家分享喔！

蘇家莊園 餐廳菜單

推薦蘇家莊園的3大亮點

亮點一、超大萬坪農場，適合親子踏青

在蘇家莊園這片寬廣的土地上，可以與家人、朋友一起漫步，感受大自然的氣息，享受親子時光。這裡除了自然美景、可愛動物以外，還設有夢幻的溜滑梯，可以給小朋友追趕跑跳碰的小公園。

亮點二、餐廳提供多種餐點，農場人員細心服務周到

蘇家莊園餐廳的料理豐富多元。而且工作人員總是貼心地照顧每一位客人，讓你感受到賓至如歸的溫馨。

亮點三、整個農場環境整潔乾淨，美麗的景觀盆栽充滿人文氣息！

蘇家莊園以維護整潔環境為重，讓遊客可以在清潔、舒適的環境中盡情享受農場的樂趣，感受到這裡的員工，對每一位來賓的用心與熱情。

在蘇家農場除了可愛動物跟很棒的餐點以外，整個環境非常寬敞又乾淨。如果有仔細看，會發現在美術館前面，以及園區的各個角落，都有許多美麗的盆栽景觀。

其中最讓我歎為觀止的是這個絲雕工藝，簡直就是藝術品！用大自然的方式生長出來的樣貌真的很美麗。走在蘇家農場的小路上，路旁以盆栽景觀佈置，充滿了人文氣息，也非常適合帶小朋友來觀賞唷！

計畫下一次的假日小旅行，很推薦大家可以來到桃園大溪的蘇家莊園。絕對會讓你留下很美好的回憶！

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