這間位於新竹北埔老街的兆鮨居食屋，是從婆家2024過年的年菜認識的。今年的過年年菜是吃生魚片及壽司，無論是肥美鮮嫩超大片的鮭魚片，還是巨大的握壽司份量，都讓我婆家非常滿意，還到處幫忙宣傳。所以，每當我們想要在北埔吃點日式料理/生魚片，總是不約而同地立刻預約這家兆鮨居食屋。公公婆婆都極力推薦也是再訪非常多次的老客人，兆鮨居食屋可以說是北埔當地人才知道的隱藏版美食餐廳。

兆鮨居食屋

在北埔老街上，北埔鄉農會農民直銷站斜對面的兆鮨居食屋，有著的木質外觀與樸實的招牌。整體設計搭配原有大樓外牆，靜坐著就像一座寧靜的日式小屋，它在繁華的街道中顯得格外清幽。木製櫥窗能看見店內裝潢，透露出微妙的日式氣息。店面看起來不小，木質的裝潢搭配著日式風格的裝潢與擺設，彷彿置身於日本京都的小街巷之中。讓人彷彿逃離了都市的喧囂，感受到屬於這裡的舒適和放鬆。

在兆鮨居食屋的門口，迎接著來訪的客人的是一道樸實而溫暖的木門。木門上貼有一些注意事項，像是禁帶外食、禁止抽菸等，隱約透露出店內的文化氛圍。門旁設有等待區，牆面上也有清晰地寫著「兆鮨居食屋」幾個字，搭配著滿版的海波浪，吸引著人們眼球。即使只是站在門口，也能感受到店內散發出的日式風情。

一入店內左手邊就是櫃台及吧台，這個位置用餐可以享受師傅製作精緻料理的視覺饗宴。潔淨的櫃台上擺放著正在製作的美食，能讓人一眼就感受到了食材的鮮美和品質，可說是VIP的座位。

入店右手邊可以看到兩個大圓桌，每桌可容納10個人用餐。店內有圓桌及方桌，方桌則可1-4人用餐。

吧台區同時連結著結帳區，目前只收現金的樣子。吧台座位區旁提供自取餐具。

我第一次來用餐被安排到最裡面的位子，這個位子緊鄰著操作台，可以清楚地看到兆鮨居食屋內部料理區域。這裡的料理區域地板保留了傳統的台式花紋磁磚，與外部裝潢的木皮地板形成了鮮明對比。料理區域內部的設計格局合理，一目了然，且乾淨。各種所需的器具和調味料，都整齊有序地排列著，營造出一種整潔而專業的氛圍。一旁的冰箱有放置飲料，冰箱門上也有列上價格，但來幾次都沒有點飲料，所以沒有這部分更多的資訊。

這個位子位於廁所跟料理台之間，採用素雅的門簾及走道隔斷，又可以近距離欣賞到師父製作料理，也算是第二個VIP座位。

兆鮨居食屋內部的日式裝潢風格，一切都充滿了日本的氛圍。從木質地板到牆面裝潢擺設，每一處都散發著濃厚的日式風情。店內的擺飾也恰到好處地體現了日本文化，處處都散發著獨特的韻味。在圓桌的位置旁，牆面上一塊壓克力板上會寫上菜單上沒有的餐點，如果你看到了想吃的美食，千萬不要錯過。

兆鮨居食屋自助取餐具、碟盤的位子在轉角處，目前店內無提供茶水，有販售飲品，菜單放置在文末給大家參考，只能說超級推薦，目前寫文的當下google評論高達4.9分，接下來就來看看餐點吧!

兆鮨居食屋 餐點

第一個就來看鮭魚粉最愛的鮭魚親子丼 $350

兆鮨居食屋的鮭魚親子丼，絕對是一道鮭魚粉必點的美食！盤子上滿滿的超大片的鮭魚生魚片和豐富的鮭魚卵，份量絕對十足！每一口都讓人感受到鮮美的口感和豐富的海味。

配菜固定會有一顆檸檬、薑片跟芥末、蔥花及足量的飯

鮭魚生魚片口感細嫩，肉質鮮美並且使用帶有油脂的鮮美部位，配上飯粒的煮得剛剛好，完美地融合了鮭魚的鮮味。

豐盛的鮭魚卵更為這道料理增添了層次感和口感的豐富度。每一顆鮭魚卵都爆裂出濃郁的海洋風味，散發出的鹹香，還有在口腔中咀嚼爆開的刺激，從視覺和味覺帶來雙重享受中。

鮭魚生魚片目測有1公分厚、10公分長，一份丼飯內有5-6片鮭魚生魚片，我喜歡這個剛好的厚度及長度，吃起來不易膩口也好食用，有些日式餐廳主打切的肥厚，但反而不好咬且容易膩。

