香港迪士尼我們來了!0y7m寶寶在迪士尼可以玩什麼?最新魔雪奇緣園區的「魔雪奇幻之旅」就可以玩!還有蟻人與黃蜂女、小熊維尼歷險之旅、迷離大宅、小小世界都是可以帶著寶寶一起搭乘的迪士尼遊樂設施。推薦也可以安排跟寶寶一起看表演,像是獅子王秀、森林小天地、米奇幻想曲、迪士尼魔法書房,最重要的是一定要下載香港迪士尼APP(iOS|android),就可以看到當日表演時間以及各遊樂設施的等待時間!

迪士尼優惠:|





|我是黛西,不折不扣的旅行狂:)|

facebook instagram

黛西團購日程表 贊助黛西喝珍奶

帶寶寶去迪士尼要注意什麼?

想要帶寶寶去香港迪士尼,最推薦的是直接入住迪士尼飯店兩天一夜!可以不趕時間地玩得盡興又舒服,但要記得避開假日時間,人不要太多玩起來才更有品質。噢,也建議可以避開週四,因為香港迪士尼週三休園,所以週四有時候也會比較多人。

香港迪士尼樂園住宿:||

P.S. 香港迪士尼未滿4歲寶寶都免門票,等小松露滿4歲前一定要再去一次!

當日開放入園時間

想要玩好玩滿,出發前也可以先查好當日樂園開放時間,黛西來的這天開放時間為上午 10:30 至 晚上 8:30,我們大約 9:30 就到現場過安檢、排隊等候入場。而園方會看當日的人數多寡,決定要不要提早開放進場,像我們當天就提早了約10分鐘可以入場。

若是想更有優越感一些,超級推薦買起來!少了很多人跟你爭排隊遊樂設施,不用買尊享卡就可以速速地玩到想玩的遊樂設施喔!

我們趁排隊入園時,就拿起媽媽包中的常溫寶寶粥給小松露吃,但吃到一半發現要提早入園,隊伍在前進真的是嚇死我們。這天小松露喝奶啊、吃寶寶粥,要馬是在排隊中進食,要馬就是在餐廳我們吃飯時一起吃的。

推嬰兒車去香港迪士尼

迪士尼可以租借推車,但租用的價格蠻貴,所以我們選擇自己帶!而且香港迪士尼樂園的嬰兒推車比較硬,適合大一點的寶寶,我們家小松露去的時候才7個月,所以帶自己的推車還是比較適合。

香港迪士尼嬰兒車租借費用

嬰兒推車:港幣$150(押金港幣$100)

雨罩 :港幣$50

嬰兒車鎖:港幣$50

香港迪士尼嬰兒推車租借

在香港迪士尼樂園中,所有遊樂設施及餐廳都不能推推車進去,如果太小的寶寶,爸爸媽媽們還是一定要多帶個揹巾,隨時可以把寶貝揹在身上比較方便。

而在樂園中停推車的地方都是開放空間,剛好黛西去的時候遇到下雨,突然覺得自己有多帶雨遮很聰明,讓自己的推車不會在外面受風吹雨淋。

另外有香港人跟我分享香港迪士尼樂園很多娃娃車小偷,我 google 了一下,被偷的娃娃車還跟我這台一樣(港迪偷娃娃車新聞連結),所以我一開始就準備了腳踏車鎖來鎖推車,如果想要更警慎一點,或是其他替代方案,建議貼個 air tag 在推車上也行!

雖然說實際上在現場沒有看到有人在鎖推車,但我真的覺得以防萬一,推薦大家一定要準備好鎖頭為妙!

帶寶寶去香港迪士尼交通方式

最多人去香港迪士尼的交通方式會選擇搭港鐵迪士尼綫,但因為我們有四個人+一個小寶寶+娃娃車,所以就打算直接叫 Uber / 打的來評分交通費。分攤下來交通費不會太貴,重點是省了超多麻煩跟時間,超推薦爸爸媽媽直接打的去迪士尼!我們從 搭到迪士尼的費用是港幣 211.76。

啊要離開時可不用叫 Uber,因為離園後,走到計程車區就會有很多計程車排班囉。

香港迪士尼可以寄放行李嗎?

當然可以,只是價格有點貴,人工的行李寄放服務在港鐵迪士尼站旁,一件是 140HKD / 每日,迪士尼內則有大小限制的行李寄存櫃,價格一樣,當日可以無限開關。(45厘米 x 35厘米 x 43厘米)。

假如擔心行李問題,我覺得用行李特工也蠻方便,尤其是第一天早班班機到,或是最後一天晚上班機要飛回台灣的人,讓專人到機場送行李真的可以省下很多麻煩!

帶寶寶在香港迪士尼怎麼玩?可以交換玩!

