仁愛市場美食有什麼好吃的名單？基隆仁愛市場美食推薦：兩全天婦羅、櫻壽司、峰鮨（峰壽司仁愛市場店）、仁愛市場鍋燒麵、美華牛肉麵、多好咖啡、吳姳麵館、王鼎牛排、阿嬌炒麵、朱添鮮魚號等等都是地標有名的仁愛市場美食。

基隆仁愛市場 停車位｜交通資訊

仁愛市場附近有停車場交通方便，停車費也合理，平日和假日都有許多觀光客或在地人來覓食，在兩全天婦羅旁邊就是博愛地下停車場(基隆市仁愛區愛三路15號)，要逛廟口夜市、觀光漁市或仁愛市場停這都可以。

基隆仁愛市場

地址：基隆市仁愛區愛二路12號

博愛停車場：基隆市仁愛區愛三路15號

停好車，走上樓直接逛仁愛市場超方便。

基隆仁愛市場美食 兩全天婦羅｜在哪裡

【兩全天婦羅】地址位在愛二路12號，旁邊樓梯走上二樓就是仁愛市場，還有博愛停車場可停車，附近就是基隆夜市，想逛街或著吃美食都很可以，生活機能相當便利的市場。

兩全天婦羅的攤位有許多火鍋料，手工製作的新奇物，如果不知道賣什麼或怎麼買都可以問男老闆，非常客氣。

基隆仁愛市場-兩全天婦羅

地址：基隆市仁愛區愛二路12號

停車場：博愛停車場

營業時間： 09:00–19:00

電話： 02 2424 4931

食記：基隆買甜不辣推薦兩全天婦羅～仁愛市場美食

基隆仁愛市場美食 大觀圓豬肝腸｜在哪裡

在仁愛市場的大觀園就只賣鹹湯圓及豬肝腸這兩種東西，而且豬肝「腸」，一定會很多人看錯，看成豬肝「湯」，店家招牌還特別把「腸」用紅色註記，我第一次真的看錯。

基隆鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）

地址：基隆市仁愛區仁四路31號

電話：02 2428 8158

營業時間：8:00-19:00 (星期一公休)

食記：基隆仁愛市場美食大觀圓豬肝腸，超特別的口感

基隆仁愛市場美食 朱添鮮魚號｜在哪裡

凌晨宵夜時間衝到基隆覓食，朱添鮮魚號地點鄰近基隆仁愛市場（崁仔頂漁市），吃完生魚片可以逛逛崁仔頂漁市買漁獲，接著還能到基隆外木山浮潛區看日出，很適合晚上睡不著的夜貓子活動。

老實說，價格還真不便宜呢！以為鄰近漁市會比較平價，但其實沒有，尤其是丼飯和握壽司價格真的偏高，你要是想跟另一半吵架，這兩樣必點，建議點生魚片就好。

朱添鮮魚號

地址：基隆市仁愛區仁四路45號

電話：02 2424 9832

營業時間：週一至週六18:00–04:00；周日12:00–22:00

食記：基隆仁愛市場美食朱添鮮魚號，宵夜凌晨吃的到生魚片

基隆仁愛市場美食 鍋燒麵專賣店｜在哪裡

第一次逛基隆仁愛市場就對這攤【鍋燒麵專賣店】平日也大排隊的風景很有印象，當時吃飽就列為基隆美食筆記。後來平日中午又來仁愛市場找美食，當然不想錯過地標都會出現的鍋燒麵，菜單只賣兩種鍋燒麵口味，每鍋均一價100元，也有小菜可選。

