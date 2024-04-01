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吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市小吃美食吐司先生~高CP值的鳳山宵夜選擇

2024-04-01 17:40:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：97
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：267篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：吐司先生-高雄鳳山
place高雄市鳳山區中山路27號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

高雄鳳山夜市最知名的就是鳳山青年夜市
另外還有在地人熟悉的中山路夜市商圈
每到夜晚這裡總是燈火通明~充滿各種小吃美食
吐司先生地點位於中山路夜市的後半部
主要販售早餐系列的宵夜~還有炒飯和鍋燒麵
整體來說是間高CP值的鳳山夜市美食

吐司先生

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

古早味煎粿盤

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

來吃鳳山宵夜美食吐司先生必點這盤!
古早味煎粿盤結合了蘿蔔糕、荷包蛋

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市
另外還有大腸加上小腸切片
種類豐富~非常符合愛逛夜市的台灣人口味
吃宵夜想來點小菜配茶配飲料就選它

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

招牌燒肉蛋三明治

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

這份燒肉蛋三明治讓人印象深刻的部分
應該是它裡面的滑蛋~
比起一般的荷包蛋，滑蛋的口感吃起來更柔嫩
燒肉的部分則是厚度適中不會太油
是個高CP值的早餐型宵夜

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

牽絲起司蛋餅

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

這個蛋餅真的會牽絲!
蛋餅皮直主要是傳統的粉漿蛋餅
皮比較厚~也有點像是蚵仔煎嫩Q的口感
中間夾了厚厚的起司~整體吃起來算是有飽足感
剛上餐趁熱吃真的能像披薩一樣牽絲😂

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

碳烤照燒雞排

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

雞排外皮的炸粉不會裹太厚
能夠咬到比較高比例的雞排肉感
雖然皮薄~但是口感依然很酥脆

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市
照燒的味道會比較沒那麼乾癟
還有搭配少許芝麻添香
另外似乎還能感受到淡淡的甜味

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

炒飯&鍋燒麵

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

🔸蝦仁肉絲蛋炒飯
蝦仁分量不算少，而且還是較大隻的蝦仁
使用醬油大火快炒~炒香氣味十足
整體分量算多，吃完有飽足感

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

🔸原味鍋燒意麵
鍋燒麵可選意麵、科學麵或是烏龍麵等等...
料有大尾鮮蝦、肉片還有川燙蔬菜

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市
最重要的是但是半熟蛋~讓整體吃起來多了一層滑順感
也是高cp值的餐點

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

吐司先生-炸雞排、牽絲起司蛋餅、炒飯還有鍋燒麵~高雄鳳山夜市

營業資訊

📍高雄市鳳山區中山路27號(靠近龍山寺旁邊)
⏰16:30–23:30
☎️0986150908
🚷週六公休

 

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