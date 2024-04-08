「橋山壽喜燒 by 二本松」是二本松涮涮屋的新品牌，新開幕的橋山壽喜燒地址緊臨二本松本館，菜單消費提供套餐方式，充滿日式風情的用餐環境使用的食材也是頂級規格，加上服務人員的桌邊服務，是間適合帶另一半來用餐的約會餐廳，和親友慶祝活動、宴請貴客也很推薦的台北餐廳。

「橋山壽喜燒 by 二本松」特別從日本人形町的壽喜燒名店請來米其林一星主廚坐鎮，在這可以享受到搭配頂級日本A5和牛的正統日本壽喜燒～餐廳也有包廂可預訂，搜尋台北頂級餐廳也別錯過。

台北壽喜燒 橋山壽喜燒 交通地址

「橋山壽喜燒 by 二本松」位於二本松涮涮屋本館後面，餐廳以清水模搭配原木的日式風格建築，從二本松本館旁的巷子走進去就可以看到橋山壽喜燒餐廳。

橋山.壽喜燒離捷運大安站走路只要5-7分鐘左右，汽車可以停在附近大安森林公園地下停車場。

橋山.壽喜燒by二本松

地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

捷運：大安站步行5-7分鐘

電話：02-27086835

營業時間：12:00-14:30、17:30-22:30 (週二公休)