接著是綜合生魚片 $280

綜合生魚片包含了三種不同種類的魚，分別是鮭魚、鮪魚和旗魚。每一片生魚片都切得相當厚實好入口的大小。每一片生魚片都是精心挑選和處理的結果，質感鮮美，色澤誘人。搭配上新鮮的芥末和醬油，更能凸顯出海鮮的鮮味。

兆鮨海鮮丼 $280

說到綜合生魚片，不得不提兆鮨海鮮丼。

如果想吃不同口味的生魚片丼飯，兆鮨海鮮丼絕對是您品嘗海鮮美味的最佳選擇！這份鮮魚丼不僅價格親民，還包含了三種不同種類的魚：鮭魚、鮪魚和旗魚。不同種類的生魚片提供了多重口感和風味，讓您能夠在一份料理中品嚐到三種不同種類的生魚片。而且，每一片生魚片切片至少有1.5-2公分的厚度，吃起來非常滿足。

相較於綜合生魚片的鮪魚，兆鮨海鮮丼的鮪魚像是油脂稍多的奶紅色，我更喜歡

旗魚也是厚實的分量，切的形狀好入口，一口滿足，能感受到師父切片時的用心。

在兆鮨居食屋，點刺身丼飯，都會附贈美味的味噌湯！味噌湯口味偏向甜美，給人一種溫暖的感覺。此外，還可以額外加購味噌湯料，如鮮魚、蛤蠣等配料。

接下來是醬燒鮭魚捲壽司 8顆 $280

在桃園台北這應該會被稱作毛毛蟲壽司，在壽司捲上鋪滿了帶有油脂厚切的鮭魚片，壽司內包裹著酥脆的炸蝦、小黃瓜、青菜等新鮮食材，最後淋上美乃滋等醬料，色彩繽紛，給人一種視覺和味覺的雙重享受。

這道餐點也是我們每次來幾乎必點菜，8顆份量十足，我認為一般人是無法獨自吃完一條的!食材新鮮，還可以同時吃到多種食材，酥炸外皮裹著Q彈的蝦子、爽朗脆口的小黃瓜與新鮮蔬菜、些微的肉鬆與香氣十足的白米飯，上面在鋪著鮮甜具口感的鮭魚片與美奶滋，真的是超級好吃!

這次公公點的鍋燒烏龍麵$150。這碗日式碗裝滿了豐富的配料，讓人看了口水直流。香氣撲鼻的鍋燒，彈牙的麵條和看起來濃郁的湯頭及配料。感覺天冷時來一碗熱熱的鍋燒烏龍麵，會非常滿足。

但因為我沒能吃到，所以沒有太多口味上的心得可以提供大家參考

另外來兆鮨居食屋，很常點他們的炸蝦 $150 和炸牡蠣 $160當作配菜。

炸蝦每份都有七顆，鮮嫩多汁，外皮酥脆，一口下去，香氣四溢，再配上美奶滋，非常好吃！而炸牡蠣每份則有五顆，吃起來鮮味十足，外皮也炸得金黃酥脆。

短短一個月我們就再訪了兩次，誰能想到深山之中，也藏著如此鮮美的海味日式餐廳呢~

下次如果有來北埔老街，歡迎大家去吃吃看喔!

兆鮨居食屋 店家資訊

314新竹縣北埔鄉中正路55號

電話:0978-215-267

營業時間:11-14/17-20(周二周三公休)

google導航

粉絲專頁

北埔景點票券優惠

🔥北埔綠世界門票優惠–超下殺👉請點我❤️

🔥峨嵋12寮靜月居特色小木屋住宿優惠2180起👉請點我❤️

🔥客家探索一日遊包車優惠👉請點我❤️

🔥桃園大魯閣卡丁車體驗優惠👉請點我❤️

關於肉肉芽分享家

如果你對於這篇文章有任何疑問或者建議，都歡迎你在底下留言給我~

有幫助到您也歡迎分享/按讚/點廣告or透過下方連結購買原本就需要的東西~來支持繼續寫文!

作者資訊

肉肉芽分享家 / Zoeyalee肉芽粒