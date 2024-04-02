大家都知道香港物價很貴，如果行程有要去，更會覺得樂園裡面的餐廳食物花費也太貴！但為求方便，還是只能硬著頭皮給它吃下去，幸好黛西在出發前有找到 KKday 的，可以在餐廳吃飯還送爆米花或冰淇淋，算是不無小補。而哪間香港迪士尼樂園餐廳好吃呢？最新的魔雪奇緣阿德爾港畔餐廳，紅酒羊膝跟森林貓耳粉都是很多人推薦的餐點喔！

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｜我是黛西，不折不扣的旅行狂：）｜

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香港迪士尼飲食規定

以前香港迪士尼是完全禁帶外食，但現在有鬆綁一些些，可以帶一人份的食物，像是三明治、麵包、餅乾、水果，以及飲料或水入場；但熱食、麥當勞、泡麵等有味道的都不行。在入場前都會開包包檢查，千萬不要心存僥倖！

提醒！務必要帶水瓶，園區中會有飲水機可以裝，沒帶的話…，就準備花港幣30元買一瓶礦泉水，或是花35元買一罐可樂吧～

這水果杯也要HKD$50，等於台幣200元左右，貴翻！

香港迪士尼餐廳美食優惠券

既然沒什麼東西可帶進迪士尼，那最簡單的方式還是在香港迪士尼中飽餐一頓比較實在。香港迪士尼中有餐廳、攤販，想要簡單吃或是坐下來吃都可以。但因為香港迪士尼餐廳美食價格不怎麼可愛，所以建議大家可以先把「」買起來，會比直接在現場用餐划算！

不過想要把迪士尼設施玩透透的人，建議可以路邊小食買著邊排隊，這樣才不會好太多時間在餐廳排隊用餐而影響到玩遊樂設施的時間。

只是看到一份大亨堡港幣65元，換算台幣x4，大概是260元，你們吃得下去嗎 XD

香港迪士尼餐廳美食優惠券種類與價格

香港迪士尼餐飲優惠券選擇有很多種，大概分為以下幾項，其中除了基本款的午餐、晚餐、小食組合外，套餐、吃到飽餐廳等會不定期更換，黛西2024年上半年去是有以下幾個選擇，大部分都換湯不換藥，可以直接點就有最新的資訊囉！

二合一餐券（午餐 或 晚餐＋小點心） 三合一餐券（午餐＋晚餐＋小點心） 兒童餐券 廣場飯店點心燒味套餐餐券

黛西這次購買的是KKday 的「午餐＋晚餐＋小點心」，一份 TWD 1,085，包含了午、晚餐 HKD 150 港幣的餐點，另外再加一份小點心，可以選爆米花或是冰淇淋。

這邊算看看喔，一份餐點原價 HKD 150，以港幣匯率4來算，TWD 150 x 2 餐 x 港幣匯率 4 = TWD 1,200，這樣光買餐券就已經省了 1,200-1,085 = TWD 115元！更何況還有另外送一份免費小點心（原價45元港幣），這樣總共省了70港幣有吧，根本就不買對不起自己！

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折扣碼適用訂購日期：2024/3/22~10/31 香港交通：｜

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香港迪士尼餐券適用餐廳

香港迪士尼餐券主要是可以用在樂園內餐廳，酒店餐廳是不行的，目前可以使用的樂園餐廳有 6 間，最推薦的當然是最新登場的魔雪奇緣——阿德爾港畔餐廳！

建議要進餐廳用餐，一定要避開用餐時間，可以早一點點去或是晚一點點去，而且用餐時間因為多數人都在吃飯，此時遊樂設施排隊的人也會比較少，這些都是玩迪士尼的小撇步，只能說玩迪士尼功課一定要做好！！！

如何兌換？使用注意事項

預訂好後，可以直接把憑證中的 QR Code 到餐廳出示兌換餐點或是到戶外小食亭直接兌換爆米花或冰淇淋，很方便！

這邊要注意下，迪士尼餐券為一份套餐 HKD 150 的價格，超過的話，可以補差額，不足則是不退還差額的喔。

假如你跟黛西一樣是買「午餐＋晚餐＋小點心」的組合，那也要注意，”午餐”是入園當日 16:00前；”晚餐”則是入園當日 16:30 後至餐廳關閉前 30 分鐘兌換。每間餐廳的營業時間不太一樣，有要吃特定餐廳一定要注意一下時間，避免想到要去才發現餐廳關閉了的狀況。

