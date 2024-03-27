去香港自由行，身邊絕對不能少了這一張「八達通卡」！香港八達通卡可以使用的範圍很廣，除了香港交通港鐵、巴士、渡輪、叮叮車、機場快線皆可使用外，到許多餐廳、超商，連內的商店都可以直接刷，就是香港版悠遊卡的概念。如果覺得攜帶八達通卡不方便，也可以直接綁定 Apple Pay 付款及加值；使用完畢後，也可以把儲值的金額退還出來使用。

▶ 香港交通必備：





｜我是黛西，不折不扣的旅行狂：）｜

facebook instagram

黛西團購日程表 贊助黛西喝珍奶

為什麼去香港要用八達通卡？

每次去到一個新的國家，都會覺得硬幣、紙鈔真的是很難立刻分辨是多少錢，尤其是當零錢一堆時…，更是極大困擾！所以在香港自由行，有一張八達通卡在身邊真的是超萬用，重點是可以不用身上帶一堆零錢，付錢時還要在那邊分不清錢幣找錢，心很累，用八達通真的方便多了！

Ticket info



旅客八達通有什麼不同

KKday 上購買的是旅客版的，跟一般版有什麼不同呢？那就是「旅客版」不需要押金，也不限定第一次一定要加值HKD150，但退儲值金後就不能使用，只能留下當作紀念品（港鐵可僅退儲值金留下卡片，機場櫃檯則會回收卡片）；不過「一般版」雖然要押金，卻可以是可以退卡退押金的。

以上兩者有利有弊，大家就看自己喜歡哪種。黛西把這次使用的是「旅客版八達通卡」，整理了幾個注意事項列在下面：

八達通卡（旅客版）注意事項

不需要押金

限成人使用（缺點是兒童要另外購買）

餘額可退回，但退回後此八達通無法使用

旅客版八達通卡面有很多香港地標，香港旅遊最棒紀念品之一！

香港交通APP推薦

香港自由行必下載的3個APP，MTR、香港出行易、Uber，在旅行期間都很好用，出發前記得先下載打開來摸索看看！

MTR（港鐵路線與票價）：iOS、android 香港出行易（巴士、渡輪時刻表）：iOS、android Uber app（首兩趟TWD150優惠）：iOS、android

實際領取八達通卡體驗

下飛機入境後，直奔機場A13櫃檯。抵達櫃檯只要出示 QR Code，就可以馬上領取事先預訂好的八達通卡，很方便！這邊要注意一下！機場很大，A13櫃檯的字樣很小，黛西找了一下子才找到！所以跟大家分享 Tips，那就是過海關出境後，往左邊走到「接機大堂A」區，A13櫃檯就在機場快線售票台的左側那一排。

▶ 香港交通必備：

沒錯～就是這個 A13 obs 櫃檯，直接出示 KKday 買好的八達通卡 QR Code，服務人員就會直接送上卡片，超方便。而且也會簡單解說，裡面有 HKD50的儲值金可使用，沒用完的儲值金都可以拿回來退，但機場退儲值金會把卡片收走，想要把卡片留著當紀念品的，記得可以在港鐵任何一站退還，這樣就可以保留八達通卡囉！

我們拿到的八達通卡，已有內含港幣 50 元，一拿到就可以直接開始使用，超方便！假如是搭機場巴士進香港市區也可以直接刷卡上車。就是跟台灣悠遊卡、一卡通，或是日本 Suica 一樣方便的意思，搭大眾運輸啊～餐廳消費什麼都可以用。

你可能想說為什麼不要直接在機場買八達通卡？因為當地購買八達通卡押金HKD50，首次儲值金一定要 HKD 150，而旅客版的不用～不過這個見仁見智，我個人是喜歡所有的東西都訂好，有規劃的旅行。

▶ 香港交通必備：

如何儲值八達通卡

想儲值港幣則可以在7-11、麥當勞、星巴克、屈臣氏或是港鐵售票處儲值，這個A13機場櫃檯只有單純取卡沒有加值的服務。這邊要注意下，在車站儲值機加值，最低需為 HKD $50，但在商店儲值就沒有最低限制。

香港交通搭乘心得＆八達通卡可以用在哪？

八達通在香港可以說是很萬用，舉凡是搭港鐵、巴士、叮叮車、機場快線、渡輪、山頂纜車，或是在商店、超市都可以使用，不過使用八達通並不會比較便宜，價格跟付現都是一樣的，主要就是方便來著。

機場快線

香港機場快線是從香港機場往返市區最快的交通方式，27分鐘就能抵達香港市區，雖然價格比較貴，但外出旅行時間就是金錢！搭乘機場快線可以用八達通卡直接刷，但黛西更推薦可以先在網路上買好（電子票），相對於刷八達通卡，或是直接現場買票來說都還要便宜。

港鐵

在香港四通八達的港鐵，共有10條路線，而最常搭的是荃灣綫、港島線、東涌綫語迪士尼綫，主要觀光區的港鐵車票價格約座落在 HKD 4.8-22.2 /單程，是在香港旅遊最便宜的交通方式，可以穿越多的主要景點，還可以跟每個不同暫別的站名拍照，拼成九宮格，是很多人到香港必做的事（笑）

