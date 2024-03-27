又是在樹林跟板橋交界，溪崑二街上新開一間貝殼兄弟，帶你實現蛤蠣自由的一碗麵！據說是每天嘉義東石新鮮直送的海鮮食材。這裡的主角就是蛤蜊還有一些海鮮。

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貝殼兄弟牡蠣麵蛤蜊麵

實現蛤蜊自由的一碗麵 蛤蜊麵

蛤蠣多到直接快要滿出來裡面還有加入一些九層塔提味。湯頭十分鮮甜，就像乾燒蛤蜊一樣鮮美好吃，非常健康清淡。

貝殼兄弟海鮮麵

海鮮食材非常豐富，除了蛤蠣以外還有肥美的蚵仔透抽鮮蝦跟魚片，當然也有加入一些九層塔去腥。

麵條Q彈，湯頭滿滿的海鮮味，直接實現殼類海鮮自由！覺得貝殼兄弟這個店名實至名歸。

貝殼兄弟店家內用環境

廚房是採用玻璃隔間，可以直接看到廚房內公開透明的製作過程。現場的餐具都是自取，還有一些其他的醬料也可以依個人口味使用。也有提供飲料可以飲用。

貝殼兄弟菜單

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