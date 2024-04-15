偶爾兼職當模特的我
幾乎每個月都在換髮色
雖然不是每次都漂髮
但髮色還是會有點帶黃
要讓顏色好看又不讓髮質變差
一直是我頭痛的問題
還好朋友推薦給我這款【de Balets小巴黎】
針對染漂專用的洗護組
自然輕奢香氛品牌【de Balets小巴黎】
從2018年到現在
小巴黎致力用天然香味創造儀式感
希望讓生活過得更美好❤
在新的一年
de Balets小巴黎推出台灣首創矯色髮膜
解決頭髮毛躁分岔的困擾！
同時兼具矯色護色去黃
打造48小時女神滑順感～
🌟SPA級香水護色賦活洗髮精-淡雅晚香
這次的全新改版
添加新配方養生界的綠寶石餘甘子
讓頭髮透亮光澤、豐盈，活化毛囊
防止頭皮衰老回復青春的頭髮
特殊配方可以讓髮絲亮麗有光澤
- 預防髮絲褪色變黃
- 頭髮對抗熱和日光照射
洗髮精做了防壓設計
上方印有open、stop
不需要使用時可將壓頭鎖緊
放行李箱裡攜帶也很方便
不用擔心洗髮精漏出來
成分含多種植物精萃，溫和洗淨頭皮
前調：晚香玉
中調：鈴蘭、茉莉
後調：檀香
用量是一般洗髮精的3倍
所以還滿省的喔～
先洗小紫洗髮精
頭髮淋濕後
將洗髮精塗抹於頭皮及頭髮
用指腹搓揉起泡
我自己都會洗2次
第一次是清潔頭皮汙垢
第二次建議停留約5-10分鐘，效果更好
用清水洗完後，可以深層清潔毛囊
市面上有很多款矯色/護色洗髮精
洗完頭結果手和皮膚都被染色了
這瓶不用擔心～不會染色😆
因為小巴黎洗髮精是零矽靈
所以洗後如果沒有護髮素
髮絲會有點乾澀
但優點是洗完頭皮會有種涼涼的感覺
像是做完SPA後的深層潔淨感
所以我會使用同系列小紫髮膜做深層護髮～
🌟SPA級香水護色賦活深層修護髮膜
結合魚子醬萃取、山茶花籽油、乳油木、葵花籽油、黑醋栗油、印加果籽油等18種植物萃取精華完美結合
有效恢復頭髮活力，強化髮絲健康
呈現柔順光澤
將水分鎖在角質層
由內而外散發迷人光澤
使用小紫護髮膜
擠出適當量抹在微濕的受損髮尾
包熱毛巾或戴浴帽效果更好
我自己會趁這時候泡個澡
讓頭髮靜置一段時間
建議等待5-10分
可以讓髮質深層修復與護色效果
並且增加霧感
霧感可維持到下一次洗護髮喔～
護色+護髮一次解決
全面修復受損頭髮
吹完頭髮之後又亮又順喔～
用小紫洗髮精和小紫護髮雙重修護
給頭髮最好的儀式感✨
3/28 12:00- 4/30 12:00
買大髮膜送新上市旅行瓶髮膜★