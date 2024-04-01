高雄鳳山夜市最知名的就是鳳山青年夜市

另外還有在地人熟悉的中山路夜市商圈

每到夜晚這裡總是燈火通明~充滿各種小吃美食

吐司先生地點位於中山路夜市的後半部

主要販售早餐系列的宵夜~還有炒飯和鍋燒麵

整體來說是間高CP值的鳳山夜市美食

吐司先生

古早味煎粿盤

來吃鳳山宵夜美食吐司先生必點這盤!

古早味煎粿盤結合了蘿蔔糕、荷包蛋



另外還有大腸加上小腸切片

種類豐富~非常符合愛逛夜市的台灣人口味

吃宵夜想來點小菜配茶配飲料就選它

招牌燒肉蛋三明治

這份燒肉蛋三明治讓人印象深刻的部分

應該是它裡面的滑蛋~

比起一般的荷包蛋，滑蛋的口感吃起來更柔嫩

燒肉的部分則是厚度適中不會太油

是個高CP值的早餐型宵夜

牽絲起司蛋餅

這個蛋餅真的會牽絲!

蛋餅皮直主要是傳統的粉漿蛋餅

皮比較厚~也有點像是蚵仔煎嫩Q的口感

中間夾了厚厚的起司~整體吃起來算是有飽足感

剛上餐趁熱吃真的能像披薩一樣牽絲😂

碳烤照燒雞排

雞排外皮的炸粉不會裹太厚

能夠咬到比較高比例的雞排肉感

雖然皮薄~但是口感依然很酥脆



照燒的味道會比較沒那麼乾癟

還有搭配少許芝麻添香

另外似乎還能感受到淡淡的甜味

炒飯&鍋燒麵

🔸蝦仁肉絲蛋炒飯

蝦仁分量不算少，而且還是較大隻的蝦仁

使用醬油大火快炒~炒香氣味十足

整體分量算多，吃完有飽足感

🔸原味鍋燒意麵

鍋燒麵可選意麵、科學麵或是烏龍麵等等...

料有大尾鮮蝦、肉片還有川燙蔬菜



最重要的是但是半熟蛋~讓整體吃起來多了一層滑順感

也是高cp值的餐點

營業資訊

📍高雄市鳳山區中山路27號(靠近龍山寺旁邊)

⏰16:30–23:30

☎️0986150908

🚷週六公休