是說這攤鍋燒麵的態度相當親切，詢問能否拍照，貌似老闆娘的小姐還笑笑回覆我說要拍漂亮一點，讓我有很棒的開場白。

鍋燒麵專賣店 仁愛市場

地址：基隆市仁愛區愛三路21號

營業時間：11:00–19:30（星期三休息）

粉絲團：仁愛市場鍋燒麵專賣店

食記：【基隆仁愛市場美食】鍋燒麵專賣店，基隆好吃日式鍋燒麵推薦

基隆仁愛市場美食 多好咖啡店｜在哪裡

若提到仁愛市場咖啡店，這間多好咖啡店絕對榜上有名，常常在雜誌看到推薦，小小空間有著專業好喝的咖啡，是吃飽的好去處，可以短暫小歇。

多好咖啡店 Anygood Coffee

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2號 攤位樓B31

營業時間：10:00–18:00

粉絲團：多好咖啡店 Anygood Coffee

基隆仁愛市場美食 初拉麵製作所｜在哪裡

在基隆仁愛市場新開幕的拉麵店【初拉麵製作所】地點就在就在市場二樓的小角落，剛好和朋友來找仁愛市場美食，聽到新開幕的拉麵店相當好奇，平日中午來看到不少人潮，幾乎都是基隆在地人，客氣的老先生應該是年輕老闆的爸爸，請我們稍等一下位置，非常親切的開場白。

初拉麵製作所

電話：0983-141511

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2F B18

營業時間：10:30~18:00 (周一公休)

粉絲團：初拉麵製作所 粉絲團

食記：【基隆仁愛市場美食】初拉麵製作所，雞白湯拉麵推薦

基隆仁愛市場美食 櫻壽司｜在哪裡

基隆仁愛市場有什麼好吃美食？上次看到這間【櫻壽司】攤位大排隊，這次二訪就列為仁愛市場必吃美食，菜單有握壽司和生魚片推薦，營業時間只有中午四小時，平日中午來真的超多人。

看看旁邊候位的人就知道，仁愛市場的人氣店家一定有櫻壽司，不過負責切生魚片的老闆和老闆娘態度都不是很好，還會臭臉，還好員工阿姨們就很親切。

櫻壽司

電話：02 436 7881

地址：基隆市仁愛區愛三路21號2F A12

營業時間：10:00–14:00(周一公休)

食記：【基隆仁愛市場美食】櫻壽司 人氣攤位，生魚片握壽司推薦

基隆仁愛市場美食 林家三鮮水餃｜在哪裡

仁愛市場生意很好的水餃店，看這包水餃的工作人員有幾位就知道生意超好，不過評價很兩極。

林家三鮮水餃

地址：基隆市仁愛區愛三路21號 A增29

營業時間：星期五 10:30–19:30（週四休息）

電話： 02 2427 0919

粉絲團：林家三鮮水餃

基隆仁愛市場美食 峰鮨（峰壽司仁愛市場店）｜在哪裡

峰鮨（峰壽司仁愛市場店）應該是仁愛市場生意最好的吧？來兩次都發現超多人，排隊等待用餐的人也很多，除了吧台座位還有旁邊位置都坐滿人，想吃就要營業時間一到就來等的感覺，列為下回仁愛市場必吃美食。

峰鮨（峰壽司仁愛市場店）

地址：基隆市仁愛區愛三路21號 攤位B42

營業時間：11:30–15:50, 16:50–19:00（週一休息）

電話： 02 2428 3139

粉絲團：峰壽司-峰鮨 日本料理

基隆仁愛市場美食 阿嵐小吃店｜在哪裡

阿嵐小吃店也是仁愛市場生意很好的麵店，看招牌麻醬麵是必點，還有許多黑白切小菜都是榜上有名，要不是胃容量有限，真的也想再來一碗。

阿嵐小吃店

地址：基隆市仁愛區愛三路21號 A51

營業時間：08:00–16:00

電話： 02 2426 2251

基隆仁愛市場附近美食推薦

仁愛市場美食真的很多，來幾次都遇到幾間想吃的店休，要多來幾次才能全制霸。除了基隆仁愛市場，附近美食店家也很多呢！緊鄰基隆廟口夜市可以安排順遊。

阿華炒麵營業時間很長，從早上十點到凌晨六點，雖然基隆夜市美食小吃多，但這間阿華炒麵在基隆可是相當有名氣，越晚越多人，是基隆的深夜食堂，還好平日下雨天來訪人不多，不用排隊。

阿華炒麵

地址：基隆市仁愛區愛四路1-3號

電話：02 2429 2163

營業時間：早上10:00–凌晨06:00（周一休息）

食記：基隆阿華炒麵推薦咖哩炒麵，基隆夜市美食小吃推薦

延伸閱讀：基隆美食：基隆夜市美食小吃推薦，基隆廟口必吃推薦。



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文章作者：陳小可

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本篇仁愛市場美食食記自費

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