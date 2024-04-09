香港懷舊茶樓體驗「六安居」

香港少數還有舊式點心餐車的茶樓，原「蓮香居」已於2024年1月1日改名「六安居」。各式各樣的香港傳統蒸籠、點心，幾乎都在推車上，可以等推車到桌邊再拿，但建議想吃什麼，自己走到推車邊，把單子給店員畫單再直接拿走點心更方便。茶資、大點、小點，多元的港式點心，很有香港在地美食特色，非常推薦觀光客到這裡來感受特殊的傳統飲茶氛圍。





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六安居地點位在上環，在黛西此次香港4天3夜入住飯店宜必思中上環酒店（）附近，只要過個街就到的距離。如果跟我一樣住在ibis香港中上環酒店，又要去香港迪士尼，非常推薦早餐先來六安居用餐，飽足一頓再出發去迪士尼就是很棒的安排。

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六安居共有兩層樓，分別為二樓跟三樓，要搭電梯上去。

店內環境

店內用餐環境非常寬敞，但也十分地擁擠。週日早上8點多來，人潮滿滿滿，一桌桌的圓桌，一半是在地香港老人們翻翻報紙、喝喝茶，一半則是觀光客來著的感覺。找到位置坐好，服務生會問要喝什麼茶

冬片、普洱 bla bla 當然都是要收茶水費的。熱茶送上，記得要先把餐具洗過一次。

看到眼前這一幕老人翻翻報紙的飲茶店，讓我想到澳門60老店「蘭香閣」，一樣是懷舊飲茶，也好吃～。

是說這次我們帶著7m小松露一起在香港旅行，推車很少可以進餐廳的，可以說六安居大概是唯一可以推推車進來的。只是店內真的很擁擠，如果只有一兩位來，可能就要跟其他人一起併桌用餐。

六安居的早餐、午餐、晚餐分別有點不相同，例如早餐就吃不到燒臘類的東西，要10點後才有。不過大多數人都是來體驗早茶的沒錯～吃燒臘，我們是選擇去排甘牌燒鵝，好吃喔！

港式飲茶推車

黛西從小到大，在台灣只有吃過一次港式飲茶推車，這次來到六安居又再次體驗到在地的香港飲食文化，真的覺得格外有趣！

一檯檯的餐台推車會在兩個樓層間穿梭，阿姨們會將餐車推到桌邊讓客人選，看我們是觀光客也會主動推薦我們哪個好吃，甚至有點強迫中獎的放到桌上（？）

阿如果真的要等到想吃的餐點送來，可能會等到天荒地老，最好的方式是自己拿著單子去逛各餐車，拿好想要的餐點再請阿姨畫單就好。

我們主要點的是小點、中點，看到單子上居然還有一個頂點！？但我也忘記到底是哪一道了。

六安居吃什麼？

一籠籠的餐點幾乎都蠻好吃，尤其是腐皮類的我很喜歡！選項很多，不知道怎麼選，可以直接請店員推薦最快。

蘿蔔糕不在推車上，要自己拿著單子去找，可以直接問店員，他會告訴你去哪裡拿。

這個腐皮包，裡面包了超～多～食～材～，有雞肉、豬肉 bla bla，走一個邊吃邊掉的路線，口感很豐富。

推「菠蘿叉燒酥」

原本以為是冰火菠蘿包之類的，結果居然是菠蘿叉燒酥！這個好吃推推，一定要拿，外面的菠蘿香香酥酥，裡頭的叉燒內餡甜鹹甜鹹，搭起來很配～。

個人覺得不不輸添好運酥皮焗叉燒包。

芝麻球

芝麻球我也喜歡，原本以為就是一般的芝麻球，結果咬開還有奶皇內餡，很驚喜！

口感QQ，奶黃香，推一個。

最後吃甜點時，我原本以為這個是馬蹄條，結果拿上桌才發現是鹹點炸春捲，真的是一場誤會呀～不過幸好這誤會在炸春捲好吃之下給抹平了，沾一沾特製的醬油提味，金黃的炸春捲外皮脆口，裡頭肉餡也鮮美。

▲芝麻涼糕，單純因為不知道這是什麼而拿的甜點，吃起來QQ涼涼的，有著芝麻香氣，但我自己是沒有特別愛。

旅行狂愛吃筆記

六安居真的是一間讓人可以體驗到道地港式飲茶文化的餐廳，氣氛熱鬧，服務很港式。

很多點心都蠻好吃，只是用餐環境真的是有點擁擠、髒亂，杯盤髒至少有熱茶可以洗，但裝洗完的熱茶的碗太滿，服務生伯伯收走時，直接撒了一堆在朋友包包上，還裝作沒事（？？）是有點傻眼…。

最後結帳，覺得六安居相較於香港餐廳消費水平，價格比想像中便宜一些，覺得是很可以體驗香港飲食文化的必去餐廳！

六安居

地址：香港上環德輔道西40-50號（看地圖）

電話：+852 2156 9328

營業時間：06:00–22:00

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