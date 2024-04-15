偶爾兼職當模特的我

幾乎每個月都在換髮色

雖然不是每次都漂髮

但髮色還是會有點帶黃

要讓顏色好看又不讓髮質變差

一直是我頭痛的問題

還好朋友推薦給我這款【de Balets小巴黎】

針對染漂專用的洗護組

自然輕奢香氛品牌【de Balets小巴黎】

從2018年到現在

小巴黎致力用天然香味創造儀式感

希望讓生活過得更美好❤

在新的一年

de Balets小巴黎推出台灣首創矯色髮膜

解決頭髮毛躁分岔的困擾！

同時兼具矯色護色去黃

打造48小時女神滑順感～

🌟SPA級香水護色賦活洗髮精-淡雅晚香

這次的全新改版

添加新配方養生界的綠寶石餘甘子

讓頭髮透亮光澤、豐盈，活化毛囊

防止頭皮衰老回復青春的頭髮

特殊配方可以讓髮絲亮麗有光澤

預防髮絲褪色變黃

頭髮對抗熱和日光照射

洗髮精做了防壓設計

上方印有open、stop

不需要使用時可將壓頭鎖緊

放行李箱裡攜帶也很方便

不用擔心洗髮精漏出來

成分含多種植物精萃，溫和洗淨頭皮

前調：晚香玉

中調：鈴蘭、茉莉

後調：檀香

用量是一般洗髮精的3倍

所以還滿省的喔～

先洗小紫洗髮精

頭髮淋濕後

將洗髮精塗抹於頭皮及頭髮

用指腹搓揉起泡

我自己都會洗2次

第一次是清潔頭皮汙垢

第二次建議停留約5-10分鐘，效果更好

用清水洗完後，可以深層清潔毛囊

市面上有很多款矯色/護色洗髮精

洗完頭結果手和皮膚都被染色了

這瓶不用擔心～不會染色😆

因為小巴黎洗髮精是零矽靈

所以洗後如果沒有護髮素

髮絲會有點乾澀

但優點是洗完頭皮會有種涼涼的感覺

像是做完SPA後的深層潔淨感

所以我會使用同系列小紫髮膜做深層護髮～

🌟SPA級香水護色賦活深層修護髮膜

結合魚子醬萃取、山茶花籽油、乳油木、葵花籽油、黑醋栗油、印加果籽油等18種植物萃取精華完美結合

有效恢復頭髮活力，強化髮絲健康

呈現柔順光澤

將水分鎖在角質層

由內而外散發迷人光澤

使用小紫護髮膜

擠出適當量抹在微濕的受損髮尾

包熱毛巾或戴浴帽效果更好

我自己會趁這時候泡個澡

讓頭髮靜置一段時間

建議等待5-10分

可以讓髮質深層修復與護色效果

並且增加霧感

霧感可維持到下一次洗護髮喔～

護色+護髮一次解決

全面修復受損頭髮

吹完頭髮之後又亮又順喔～

用小紫洗髮精和小紫護髮雙重修護

給頭髮最好的儀式感✨

3/28 12:00- 4/30 12:00

買大髮膜送新上市旅行瓶髮膜★

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