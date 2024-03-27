香港自由行必備一張八達通卡，而從飛機抵達香港開始，要怎麼進到香港市區呢？超級推薦你們搭香港機場快線近香港，因為只要24分鐘就可以抵達市區！雖然價格比較貴，但卻是跑行程省時間的好幫手，在網路上先預訂，有價格優惠還可免現場排隊直接搭乘，刷QR code出閘門就好。

一般在香港開車、的士或是搭乘巴士，常常會遇到塞車的問題，所以機場快線絕對是旅人旅遊香港的首選拉！





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說說香港機場快線

香港國際機場位在大嶼山赤臘角，距離香港市區約莫 30幾公里的距離，多數人要馬選「機場巴士」，要馬就是「香港機場快線」。搭乘機場巴士是比較便宜，但是時間比較久；所以推薦想省時的人可以搭「香港機場快線」，不用半小時就能從機場往返香港市中心，相對方便很多；而從香港機場”打的”到市區，則差不多需要40分鐘的車程。

香港機場快線從機場站出發，會停青衣站（14分鐘）、九龍站（22分鐘）及香港站（24分鐘），真的是不用半小時的時間就可到近市區，而且每10分鐘左右就有一班車，超級方便！

香港機場快線停靠站

青衣站：要去的人，可以搭到青衣站轉乘至欣澳站

九龍站：海港城、佐敦、旺角

香港站：銅鑼灣、灣仔可以搭叮叮車的本島

香港機場快線班次、時間

由「機場站往香港市區」的首班機場快線為 05:54、末班車為 00:48，約10 – 12 分鐘一班，班次非常密集；而由「香港站出發前往機場站」的機場快線，首班車於 05:50 發車，每 12 到 18 分鐘一班，末班車 00:48 發車。

香港機場快線票價

現場或刷八達通卡搭乘機場快線的票價如下，如果確定有要搭的話，可以買到約9折的優惠，相對比較便宜。

現場購票或刷八達通卡 由機場出發 成人 小童 香港站 $110 $55 九龍站 $100 $50 青衣站 $65 $32.5 博覽館站 $5.5 $2.7

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搭香港機場快線到市區最方便？

搭香港快線進市區到 KKday 購買，不僅價格比較便宜，提早買好票也不用浪費時間現場排隊！但如果是4人以上同行，建議還是可以到香港機場買團體票會更划算些。

當然～香港自由行必備的八達通卡也可以刷機場快線，只是一刷就是原價 HKD $110 去扣，真的沒有比較划算。

▲ 現場排隊買機場快線車票的人真的很多，不想浪費時間排隊，真的要直接上網先買好！

為什麼不搭機場巴士比較便宜？

沒錯，機場巴士是香港機場快線的半價，但是…，會塞車！會塞車！會塞車！便宜了價格但是損失了時間。

基本上…，如果住在機場快線站附近，都推薦搭機場快線近香港市區，搭機場快線轉搭港鐵也方便，只是對拖著行李跑行程的人來說較累人，這就看旅人是想要怎麼樣的旅行方式。

當然人多、行李又多的話，還是建議直接包車會更方便，直接送到飯店門口，何樂不為！只是價格貴了一些，在意價格的人就自己算看看囉。

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實際搭乘香港機場快線

事先在 KKday 購買香港機場快線車票，會拿到一組車票憑證的 QR Code，只要在閘門感應 QR Code 就可以進出站，不用兌換成實體票券，很方便。

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但其實搭乘香港機場快線，從機場站出發沒有閘門，根本不用掃 QR Code 或出示車票，只要在到站時出示票券刷條碼就可以了！一個可以先上車再買票的概念，我想這也是一種疏散機場人潮的方式，不會讓排隊隊伍卡在閘門邊。不過～如果從香港市區到機場的話，就無論進出站都一定要刷卡喔！

看看香港機場快線的內裝，頗乾淨寬敞，帶有一點科技感的線條跟燈光，座位坐起來蠻舒服的。

車廂內抬頭看，就可以看見每一站的到站狀況，都會有燈號顯示，讓人清楚明瞭現在的位置。

搭乘機場快線的一路上，可以欣賞香港的高樓大廈及海景，白天時覺得建築物的擁擠很不可思議，晚上這些高樓大廈則變成漂亮的夜景，靠海港處還可以看到長榮貨櫃船，一幕幕都是充滿香港特色的場景。

這次帶著我們家7m小松露寶寶第一次飛出國，一起旅行，感覺她是滿滿的好奇心，五感刺激到每天都累到睡到早上6、7點，比在台灣睡得還好（笑）

放置行李處

放行李的地方有上下兩層，行李可以直接推進去，29吋的行李箱也沒有問題。

我們的娃娃車也是直接停靠在這裡喔～。

免費WiFi及充電服務

香港機場快線車廂內有提供免費 Wi-fi，用手機連選擇「MTR Free WiFi」，設定一下就可以直接使用。如果有充電需求，也可以到第 1 或 第 7 節車廂有插座可使用！不過要提醒下，香港快線上是沒有廁所的，想上廁所要在機場或是到站後在站內才有喔。

還記得嗎？在香港機場進站時沒有刷卡就可以直接搭乘機場快線，而在出站時，打開手機刷 QR Code 就可以出站，真的非常方便。

24分鐘抵達「香港站」

黛西這次入住的香港飯店是為在香港市區的「」，所以我們到飯店的方式是先搭乘機場快線，再轉搭計程車前往飯店，計程車費大約是27-30港幣左右。若是想省錢，轉搭港鐵也是不錯的交通方式。

來到香港站，覺得香港佔好大啊！真的是跟香港機場一樣有氣勢。

站內就可以直接轉搭港鐵，因為香港站是大站，一個轉運站的概念，所以在香港旅遊主要會搭乘的港鐵路線「東涌綫」、「迪士尼線」、「港島線」、「荃灣線」都可以在這邊轉乘。

因為許多人會到這邊搭機場快線，所以有大大面的班機電子看板顯示班機資訊，讓旅人們可以隨時參考。香港機場是許多飛機的轉運站，因此班機數量真的非常多，閘口有500多個，所以班機資訊展開來也是漏漏長，超驚人！

香港站的機場快線指示非常清楚， 走進來就知道怎麼走囉！

下了兩層手扶梯到香港機場快線搭乘月台，跟在機場搭不一樣，機場不用刷票就可以搭，這邊則是要刷票才能過閘門。

市區預辦登機服務

適用車站：香港站

適用航班：國泰航空航班

預辦登機 Check-in 時間：起飛前90分鐘至24小時內

你有沒有過飯店 Chek-out 後，還要思考行李該放哪的這個問題？如果是你搭機場快線，又是搭國泰航空，就可以在航班起飛前 90 分鐘～24小時內，於每日 06:00-15:00 在香港站使用「香港市區預辦登機服務」把行李托運解放雙手！

其實疫情前很多航空公司都可以預辦登機，但疫情後，目前就只開放國泰，希望可以趕快開放其他航空，這樣大家到香港旅行就會方便很多。如果你不是搭國泰航空，黛西另外推薦行李特工（輸入優惠碼「daisy」有9折優惠！），可以幫你直接將行李從飯店送到機場，省下行李托運很多時間，這樣一來，搭港鐵也不用特別找電梯了！

旅行狂筆記

相較起搭機場巴士到市區，搖搖晃晃又可能遇到塞車難掌控時間，黛西覺得花多一點點錢搭機場快線，享受乾乾淨淨的車廂，半小時不到就可以進市區的方式，真的是貼心方便許多～。

線上購買：

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香港機場快線 24分鐘進香港市區，最快交通方式

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