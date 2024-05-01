之前就聽說雞老闆桶仔雞的優惠活動很多，

有當月壽星免費送桶仔雞，

如果不是壽星，消費滿額一樣也會送桶仔雞，

還有清酒、梅酒無限暢飲的活動，

很適合在即將到來的母親節來這聚餐，

CP值超高的，現在長春店白天也有營業，隨時想吃桶仔雞就能吃

(開車不喝酒，喝酒不開車)

雞老闆 桶仔雞-長春店 創始總店，開業至今已長達13年，

鄰近兄弟飯店、捷運南京復興站約步行5分鐘的路程，

地理位置便利，約聚餐很方便

而且現在雞老闆桶仔雞-長春店白天也有營業了，

讓人隨時想吃就能吃，

他們的桶仔雞是使用2斤半的雞，

現點現烤，肉質軟嫩又多汁，

喜歡桶仔雞的朋友，也可以先預訂，

拿來當拜拜供品、或是辦公室的下午茶、聚餐時享用都很適合

內用不收服務費，也沒有用餐時間限制，

讓人用餐起來更盡興

雞老闆 桶仔雞-長春店有室內用餐和戶外用餐區，

滿足每個人不同的喜好

戶外區白天的採光相當好，

坐在著看著路過的人車、吃著美食，

也蠻不錯的

雞老闆桶仔雞-長春店的內用區有3個地方，

都在旁邊而己，

如果要來的朋友，建議先訂位，讓店家先幫忙保留位置喔~

要吃桶仔雞的朋友也可以順便先預訂，

省去了等待桶仔雞的時間

雞老闆 桶仔雞的活動超多的，

只要當月壽星消費1800 就送桶仔雞1隻 外帶也可，

沒有壽星也沒關係，只要消費滿2500 也會送桶仔雞1隻 外帶也可



還有清/梅酒 無限暢飲 399元/1h 699元/2h( 開車不喝酒，喝酒不開車)



(壽星活動不含酒水飲料，2500元活動可含酒水）

（送雞吃雞活動可自行選擇一種最好方式使用）



(生啤酒買二送一與清酒暢飲消費金額不得併入滿額送雞活動裡)

自行帶酒有收開瓶費 店內餐具冰箱酒水請自取即可

記得要把想參加活動先和服務人員說喔~

以便服務人員準備



PS:詳細活動資訊，以店家現場為主

開車不喝酒，喝酒不開車

開車不喝酒，喝酒不開車

這裡除了清酒、梅酒，

冰箱內還有不少選擇，

但記得開車不喝酒，喝酒不開車

雞老闆的串燒都是現點現烤，

所以人多的時候需耐心等候喔~

剛出爐的桶仔雞色澤超誘人的，

表面的雞汁緩緩留下，讓人好想咬一口啊~

雞老闆提供的菜色相當多樣化，有湯泡飯、藥膳雞湯鍋、蔬菜、烤物、炸物、海鮮、湯等美味，

選擇相當的多樣化

柳葉魚

之前都吃用炸的，

沒想到用烤的柳葉魚也不錯，

嚐起來酥香又不油膩

烤魚卵

魚卵波滋波滋的，加上美乃滋，嚐起來滑順又涮嘴

十種肉串拼盤

一次嚐的到不同肉類的串燒，

每種肉串都是使用真材實料肉類製作，

新鮮又豐富，

當天還點了很多串燒，

肉串都很紮實而且味道很豐富

大家邊吃串燒邊聊天，超過癮的

鹽烤吳郭魚

肉質鮮美無腥味，

點一條來大家一起分食很不錯

牛小排

牛肉嫩口又多汁，

無骨頭，讓人大口吃肉好滿足

鹽烤鳳螺

肉質飽滿，嚐來Q彈又脆口，

是非常涮嘴的下酒菜

鹽蔥牛舌

牛舌爽脆，搭配鹽蔥，更提升整體的風味與層次

烤午仔魚

魚肉細緻又鮮甜，酥香又不腥，喜歡吃魚的朋友，很推薦點這個喔~

桶仔雞

烤得勻稱油亮，真的超誘人的,

一旁還附洋蔥、胡椒、雞油，

可以搭配洋蔥或胡椒，解膩又增香

桶仔雞一剝開超多汁的，連雞胸也不乾柴，

雞皮超好吃的，

如果我們家小孩有來的話應該會很愛

雞屁股

炸得金黃焦香，

不肥也不膩，也沒有腥味，超涮嘴的

明太子馬鈴薯

馬鈴薯綿密，搭配明太子波滋波滋的口感，

創新又不違和

酥炸肥腸

肥腸炸得酥香不油膩，

外酥內Q彈，無腥味又涮嘴

雞油拌飯

想要更有飽足感的朋友可以點這個，

聽朋友們說味道很不錯喔~

手工麻油麵線

麵線滑口又Q彈，味道真的超香的，

不想吃飯的朋友我也很推這麵線喔~

​​​

​炸豆腐

豆腐炸得金黃酥香，

外酥內滑口，

好吃又有飽足感

炒水蓮

水蓮脆口還帶點微辣感，

蠻不錯的

雞軟骨

一口咬下卡滋卡滋的，

酥脆又好吃

鳳梨蝦球

超級推這道，蝦球超大一個的蝦子也很新鮮，

爽口又開胃

鳳梨苦瓜雞湯鍋

雞湯濃郁又鮮甜，

雞肉也很嫩口，

甘甜又好喝

雞老闆 桶仔雞餐點豐富，

食材新鮮，活動也非常多，

桶仔雞多汁又好吃，

店內的氛圍相當好，

很適合與三五好友們一起來聚餐，

享受高CP值的美味

活動訊息:

雞老闆 桶仔雞 免費送烤雞

當月壽星消費1800 送桶仔雞1隻 外帶也可

沒有壽星消費2500 送桶仔雞1隻 外帶也可

清/梅酒 無限暢飲 399元/1h 699元/2h

不收服務費、沒有用餐時間限制

(壽星活動不含酒水飲料，2500元活動可含酒水）

（送雞吃雞活動可自行選擇一種最好方式使用）

(生啤酒買二送一與清酒暢飲消費金額不得併入滿額送雞活動裡)

自行帶酒有收開瓶費 店內餐具冰箱酒水請自取即可

PS:詳細活動資訊，以店家現場為主



店家資訊:

雞老闆桶仔雞長春店(創始總店)】(每日都有營業)

營業時間:11：30～02：30

電話:(02)2717-5777

住址:台北市長春路454號



雞老闆桶仔雞-萬隆店

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2933-0520

住址:台北市文山區羅斯福路五段69號



雞老闆桶仔雞-士林夜市店

營業時間:PM5:00~凌晨02:30

電話:(02)2881-0777

住址:台北市士林區文林路101巷2號



雞老闆桶仔雞粉絲團

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