高雄鳳山夜市最知名的就是鳳山青年夜市
另外還有在地人熟悉的中山路夜市商圈
每到夜晚這裡總是燈火通明~充滿各種小吃美食
吐司先生地點位於中山路夜市的後半部
主要販售早餐系列的宵夜~還有炒飯和鍋燒麵
整體來說是間高CP值的鳳山夜市美食
吐司先生
古早味煎粿盤
來吃鳳山宵夜美食吐司先生必點這盤!
古早味煎粿盤結合了蘿蔔糕、荷包蛋
另外還有大腸加上小腸切片
種類豐富~非常符合愛逛夜市的台灣人口味
吃宵夜想來點小菜配茶配飲料就選它
招牌燒肉蛋三明治
這份燒肉蛋三明治讓人印象深刻的部分
應該是它裡面的滑蛋~
比起一般的荷包蛋，滑蛋的口感吃起來更柔嫩
燒肉的部分則是厚度適中不會太油
是個高CP值的早餐型宵夜
牽絲起司蛋餅
這個蛋餅真的會牽絲!
蛋餅皮直主要是傳統的粉漿蛋餅
皮比較厚~也有點像是蚵仔煎嫩Q的口感
中間夾了厚厚的起司~整體吃起來算是有飽足感
剛上餐趁熱吃真的能像披薩一樣牽絲😂
碳烤照燒雞排
雞排外皮的炸粉不會裹太厚
能夠咬到比較高比例的雞排肉感
雖然皮薄~但是口感依然很酥脆
照燒的味道會比較沒那麼乾癟
還有搭配少許芝麻添香
另外似乎還能感受到淡淡的甜味
炒飯&鍋燒麵
🔸蝦仁肉絲蛋炒飯
蝦仁分量不算少，而且還是較大隻的蝦仁
使用醬油大火快炒~炒香氣味十足
整體分量算多，吃完有飽足感
🔸原味鍋燒意麵
鍋燒麵可選意麵、科學麵或是烏龍麵等等...
料有大尾鮮蝦、肉片還有川燙蔬菜
最重要的是但是半熟蛋~讓整體吃起來多了一層滑順感
也是高cp值的餐點
營業資訊
📍高雄市鳳山區中山路27號(靠近龍山寺旁邊)
⏰16:30–23:30
☎️0986150908
🚷週六公休