你可能會想說兩個人帶小寶寶在香港迪士尼是不是什麼都不能玩?沒有喔!香港迪士尼有交換玩的服務,意思就是當第一輪爸爸解放雙手去玩的時候,媽媽可以在等候區跟寶寶一起休息,等到爸爸玩完回來交換顧寶寶,再玩下一輪,這樣就兩人都可以玩到,是不是很貼心!

因為我們有找另外一對夫妻檔一起跟我們在香港自由行,所以就是他們去玩第一輪時,我跟先生先在一旁休息區顧寶寶,接著他們玩完再換我們。這邊跟大家分享一下,如果抱著寶寶要進遊樂設施之前被擋下來,只要跟他們說”交換”他們就懂,就可以進去。

有部分設施則可以抱著寶寶一起玩的,建議香港迪士尼APP下載好,每個設施的身高線都會寫得很清楚。

最新開幕!魔雪奇緣園區

最新開幕的魔雪奇緣園區真必玩!一走進園區,立馬遇到超優雅Elsa直接尖叫+喊 I love you!友誼噴泉、艾倫戴爾城堡都超美超好拍!

阿德爾港畔餐廳

中午來到阿德爾港畔餐廳,外面建築是Elsa跟Anna嘉勉時的衣服配色,在餐廳內點了一份羊膝,飽足感十足,建議可以兩人點一份就很夠份量。

魔雪奇幻之旅

現在香港迪士尼最熱門的遊樂設施「魔雪奇幻之旅」,很多人都會白天玩一次,晚上回來看夜景時再玩一次。我們一開園就衝這個設施,幾乎沒有排隊,就一直走路走到底就輪到我們,但中午的時候在看APP就已經要等半小時,所以建議要玩的話可以安排在入園好的第一個遊樂設施,或是晚上再來玩,人就會少很多。

老實說,我真的沒想到,連坐都還坐不穩的小嫩嬰,居然可以跟我一起坐上迪士尼遊樂設施,還被拍了張超可愛照片,讓媽媽差點腦波弱買下去!玩的時候看到Elsa 、Anna、雪寶栩栩如生地在眼前,聽到Elsa唱一句 let it go 足矣!途中還有兩個小刺激的地方,好險好險,沒有嚇死寶寶。

看我們家小嫩嬰,不知道是不是最小年紀玩魔雪奇幻之旅的呢?(笑)對了!我們還有遇到一個狀況,那就是在搭上遊樂設施前寶寶在睡覺,寶寶在睡覺是不可以玩的,一定要等寶寶醒來才可以登船,應該是因為怕寶寶在玩的時候突然醒來會嚇到~

只能說這真的必玩!連小嫩嬰都玩了,能不玩嗎!?

雪嶺滑雪橇

這個基本上就是….雲霄飛車,恩,跟冰雪奇緣沒什麼關係,個人覺得不一定要玩。不過在排隊的時候有看到一些有關冰雪奇緣的小裝飾,像是火精靈蠑螈布魯尼Bruni,蠻驚喜的。

森林小天地

很熱門的「森林小天地」是要app預約看的表演,在開園後 30 分鐘可以用 APP 預約,若預約額滿,現場排隊也看不到!

一開始 Anna 跟雪寶會在舞台上,接著迎接 Elsa 出來,後半段則是到舞台下跟大家互動的表演。是說這邊當Elsa在施魔法的時候,小朋友一起湧上前,當下我只心想:原來Elsa是小朋友界的邪教教主欸!!!(笑死)

路上巧遇石精靈 Mossie

看完森林小天地出來,遇到了石精靈 Mossie,還蠻大一隻的,工作人員抱在手上,我都替他覺得手酸,但真的是蠻可愛的:P而且工作人員會說中文跟大家互動,小朋友也可以聽得懂。

遊牧小攤檔

這一個小攤是在賣魔雪奇緣迷你公仔,公仔們真的都超級超級小,可以挑選喜歡的買一整罐塞在罐子裡,不過一罐 HKD 259 真的是不太可愛。

旁邊的玩偶吊飾,雪寶好可愛啊~

冰雪奇緣髮箍造型也很值得買起來~

面部、手部彩繪

很多小女孩來到迪士尼也會很想要玩彩繪,只能說爸媽的荷包在這邊只會為了小朋友一直失守再失守…。

必買!極光糖果屋「雪寶冰淇淋」

雪寶冰淇淋 一隻要價 HKD$68,但超可愛超好拍,不買嗎!連cone都是冰雪奇緣藍,逼人跟自己的荷包過不去。雪寶造型做得超級仔細,用巧克力當鈕扣跟手,雪寶頭則是一整顆QQ的棉花糖 天氣不熱,冰不至於融化得太快 如果是夏天買來,記得一定要手速拍好照,不然雪寶就融雪囉。

走進糖果屋中,還可以看到許多冰雪奇緣、雪寶造型甜點,一個個都超可愛!