尤其是小食攤車！雖然很多區域都設有攤車，但在太陽下山前就會一一開始收攤，想換小食建議天黑前就先換好，不然太晚了都收攤，可能會為了不想浪費，而跑很遠去換小食，反倒是很麻煩啊！

香港迪士尼樂園餐廳菜單

黛西這邊整理了餐廳的菜單讓大家方便參考，如果購買餐券的話，記得要挑港幣 150元以上的套餐買才真的划算，啊如果有選擇障礙，記得就是至少要吃到魔雪奇緣的阿德爾港畔餐廳就對了（笑）

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阿德爾港畔餐廳

位於魔雪奇緣園區中的阿德爾港畔餐廳，是港迪餐廳中最高價位的一間，大部分的人都推「掌櫃秘製羊膝」跟「森林耳朵粉」。餐廳內也會掛有安娜、愛莎的肖像畫，設計上有很多小驚喜，可以在餐廳裡仔細研究看看：Ｄ

火箭餐廳

Marvel 主題的火箭餐廳，主要賣的是漢堡薯條的速食套餐，套餐價格只有一個超過港幣 150 元，如果吃其他不足額的就有點浪費了。

皇家宴會廳

牛排、烤雞、人參雞、鮑魚海鮮雞肉炒飯、披薩…等，皇家宴會廳賣得有點異國，中西式都有，適合口味不同的人一起來用餐。

彗星餐廳

中式、日式為主的彗星餐廳，適合喜歡吃飯、烏龍麵的人，這邊也有植物肉，適合吃速食的朋友們。不過黛西是平日去，不知道為什麼當天彗星餐廳沒有營業，可能跟當日入園人數有關係嗎？這我就不是很確定了。

碧林餐廳

碧林餐廳主要以東南亞食物為主，椰漿、印度烤餅、叻沙都有。

實際使用「香港迪士尼餐飲優惠券」分享

黛西選的香港迪士尼餐飲優惠券是包含午餐＋晚餐＋小點心的，吃了一天下來發現，迪士尼餐點份量根本有夠大，建議兩個人一起用一份比較剛好，不然自己吃完一份真的是會飽到天靈蓋，可能坐雲霄飛車會做到吐出來那種（笑死）

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魔雪奇緣《阿德爾港畔餐廳》吃羊膝

位在香港迪士尼最新園區「魔雪奇緣園區」中的阿德爾港畔餐廳，餐廳建築門口的設計靈感是來自於Elsa跟Anna在加冕儀式上的服裝，紫色、藍色代表Elsa，黃色、綠色則代表Anna！走進餐廳中，有好幾幅人物畫像，有看過冰雪奇緣的一定超有感。

我們這天開園時間是10:30，在玩完「魔雪奇幻之旅」後，就立刻跑來用餐，原因就是怕晚點靠近中午排隊的人太多要等太久。

▲ 掌櫃秘製羊膝 HKD$238

黛西查網路看到人家超級推薦掌櫃秘製羊膝，連藝人LULU跟9m88來港迪也都是吃這個，說很好吃。實際我吃過是覺得不錯，肉很嫩，但但的紅酒醬味道好吃，但也不到非常非常好吃的必吃程度拉，畢竟這樣子一份＋汽水或水＋一塊冰雪奇緣小餅乾，就差不多台幣1,000元左右，用了也是補了不少錢，美味程度真的見仁見智。

不過份量真的很大，兩個人吃一份算是吃得飽又划算的哦！

▲ 森林貓耳粉 HK$198

阿德爾港畔餐廳除了羊膝外，另外一個大家推薦必點的是這道森林貓耳粉。野菇、溫泉蛋搭配松露奶油醬，貓耳朵義大利麵咬起來有嚼勁，搭配像隻的香濃，還有野菇的味道，整體吃起來清爽不錯。

