初魚鮨無菜單日式料理好吃嗎？台北美食推薦大安區日式無菜單料理「初魚鮨 泰順店」，提供精緻日料，想吃一初魚鮨一定要訂位。

終於來吃初魚鮨了！初魚旗下有初魚鮨日式料理和初魚鐵板燒

聚餐約在平日中午，朋友訂位先付訂金

網路超多人說初魚鮨無菜單日式料理CP值很高

讓我很期待，初魚鮨價格也不貴，聽說熱門時段常常一位難求

台北無菜單日式料理 初魚鮨泰順店 位置

「初魚鮨 泰順店」位在師大夜市周邊，附近還有永康街商圈和大安森林公園，距離較近的捷運是台電大樓站走路約10多分鐘，古亭站跟東門站都是差不多的距離，開車可以停在大安森林公園的地下收費停車場，搭車還是開車交通都非常便利。

初魚鮨 泰順店

電話：0223660792

地址：台北市大安區泰順街2-2號

營業時間：12:00–14:00、17:30–21:30

粉絲團：初魚 鮨

官方網站（初魚線上訂位）：初魚

食記：【台北無菜單日式料理】初魚鮨泰順店，大安區訂位餐廳推薦



台北無菜單日式料理 初魚鮨泰順店 訂位價錢

初魚鮨價錢

初魚鮨需先線上預訂並匯款訂金

這天吃的初魚鮨價格是台幣1700元＋10%服務費

比之前費用降了100元，看新聞好像是因為日幣匯率變低的原因

台北無菜單日式料理 初魚鮨泰順店 環境

「初魚鮨 泰順店」店外觀低調，簡約日式風格就像日本餐廳，增添了不少的神秘感。

走進餐廳，和店員確認訂位大名，由店員帶位入座

呈現Ｕ字型的板前座位，可以欣賞師傅們製作料理過程

座位配置有著恰當的間距，還蠻舒服的

不過這天幫我們料理的師傅有點“安靜”

食材來源沒有多做介紹，和另一邊熱情的師傅差很多

吃了一場不知道食材來自那裡的無菜單日式料理

還好味道真的很不錯



入座前，師傅已經在準備這天要用的食材

入座後，先上一碗暖胃的湯品

蒜味水雲蜆湯

鮮甜的湯頭搭配口感滑溜的水雲，暖胃好喝。



喝完湯，師傅送上甜甜的薑片跟脆甜的柚子蘿蔔

享用餐點的期間可以換個口味，吃完還可以免費續加





螢光烏賊

鮮翠美味，以特製醬料跟海帶芽提味

吃完前菜，接下來是生魚片。

鮪魚生魚片

黏滑鮮甜的山藥泥搭配鮪魚，入口Ｑ軟多汁，可以先吃原味，再依自己口味沾點芥末搭配





鰤魚生魚片

鰤魚的肉質清爽鮮甜，周圍撒上雪花鹽帶出魚肉的甘甜

吃到一半，師傅會先把鯖魚做成壽司卷

靜置一段時間，等等就有片段精彩演出

吃到這邊，對比後面那桌熱情的師傅，真的覺得差很多

這天服務我們的師傅嚴肅又不多話，連食材也幾乎沒有介紹

松葉蟹茶碗蒸

蒸蛋滑嫩的口感加上松葉蟹絲的纖細美味，這道茶碗蒸好好吃。

吃完生魚片，師傅開始準備握壽司

期間還會穿插幾種用來轉換口感的料理

蝶魚握壽司

鰈魚肉質細嫩

入口帶有一些嚼感，ＱＱ的

真鯛握壽司

清爽帶點脆度的魚肉，口感細嫩。

甜蝦握壽司

口感軟滑的甜蝦加上Ｑ彈的醋飯，以磯雪昆布包覆，蝦肉鮮彈口齒留香。

軟絲握壽司

用餐期間，店員拿出較高級的食材

問我們要不要加點，這是喜知次跟A5和牛



不知道接下來還有幾道，所以大家都沒有加點

明太子干貝

在干貝外層塗上一層明太子油炸，

再以海苔包覆，脆甜的海苔加上酥脆明太子鹹香，和軟嫩的干貝還蠻搭的

鮪魚大腹握壽司

口感Ｑ彈富有油脂的鮪魚大腹

吃起來相當美味，有種入口即化的感覺

日本味噌黃瓜

吃完握壽司來一塊日本味噌黃瓜解膩

黃瓜加入日本味噌，讓清脆的黃瓜多了一絲香濃的味道

接下來壽司卷也很厲害，內餡料理豐富，製作過程也很吸睛

黑鮪魚壽司卷

滿滿的鮪魚肉、醃漬生蛋黃和日本福岡產萬能蔥，多層次的口感，吃起還蠻搭的，好吃！

鰻魚天婦羅

鰻魚做成天婦羅，我覺得有點油

鮑魚

口感Ｑ彈有嚼勁，滋味飽滿鮮甜

可惜不知道產地還有搭配的醬汁

海膽軍艦

滿滿的海膽滋味鮮甜，可惜師傅也真的沒介紹海膽來自何處

少了吃無菜單料理的樂趣

接著師傅把先前捲好的鯖魚壽司卷拿出來，準備精彩的表演。

使用燒紅的木炭將鯖魚壽司卷炙燒

瞬間冒出的白煙視覺效果十足，用餐客人都拿起手機、相機記錄這一瞬間，不過也讓現場瀰漫著像燒烤的味道，很濃

鯖魚壽司卷

炭火炙燒的鯖魚壽司卷，魚肉有著淡淡的炭香味

白芝麻的香氣跟鯖魚細緻的肉質搭配，是這天最讓人印象深刻的一道料理

赤味噌湯

暖場的味噌湯，味道不會太鹹



最後登場的是真鯛魚頭釜飯

只見師傅正細心的處理釜鍋裡的真鯛魚頭

並將裡頭的的米飯攪拌均勻

真鯛魚頭釜飯

有點像炒飯的感覺，但不會油膩

除了魚肉還有鮭魚卵等食材，吃完非常有飽足感

飯後甜點是草莓大福還有一杯熱抹茶

想吃初魚鮨順泰店要預訂，這天平日中午來用餐沒有客滿

初魚鮨順泰店目前的價格是1700+10%，以台北日式無菜單料理價格不算貴，網友說CP值相當高，只是用餐過程少了以往無菜單料理師傅會介紹產地或者今日使用的食材等介紹，有點可惜。

初魚鮨 泰順店

電話：0223660792

地址：106台北市大安區泰順街2-2號

營業時間：12:00–14:00、17:30–21:30

粉絲團：初魚 鮨

官方網站（初魚線上訂位）：初魚

食記：【台北無菜單日式料理】初魚鮨泰順店，大安區訂位餐廳推薦

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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本篇初魚鮨順泰店食記自費

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