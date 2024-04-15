胡記通化街米粉湯是開業將近60年的老店，在台北也算小有名氣；目前除了臨江街的老店，還有復興旗艦店、伊通店和大安店，我只在台中吃過台北東區米粉湯，感覺味道似乎還差了那麼一些，直到去吃了胡記通化街米粉湯才知差異所在。今天就來介紹胡記通化街米粉湯大安店，讓大家瞧瞧這個台北庶民小吃到底有甚麼魔力，可以一開就開了一甲子？

胡記通化街米粉湯大安店在哪裡？

胡記通化街米粉湯大安店在Google地圖上的標示是通化街米粉湯微風大安旗艦店，不知為何要加上微風二字？這樣會害我這種路痴以為在微風廣場裡面的美食街餒，明明就開在大安路，市民大道高架橋旁，跟上次來吃的瑪莉珍披薩大安店近在咫尺，隔沒幾家店的距離走幾步路就到了

胡記通化街米粉湯大安店交通

不過這附近不是很好停車，建議搭捷運來,從【忠孝復興站】3號或4號出口,沿忠孝東路一直走到大安路口左轉，步行大約10分鐘左右,即可抵達🚶‍♂️

這次是因為陪Coco到市民大道附近看診，無意中才吃到好吃的米粉湯。在家躺了一整天病懨懨的也不是辦法，既然我特地跑來台北，還是要揪她出門看醫生，這樣才有出門的動力；生病的她原本毫無食慾，剛好看到對面有米粉湯，就提議說不如吃這家吧！

胡記通化街米粉湯大安店的外觀夾在大安路一堆店家之間還算清爽，於是我們就跑來吃這家胡記通化街米粉湯了

門口招牌除了店名還寫著Since 1966，原來胡記通化街米粉湯從1966年開業至今，也將近60年的歷史，大凡這種老店都有二把刷子，讓人不敢小覷它的存在

還沒走進店裡就先看到大門上貼的美食照片，似乎每一盤都很吸引人，讓人看了垂涎欲滴，更加迫不急待想進去品嘗一下老店的好料

跟一般的小吃店不一樣，胡記通化街米粉湯大安店的內部相當整潔又乾淨，連黑白相間的地板都透露幾許時尚味，讓人第一眼就產生好感！點餐和結帳的櫃台在最裡面，填好點餐單就能交給他們，吃飽後再結帳；牆上除了大尺吋的液晶電視，還有一幅寫著《吃貨》掛圖，讓人看了不禁莞爾

除了《吃貨》，另一幅掛圖是它們的招牌米粉湯，畫風簡潔，卻也簡單明瞭

胡記通化街米粉湯大安店菜單

這張就是胡記通化街米粉湯大安店的菜單，他們提供的餐點真是琳瑯滿目，看得我都眼花撩亂了！主要分成麵飯類，便當類，小菜類和湯類，光小菜種類就快佔據一半，看得原本毫無食慾的人都食指大動了；而且價位都不貴，很多是百元有找的銅板價，他們也有供應便當，價格$100~120，比中南部略高些

胡記通化街米粉湯美食介紹

招牌米粉湯

招牌米粉湯$50(大)$40(小)，來這裡必點的當然是招牌米粉湯囉！通化街米粉湯贏在湯頭，咕溜的米粉搭配上清甜的湯頭，另外再加上芹菜末和紅蔥頭，吃起來真是歐依夕餒～

涼拌豬耳朵

小菜我們點了涼拌豬耳朵$50，切成薄片的豬耳朵，加上薑絲和蔥花，再淋上醬油膏就是絕佳配菜

涼拌小黃瓜

涼拌小黃瓜$40，夏天吃小黃瓜清熱解暑又富含維他命，涼拌小黃瓜吃起來爽口又開胃，也能增進食慾

油豆腐

油豆腐$30(小)$50大，它們的油豆腐挺大塊的，滷得夠入味，所以搭配米粉湯吃起來會有飽足感

我們二個女生吃這樣也才$200，真是花小錢就能得到大滿足，難怪人家可以開業近60年依然吸引不少人來光顧！前二週旅居日本的同學雅琳問我，她的日本朋友要來台灣玩，可否推薦他們乾淨好吃的台灣小吃？我馬上就聯想到這家通化街米粉湯，立刻毫不猶豫地推薦給日本人，相信他們應該不會失望才對！

胡記通化街米粉湯大安店 地址：台北市大安區大安路一段9號1樓 電話：(02)2721-2120 營業時間：11:30~24:00