把溫泉蛋打散，讓蛋黃流出會讓味道更上一層次。

▲ 小鎮芝士火腿雞肉捲 HKD$218

朋友點的小鎮芝士火腿雞肉捲，其實就是藍帶豬排，份量也超厚、超大，底下的馬鈴薯泥也是一個怕人吃不飽的給超多呀，口味還不錯。據說阿德爾港畔餐廳是所有香港迪士尼餐廳中最好吃的一間，如果只想選一間港迪餐廳飽餐一頓，那來魔雪奇緣餐廳吃真的會比較有記憶點！

明日世界《火箭餐廳》吃變形俠醫雙層牛肉漢堡

假如你正在明日世界玩「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」或是「 鋼鐵人港迪 鐵甲奇俠飛行之旅」，那可以直接到火箭餐廳用餐，這邊賣的主要是漢堡包們。

▲ 變形俠醫雙層牛肉漢堡 HKD $165

火箭餐廳套餐中最貴的就是這個綠色的「變形俠醫雙層牛肉漢堡」，後來才知道綠巨人浩克在香港的翻譯是變形俠醫，真是頗有趣。

咬開漢堡，厚實的兩片漢堡肉，又起司又培根又洋蔥的，超級豐富、飽足感十足。而綠綠的漢堡麵包吃起來沒有什麼特別不一樣，可能是個色素漢堡來著 XD 至於漢堡美不美為，我是覺得有點偏乾…，可以果腹拉。

▲ 素菜芝士漢堡套餐 HKD $145

不過朋友說他點的這個素菜芝士漢堡意外的好吃，他本身不是吃素的人，但卻覺得這素漢堡好吃，我也是蠻意外的。

小食：免費爆谷＆造型冰淇淋

不像東京迪士尼一樣有很多迪士尼人物造型的爆米花桶，香港迪士尼的爆米花幾乎都是統一紙盒包裝。不過紙盒也是有造型的～像我們這次來就是米妮造型爆米花，還蠻可愛的！而且爆米花很大顆，焦糖口味好吃！

冰淇淋有四種造型，史迪奇、米奇巧克力雪糕、米妮雪糕，以及最新迪士尼達菲家族人偶的 LinaBell 冰淇淋。除了 LinaBell 是 HKD $60外，都是 HKD $45元。中的小食可以「爆谷」、「冰淇淋」二選一，不過不能夠補差價選 LinaBell 的款式。

這天跟K先生換了史迪奇跟米老鼠雪糕。

K先生一直說史迪奇雪糕聞起來很臭，但是吃起來是蠻好吃的莓果口味：Ｐ 反倒是米奇雪糕…，有夠普通，就是一般冰淇淋外面裹巧克力，認真說，小美冰淇淋真的比較好吃。

拍照打卡必買！雪寶冰淇淋！

來哦！魔雪奇緣區雪寶冰淇淋，真的是可愛到一個炸裂！！！

看這胖嘟嘟的雪寶模樣，連cone都是冰雪奇緣藍，根本就是逼人跟自己的新台幣過不去。雪寶造型做得超級仔細，用巧克力當鈕扣跟手，雪寶頭則是一整顆QQ的棉花糖。我們是春天來，冰不至於融化得太快，如果是夏天買來，記得一定要手速拍好照，不然雪寶就融雪拉～～。

只是這雪寶冰淇淋真的不便宜，一隻要價 HKD$68，雖然很好拍，但還是覺得…，麥當勞或IKEA霜淇淋都比較好吃…。

在極光糖果屋中，還有賣許多冰雪奇緣相關甜點，一個個都超級可愛又夢幻～

當然價格都不便宜，平均一個甜點座落在 HKD$50 元左右，可愛但是真的貴，不過如果是冰雪奇緣迷，還是把荷包準備好買起來吧（笑）

旅行狂筆記

香港迪士尼樂園的餐廳價格真的是消費很高，但都來到樂園中一整天了，真的是直接找餐廳吃一吃是比較方便。不過想省錢，買麵包進樂園吃也可以，只是可能會覺得空虛覺得冷？

至於你問我好不好吃呢？我覺得魔雪奇緣阿爾德畔餐廳的紅酒燉羊膝算不錯～但價格就是貴了些。

另外～香港迪士尼樂園攻略也在努力撰寫中，請再等等黛西喔！！！

香港迪士尼樂園

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香港迪士尼餐廳美食攻略 買優惠券送爆米花或冰淇淋

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