冰雪奇緣相關商品,都很療癒呢~

這邊還有跟 GODIVE 聯名的巧克力,看那個巧克力城堡,真的是超酷!!!

雪寶肩上公仔

買了一隻雪寶肩上公仔,覺得可愛到炸裂!放在肩上,女鵝還時不時要跟雪寶互動,超療癒!但殊不知穿吊帶褲又揹相機真的超級失策,吊帶掉下來或是移動相機揹帶時,雪寶噴飛了至少三次…,先是噴到水池中濕身,或是掉路上被路人撿起來,後來在某遊樂設施中玩一玩就噴掉不見了,極度傷心一隻還不便宜呢。

帶寶寶看迪士尼表演

帶寶寶可以看獅子王、森林小天地、米奇幻想曲、迪士尼魔法書房等表演,最最推的是獅子王!

獅子王表演有多人演出,還有巨大且會動的裝置,整個表演很熱鬧,表演者很專業,也會跟台下的人互動,超棒!

在迪士尼拍照,拍好拍滿!

迪士尼城堡本身就是一個超好拍照的背景,白天跟晚上的景色不同,建議一定要撥一點時間來跟城堡合照,我們這天就是一直跑行程玩遊樂設施而錯過了跟城堡好好拍照的機會,so sad。

來到「童話園林」,這一區也是適合帶小朋友來的點,有一些迪士尼卡通裝置,可以透過手轉看人物動作,也設有很多畫框可以拍拍照。

其中這一個花群是我們錯過後,被朋友叫回來拍照的地方(笑)

玩具總動員區也很好拍,到處都超童趣、超可愛的~這一區的遊樂設施也是專門為了大小孩設計的,身高如果 90cm 或是 120cm 以上就可以多玩很多設施。

在明日世界遇到黑豹跟鋼鐵人~

路邊的米妮~好可愛!

美國小鎮買起來!

入夜後,在等待迪士尼煙火表演前,就是可以在美國小鎮 shopping 的時候拉!這邊有全部的禮品店都有的商品,所以建議可以在白天把遊樂設施都玩好玩滿後,最後一站再來採購買迪士尼商品就好。

一間間的商店外也都有很可愛的擺飾,非常好拍!

晚上真的很多人在採購,雖然結帳櫃檯很多,但幾乎每一個都是要排隊排一陣子。

達菲家族的玩偶都超級可愛,好想要各買一隻,但…,真的很貴,小隻吊飾就要台幣五百塊左右,我手上抱著的一隻則要三千多台幣,我真的是沒這麼 Rich 可以亂花啊…。

最後買了這個相機髮箍,覺得可愛,超喜歡:D

迪士尼星夢光影之旅

香港迪士尼晚上必看的表演就是「迪士尼星夢光影之旅」!!!投影個迪士尼卡通在城堡上,搭配煙火施放、現場音樂,真的是看了蠻感動。不過因為此時人都擠在這邊,表演結束後大家就會一股腦地一起離開,所以建議看到一半就可以慢慢往出口走,這樣就不用擔心搭港鐵太多人的問題。

門口處的達菲家族,用花做成的,超可愛。

超弱遊行

是說…香港迪士尼的遊行真的是讓人驚訝到不行,不用像一樣要提早排隊卡位,因為只遊行僅有4、5台車⋯,看完覺得是在開玩笑嗎?一種還沒開始就結束的感覺,完全不知道自己看了什麼,害我連張照片都沒拍啊~。

旅行狂筆記

這次帶小松露玩魔雪奇幻之旅,還有玩蟻人與黃蜂女,一手抱寶寶一手玩射擊;一起看了米奇幻想曲、獅子王秀(大推)原本還要玩小熊維尼跟迷離大宅,但沒時間了就 pass。其實很多都是爹娘自己想玩的,畢竟小松露這麼小還不懂,而迪士尼有玩家輪流玩的服務,可以一人揹著寶寶另一人先玩,覺得貼心,下次等她大一點點就可以來玩適合兒童的遊樂設施了!

香港迪士尼樂園

門票優惠:

港迪餐廳:

香港自由行

八達通卡 到港旅遊人手一張

香港機場快線 24分鐘進香港市區,最快交通方式

香港杜莎夫人蠟像館|跟名人蠟像拍照太好玩

香港迪士尼餐廳美食攻略 買優惠券送爆米花或冰淇淋

電子簽證申請:台灣居民預辦入境登記

交通:|

景點門票:|

香港必買伴手禮 帝苑餅店蝴蝶酥 Fine.foods 9折優惠

不然我們再去澳門走走

▶▶ ,出發前一小時前訂就可以

▶▶ (市場最優彈性取消,無需繳費用!)