粉絲團：橋山.壽喜燒

橋山壽喜燒線上訂位

食記：【台北火鍋】橋山壽喜燒 by 二本松，大安區頂級餐廳推薦

台北壽喜燒 橋山壽喜燒 餐廳環境

之前吃過二本松涮涮屋就對日式柴魚玉露湯念念不忘



好喝到讓人難忘的火鍋湯頭，加上各種頂級食材和精緻的桌邊服務，讓我們吃完火鍋有著美好的回憶。

沒想到二本松最近又開了一間新的頂級日式壽喜燒「橋山.壽喜燒 by 二本松」，讓我帶著愉悅又期待的心情來用餐。

「橋山壽喜燒 by 二本松」清水模的外觀

裡面是木門的玄關，裝潢有著濃厚日式風格的環境，彷彿來到日本餐廳

「橋山壽喜燒 by 二本松」店內和店外角落擺著各種可愛的公仔裝飾。

室內的佈置相當的日式，座位配置寬敞舒適

設有竹簾半隱密用餐空間，營造優雅的氛圍



台北包廂餐廳推薦橋山壽喜燒

高隱私性的大包廂可供較多人用餐

一起享用美味的頂級日式壽喜燒

用來宴請貴客也很有面子

包廂低消是15000元，需事先用電話預訂

台北壽喜燒 橋山壽喜燒 菜單價錢

橋山壽喜燒菜單價錢

壽喜燒以套餐組合方式，用餐限時90分鐘

提供湯品、綜合菜盤、主餐、甜品、飲品和前菜

菜單會因季節性調整

也可另外單點加料，提供超多種日本酒飲

套餐提供的飲品也可補差價更換

更多菜單可參考橋山.壽喜燒線上訂位網站

橋山壽喜燒菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

台北壽喜燒 橋山壽喜燒 套餐推薦

橋山壽喜燒全程提供精緻且專業的桌邊服務

用餐過程相當有儀式感

我們只需要當懶人等待服務人員烹調後的料理



橋山壽喜燒排煙做的很棒，吃完沒有壽喜燒味道殘留身上，可以安心約會的餐廳

橋山壽喜燒有氣氛的頂級餐廳消費

餐廳提供的餐具不僅精美也很講究

大多數都是從日本空運來台的名家器皿

裝醬料、配菜的碟子也是精選

桌子下的小抽屜打開有紙巾、濕紙巾和牙線棒，洗手間也可以去一下XD很漂亮

橋山壽喜燒消費方式，依照自己的預算選擇套餐

除了肉品、精挑細選的蔬菜盤還有許多搭配餐點的開胃前菜

檸檬水

免費提供的檸檬水

用餐期間，服務人員會不時來增添

桌邊服務很周到

柚子大根

有著淡淡柚子香氣

口感爽脆的柚子大根，清甜解膩

吃完也可以再續

日本越光米

特別挑選的日本越光米

富有極佳的彈性和香甜口感

飽滿好吃，搭配肉品讓人胃口大開

和風蟹肉鮭魚卵豆腐

店家自製的蛋豆腐，切面工整賞心悅目

以蟹肉棒和鮭魚卵點綴，畫面吸睛誘人

搭配清爽的和風醬汁，滋味鮮甜美妙

軟嫩滑口的蛋豆腐和鮮甜帶有海味的鮭魚卵、蟹肉搭配

清爽開胃，相當美妙的味道

松露山藥海膽

山藥加入鮭魚卵和松露醬

絲滑帶著香甜的味道非常有層次感

咕嚕不到一分鐘就把這道前菜吃光

味噌湯

橋山壽喜燒的味噌湯和以往喝到的有點不一樣

裡面多了一顆以豆腐為基底製作的手工丸子

Ｑ彈的口感、咬下去充滿湯汁，很有特色

味噌湯濃醇不鹹膩，喝完身心都暖了





吃壽喜燒鍋物可搭配美酒

橋山壽喜燒菜單有多種來自日本的美酒

上面這幾支都是限量的日本酒王

喜歡品酒的人一定要試試看這珍貴的美酒

開車不喝酒、未成年請勿飲酒

準備壽喜燒料理前，服務人員先用牛油在鐵鍋上面滑過，接著加上日本三溫糖就可以來場壽喜燒饗宴囉！

日本A5和牛肋眼 4180元

橋山.壽喜燒最高價位的和牛推薦

有著豐富油脂的A5和牛肋眼是牛肉超頂級部位

看這油花細膩的模樣真叫人流口水

比臉大的日本A5和牛肋眼，真的是超大一片 ，肉也切得很厚。

服務人員將A5和牛肋眼放到剛剛用牛油刷過、放入三溫糖的鐵鍋，接著倒入壽喜燒醬汁煎煮幾秒，過程充滿視覺效果，相當療癒。

將A5和牛肋眼蘸生雞蛋食用

肉質滑嫩極為柔軟的口感，鮮甜的香氣在口中久久

真的超好吃

品嚐完第一片A5和牛肋眼

服務人員接著倒入壽喜燒醬汁和昆布湯底

介紹接下來要幫我們煮蔬菜盤囉

蔬菜盤精緻多樣化，食材精挑細選

日本大蔥、少見的日本鱈寶、豆腐、番茄、杏鮑菇、娃娃菜、白菜捲、南瓜、地瓜、櫛瓜、絲瓜、蒟蒻絲、香菇和胡蘿蔔等配色吸睛的蔬菜



服務人員依序放入各種蔬菜在壽喜燒鍋燉煮

再按順序讓我們品嚐各種沾滿壽喜燒醬汁的蔬菜

其中最讓人印象深刻的就是相當少見的日本鱈寶和甜脆日本大蔥

口感綿綿柔滑的日本鱈寶，滋味飽滿



搭配日本越光米真好吃

日本A5和牛芯芯 1880元

和牛部位也相當稀少的日本A5和牛芯芯，有個夢幻赤身的別稱

藏在和牛後腿肉裡面稱為和尚頭的部位，芯芯是和尚頭裡一小塊精修的肉，相當珍貴

服務人員的桌邊服務

會依據我們用餐的速度烹煮食材

過程中也會適時離開

讓我和另一半講悄悄話xD

過程相當體貼，後來問她名字叫做雪莉

原來她有多年餐廳服務的經驗

煮到五分熟的A5和牛芯芯

蘸點生雞蛋食用，有著口感細緻的肉質和帶有清爽的油香跟甘甜的味道

除了壽喜燒醬汁的甜香，搭配蛋液更多層次

吃完A5和牛芯芯

服務人員接著煮A5和牛肋眼

在牛肉中間捲入日本大蔥，讓我們品嚐不同的吃法

包著日本大蔥的牛肉多了蔥香的甜味，壽喜燒醬汁也更加濃郁

接著就是交替享用兩種和牛和蔬菜的各種吃法

服務人員在食材順序的安排相當不錯

壽喜燒吃到尾聲，接下來就是蛋飯囉



看著服務人員熟練的將蛋液、蔥花、芝麻和福神漬放入鐵鍋

煎到有點像滑蛋的程度，再蓋到越光米飯上面，很快完成一碗可口誘人的蛋飯。

蛋飯香噴噴有點像丼飯，看起來很好吃

雖然這時候已經很飽，但這碗帶著鹹香、口感滑嫩的蛋飯好好吃，還是忍不住吃完了～

手切菊花豆腐

吃完壽喜燒套餐的最後就是甜點

橋山壽喜燒在甜點的準備也是相當用心

像這道網路很多人推薦的手切菊花豆腐

光看外觀就覺得很美，也能感受到這厲害的刀工

基底以冬瓜桂花露為主，滋味香甜～和菊花豆腐很搭呢

萬丹紅豆鍋餅

之前在二本松涮涮鍋也有嚐過好吃的萬丹紅豆鍋餅

裡面滿滿的紅豆餡料都露餡了XD，上面滿載白芝麻

入口酥脆，紅豆餡稍甜，很推薦搭配熱茶的一道甜點選擇

日本頂級抹茶

選用日本器皿裝盛，很有儀式感的飲品選擇

香氣濃郁的抹茶，味道微甜不膩，有種沈穩內斂的滋味

木柵鐵觀音

選用的器皿清新高雅，會讓人以為來到茶飲專賣店

選用的茶葉口感回甘芳香，喝完還可以回沖

吃完還有日本岩鹽糖，味道甜甜鹹鹹

集點卡集滿可以兌換肉品或海鮮

橋山壽喜燒評價

二本松涮涮屋的新品牌餐廳「橋山．壽喜燒 by二本松」一樣維持高水準的品質跟服務，不管是環境氛圍的營造還是精緻的桌邊服務和食材，都讓人印象深刻。

「橋山．壽喜燒 by二本松」可以列為台北約會餐廳、台北火鍋壽喜燒、大安區美食餐廳推薦，如果需要隱私性高的包廂，也可以電話詢問店家預訂。

橋山.壽喜燒by二本松

地址：台北市大安區瑞安街120巷3弄1號

捷運：大安站步行5-7分鐘

電話：02-27086835

營業時間：12:00-14:30、17:30-22:30 (週二公休)

粉絲團：橋山.壽喜燒

橋山壽喜燒線上訂位

食記：【台北火鍋】橋山壽喜燒 by 二本松，大安區頂級餐廳推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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本篇台北大安區橋山壽喜燒食記邀請

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