澳門必吃是什麼？假如你有做一點功課，那一定會知道澳門必吃葡國餐廳！曾經被葡萄牙殖民過的澳門，飲食文化也受到葡萄牙的影響，有許多葡式菜色，更特別的是結合澳門當地人口味的「土生葡菜」更是令人值得一試。葡國雞、馬介休球、焗鴨飯、葡式烤乳豬、木糠布丁…等，都是澳門葡菜的經典菜色，到葡國餐廳試試別忘了這幾道菜。





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澳門葡菜文化？

身為葡萄牙殖民地前身的澳門，特色葡國餐廳林立，而且有些菜色是根本在葡萄牙吃不到的！Why？因為透過歷史的演化，澳門葡菜現今已變成別有特色的澳門當地土生葡菜。雖然葡國餐廳的價格不便宜，但卻是到澳門值得一試的料理美食，可算是澳門的一種歷史文化。

澳門本島葡國餐廳

澳門本島的葡國餐廳很多間，黛西吃過兩間，分別是瘋堂斜巷的「Albergue 1601 婆仔屋」，與新福隆街的「福龍葡國餐廳」，兩間都很有名，想吃記得要預訂，不然就是早一點到餐廳比較好。

位於瘋堂斜巷8號的 ALBERGUE 1601 婆仔屋 ，由葡國師傅掌廚，有許多政商名流都曾去用餐過！這間餐廳擁有百年歷史，被選為「World’s 50 Best Discovery」，餐廳位在澳門著名歷史景點「瘋堂斜巷」當中，兩層樓的葡式建築，亮黃色的色彩照亮餐廳前地廣場，顏色超 colorful 超好拍！(閱讀全文…)

在福隆新街上的葡國餐廳，賣著一道道的葡國菜，葡國焗鴨飯、葡國雞、葡式炒蜆…各式各樣特色菜都相當經典，特別推福龍葡國餐廳的焗鴨飯，採用長米製作的焗鴨飯，帶有一點硬度，表層烤過是焦、脆、香，採用鴨骨湯慢慢煲的米飯，顏色呈現高湯色，超好吃！(閱讀全文…)

氹仔葡國餐廳

氹仔官也街大概是葡國餐廳最密集的地方吧！安東尼奧、木偶、小飛象、公雞、熊貓…等有名的葡國餐廳街座落在此，但一間比一間貴，想吃葡菜真的是要把錢包捏緊啊…。

木偶餐廳位在官也街前廣場的馬路上，白色及黃色相間的仿歐式建築物相當顯眼。黛西吃木偶餐廳時，覺得只有「葡汁雜菜」比較吸引我，其他菜色好像就覺得還好…，所以沒特別推木偶。然後結帳時就是被那超貴的價錢給嚇死，建議大家如果口袋不夠深的話還是去吃澳門小吃為妙～ XD(閱讀全文…)

小飛象葡國餐廳，這頓吃下來平均一個人約 MOP$100，如果以葡國餐廳的價位來說其實不算貴，葡國雞、牛酒牛尾、馬介休球都好吃。至於服務方面…雖然不到極差，但還是不予置評…。 (閱讀全文…)

路環葡國餐廳

雅憩花園餐廳開業於1972年，至今已有50年的歷史了！餐廳就位在路環聖方濟各教堂前地，是中式粵菜與西式葡菜合併的葡國餐廳，特殊的用餐位置，可以坐在大樹下的露天座位，也可以選擇坐室內吹吹冷氣。招牌蒜蓉包、馬介休球、葡國炒蜆以及咖哩蟹，平日用餐發現其他說都是在地人呀～。

(閱讀全文…)

旅行狂筆記

葡國餐廳是澳門的一大特色，建議到澳門自由行一定要找一間葡國餐廳試試看，品嚐當地的文化美食！

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