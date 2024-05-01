之前就聽說雞老闆桶仔雞的優惠活動很多，
有當月壽星免費送桶仔雞，
如果不是壽星，消費滿額一樣也會送桶仔雞，
還有清酒、梅酒無限暢飲的活動，
很適合在即將到來的母親節來這聚餐，
CP值超高的，現在長春店白天也有營業，隨時想吃桶仔雞就能吃
(開車不喝酒，喝酒不開車)
雞老闆 桶仔雞-長春店 創始總店，開業至今已長達13年，
鄰近兄弟飯店、捷運南京復興站約步行5分鐘的路程，
地理位置便利，約聚餐很方便
而且現在雞老闆桶仔雞-長春店白天也有營業了，
讓人隨時想吃就能吃，
他們的桶仔雞是使用2斤半的雞，
現點現烤，肉質軟嫩又多汁，
喜歡桶仔雞的朋友，也可以先預訂，
拿來當拜拜供品、或是辦公室的下午茶、聚餐時享用都很適合
內用不收服務費，也沒有用餐時間限制，
讓人用餐起來更盡興
雞老闆 桶仔雞-長春店有室內用餐和戶外用餐區，
滿足每個人不同的喜好
戶外區白天的採光相當好，
坐在著看著路過的人車、吃著美食，
也蠻不錯的
雞老闆桶仔雞-長春店的內用區有3個地方，
都在旁邊而己，
如果要來的朋友，建議先訂位，讓店家先幫忙保留位置喔~
要吃桶仔雞的朋友也可以順便先預訂，
省去了等待桶仔雞的時間
雞老闆 桶仔雞的活動超多的，
只要當月壽星消費1800 就送桶仔雞1隻 外帶也可，
沒有壽星也沒關係，只要消費滿2500 也會送桶仔雞1隻 外帶也可
還有清/梅酒 無限暢飲 399元/1h 699元/2h( 開車不喝酒，喝酒不開車)
(壽星活動不含酒水飲料，2500元活動可含酒水）
（送雞吃雞活動可自行選擇一種最好方式使用）
(生啤酒買二送一與清酒暢飲消費金額不得併入滿額送雞活動裡)
自行帶酒有收開瓶費 店內餐具冰箱酒水請自取即可
記得要把想參加活動先和服務人員說喔~
以便服務人員準備
PS:詳細活動資訊，以店家現場為主
開車不喝酒，喝酒不開車
開車不喝酒，喝酒不開車
這裡除了清酒、梅酒，
冰箱內還有不少選擇，
但記得開車不喝酒，喝酒不開車
雞老闆的串燒都是現點現烤，
所以人多的時候需耐心等候喔~
剛出爐的桶仔雞色澤超誘人的，
表面的雞汁緩緩留下，讓人好想咬一口啊~
雞老闆提供的菜色相當多樣化，有湯泡飯、藥膳雞湯鍋、蔬菜、烤物、炸物、海鮮、湯等美味，
選擇相當的多樣化
柳葉魚
之前都吃用炸的，
沒想到用烤的柳葉魚也不錯，
嚐起來酥香又不油膩
烤魚卵
魚卵波滋波滋的，加上美乃滋，嚐起來滑順又涮嘴
十種肉串拼盤
一次嚐的到不同肉類的串燒，
每種肉串都是使用真材實料肉類製作，
新鮮又豐富，
當天還點了很多串燒，
肉串都很紮實而且味道很豐富
大家邊吃串燒邊聊天，超過癮的
鹽烤吳郭魚
肉質鮮美無腥味，
點一條來大家一起分食很不錯
牛小排
牛肉嫩口又多汁，
無骨頭，讓人大口吃肉好滿足
鹽烤鳳螺
肉質飽滿，嚐來Q彈又脆口，
是非常涮嘴的下酒菜
鹽蔥牛舌
牛舌爽脆，搭配鹽蔥，更提升整體的風味與層次
烤午仔魚
魚肉細緻又鮮甜，酥香又不腥，喜歡吃魚的朋友，很推薦點這個喔~
桶仔雞
烤得勻稱油亮，真的超誘人的,
一旁還附洋蔥、胡椒、雞油，
可以搭配洋蔥或胡椒，解膩又增香
桶仔雞一剝開超多汁的，連雞胸也不乾柴，
雞皮超好吃的，
如果我們家小孩有來的話應該會很愛
雞屁股
炸得金黃焦香，
不肥也不膩，也沒有腥味，超涮嘴的
明太子馬鈴薯
馬鈴薯綿密，搭配明太子波滋波滋的口感，
創新又不違和
酥炸肥腸
肥腸炸得酥香不油膩，
外酥內Q彈，無腥味又涮嘴
雞油拌飯
想要更有飽足感的朋友可以點這個，
聽朋友們說味道很不錯喔~
手工麻油麵線
麵線滑口又Q彈，味道真的超香的，
不想吃飯的朋友我也很推這麵線喔~
炸豆腐
豆腐炸得金黃酥香，
外酥內滑口，
好吃又有飽足感
炒水蓮
水蓮脆口還帶點微辣感，
蠻不錯的
雞軟骨
一口咬下卡滋卡滋的，
酥脆又好吃
鳳梨蝦球
超級推這道，蝦球超大一個的蝦子也很新鮮，
爽口又開胃
鳳梨苦瓜雞湯鍋
雞湯濃郁又鮮甜，
雞肉也很嫩口，
甘甜又好喝
雞老闆 桶仔雞餐點豐富，
食材新鮮，活動也非常多，
桶仔雞多汁又好吃，
店內的氛圍相當好，
很適合與三五好友們一起來聚餐，
享受高CP值的美味
活動訊息:
雞老闆 桶仔雞 免費送烤雞
當月壽星消費1800 送桶仔雞1隻 外帶也可
沒有壽星消費2500 送桶仔雞1隻 外帶也可
清/梅酒 無限暢飲 399元/1h 699元/2h
(壽星活動不含酒水飲料，2500元活動可含酒水）
（送雞吃雞活動可自行選擇一種最好方式使用）
(生啤酒買二送一與清酒暢飲消費金額不得併入滿額送雞活動裡)
自行帶酒有收開瓶費 店內餐具冰箱酒水請自取即可
PS:詳細活動資訊，以店家現場為主
店家資訊:
雞老闆桶仔雞長春店(創始總店)】(每日都有營業)
營業時間:11：30～02：30
電話:(02)2717-5777
住址:台北市長春路454號
雞老闆桶仔雞-萬隆店
營業時間:PM5:00~凌晨02:30
電話:(02)2933-0520
住址:台北市文山區羅斯福路五段69號
雞老闆桶仔雞-士林夜市店
營業時間:PM5:00~凌晨02:30
電話:(02)2881-0777
住址:台北市士林區文林路101巷2號
雞老闆桶仔雞粉絲團
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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。
范范部落格
范范LINE@:@098hmurg
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