第一次到香港的時候，黛西就是以港鐵為主要交通方式，但這次帶著7m小松露寶寶一起到香港，推著一台娃娃車，避免搭港鐵上上下下，我們反而是比較常”打的”。

叮叮車

叮叮車只有在香港本島行駛，是香港很重要的交通文化之一，代表著香港的百年歷史。雙層的叮叮車，瘦瘦長長的，每一台都有著不同的塗裝廣告，成為了香港街景的重點之一。香港叮叮車共有5條行駛路線，單程票價為港幣3元（約台幣12元），很便宜！但是速度也很慢…，基本上就是搭個好玩的，但不建議當作香港自由行的主要交通工具。

叮叮車行駛路線

上環(西港城) ⭢ 筲箕灣 跑馬地 ⭢ 筲箕灣 石塘咀 ⭢ 北角 石塘咀 ⭢ 銅鑼灣堅尼地城 跑馬地 堅尼地城 ⭢ 筲箕灣

叮叮車票價

成人 HKD$3.00

小童 (三歲至十二歲以下) HKD$1.50

長者 (六十五歲或以上) HKD$1.30

這邊要提醒下，叮叮車搭乘方式為「後面不刷卡上車；前面刷卡下車」。

香港巴士

不想搭港鐵上上下下，想要更四通八達一點的香港交通巴士，那就是「香港巴士」拉！香港巴士市區路線收費約座落在港幣3.5元～14.2元間，新界路線的車費座落在 2.2元～50.5元，過海路線的車費則為10.9元～42元不等，最多人搭乘的應該就是機場巴士，約是在HKD40元左右，算是C/P值不錯高的機場交通方式（只要不塞車的話XD）

渡輪

香港的組成有主要為香港島、九龍與新界，另外還有一些離島，像是南丫島、長州等地都可以搭渡輪前往。假如想要搭渡輪穿梭香港，也可以直接使用八達通搭乘，省下了排隊買票的時間，真的相對方便許多。黛西這次是從維多利亞港搭乘「天星小輪」到香港本島，覺得很方便。如果時間剛好，也可以在晚上8點的時候，直接坐在天星小輪上欣賞維多利亞燈光秀！

香港渡輪路線

中環碼頭出發： 尖沙咀、長洲、南丫島、坪洲、愉景灣、珀麗灣、梅窩

北角碼頭出發：九龍城、紅磡

香港仔碼頭出發：榕樹灣、浦台島

天星小輪路線

中環 / 尖沙咀

灣仔 / 尖沙咀

詳細票價資訊可參考：天星小輪官網

太平山山頂纜車

香港最知名的特色景點之一「太平山山頂纜車」，用最短的時間上太平山看夜景或是參觀就靠它。搭纜車上山不過10分鐘，沿途可以俯瞰香港美景，白天晚上都有不同的視野。黛西來的這天是假日，搭纜車的人真的是多到令人傻眼的那種，但刷八達通，不用買票就可以直接入場，真的是覺得八達通真是太好用拉！

如果有要到凌霄閣摩天臺428參觀，推薦可以買的套票會更划算。

搭計程車 / 打的士 / 叫 Uber

假如是四個人一起旅行，比起搭乘大眾運輸工具，說不定搭計程車評分車資會是更划算的一個選項！黛西這趟香港4天3夜自由行因為有帶寶寶，所以就很常直接「打的」穿梭香港景點、餐廳。尤其時 Uber 在香港真的很好用，隨地叫車都可以上車，超方便，也不擔心司機亂繞路的狀況，推推！

不過很多計程車大部分是用現金付款，八達通部分有支援，要刷八達通的話，建議在上車前要先問問司機喔！

▶ Uber APP：首兩趟TWD150優惠

VISA信用卡也可以搭香港交通！

2023年開始，香港開放 VISA 信用卡感應搭乘港鐵、叮叮車，對於香港自由行的旅人來說方便很多！不過要注意，目前只開放 VISA 信用卡，綁定 apple pay 也可以，但如果你是 MasterCard 或 JCB 就暫時不支援。

只是這有一個缺點拉，就是會有海外刷卡手續費的問題，所以在意花費的人還是建議香港自由行時手邊有張比較好。

P.S. 好像有人在刷信用卡搭叮叮車時第一次成功，結果第二次後就不行，還要打信用卡客服解決，有點麻煩…。假如有想要用 VISA 信用卡直接刷的人，建議可以多帶幾張信用卡，不然還是直接買張八達通卡來用會比較方便。

Ticket info



香港交通好用票券





香港上網：｜

香港自由行

八達通卡 到港旅遊人手一張

香港機場快線 24分鐘進香港市區，最快交通方式

香港杜莎夫人蠟像館｜跟名人蠟像拍照太好玩

香港迪士尼餐廳美食攻略 買優惠券送爆米花或冰淇淋

電子簽證申請：台灣居民預辦入境登記

交通：｜

景點門票：｜

香港必買伴手禮 帝苑餅店蝴蝶酥 Fine.foods 9折優惠

不然我們再去澳門走走

▶▶ ，出發前一小時前訂就可以

▶▶ （市場最優彈性取消，無需繳費用！）