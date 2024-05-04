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【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點 | 鬧區中低調的美味甜點店，迷人的塔派甜點讓人著迷不已

2024-05-04 06:00:00 居艾咪 人氣：112
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窩客好文

居艾咪

發表篇數：170篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：S'more Sugar Pastry
phone07-5566455
place高雄市左營區辛亥路169號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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【高雄左營 | S'more Sugar 法式手工甜點(左營店)】

地址: 高雄市左營區辛亥路169號 電話: (07)556-6455 

營業時間: 12:00-21:00(公休日請見店家公告)  | fb

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

 

S'more Sugar法式手工甜點 環境介紹 

 

S'more Sugar 法式手工甜點現在共有三家店，

S'more Sugar 法式手工甜點(左營店) : 高雄市左營區辛亥路169號，12:00-21:00fb

S'more Sugar 法式手工甜點(文化店) : 高雄市苓雅區林泉街38巷3號1樓， (07) 727-998512:00-19:00fb

S'more Sugar 法式手工甜點(楠梓店) :  高雄市楠梓區加仁路125號 ，(07) 364-878013:00-21:00fb

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

S'more Sugar法式手工甜點 品項 

 

走入S'more Sugar，映入眼簾的就是滿布蛋糕和塔派的商品櫃，

琳瑯滿目目不暇給，每個都長得太迷人了。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

S'more Sugar的商品品項以塔和派為主。

塔: 以甜塔為主要品項，而且口味非常多元。

派: 甜鹹口味的派都有。

冷藏蛋糕甜點: 口味多多，樣式也多多。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

除了漂亮的冷藏蛋糕，也有馬卡龍，可麗露，

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

放在冷藏蛋糕櫃上的是常溫品項，

常溫品項也多多，艾咪頗愛他們家常溫的甜派，

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

手工餅乾選項也不少，

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

漂亮吸睛的馬林糖也有，送禮或是派對小物都很適合，

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

 

S'more Sugar法式手工甜點 餐點 

每次來S'more Sugar，大家都是一口氣外帶好幾個，

來看看艾咪這天外帶了什麼:

法芙娜巧克力蛋糕  NT$150

胡桃派 NT$130

雞肉鹹派 NT$110

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

 

法芙娜巧克力蛋糕  NT$150

由於S'more Sugar以塔和派為主要品項，所以產品外表都是圓形的，

法芙娜巧克力蛋糕外表也是圓形的，乍看以為是巧克力口味甜甜圈，

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

然而一口咬下，巧克力蛋糕滿滿香氣襲來，

而且如品名所強調，是使用有著迷人香氣的經典品牌法芙娜巧克力喔!

上頭的草莓錦上添花，讓整個蛋糕看起來更為迷人。

整體蛋糕散發出可可濃郁感。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

胡桃派 NT$130

胡桃派S'more Sugar艾咪頗為喜歡的甜派口味，

從表層布滿滿滿的胡桃，已經開始感受出堅果的香氣。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

從側面可以看出胡桃派是非常渾厚一層的，

胡桃派的派皮酥脆美味，像在吃餅乾般，越嚼越香，

裡面內餡用料是非常紮實大方，每一口都是胡桃散發出的堅果芬芳，

推薦給喜歡堅果的你。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

雞肉鹹派 NT$110

甜派表現不錯，鹹派表現也很棒喔!

這天購買的是雞肉鹹派，外表看起來就是一個豐富的大鹹派。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

雞肉鹹派吃起來頗為濕潤，不會乾柴，

而且裡面內餡超級大方，直接給超級大一塊雞腿肉，真的讓吃的人超級驚喜!!

整體來說鹹派用料很豐富，而且即使沒有加熱也很好吃。

【高雄左營】S'more Sugar 法式手工甜點

 

 

 

居艾咪的食後感 

 

因為地緣關係，還蠻常經過S'more Sugar 法式手工甜點左營店的，

艾咪想吃甜點時就會去外帶一下。

✔️這家是以塔派為主的甜點店，每個塔派長相都超級迷人

✔️甜塔甜派鹹派其實各有它的專屬美味，也讓人選擇困難，建議可以依照當天的口味來選購

✔️店家其實也有在製作蛋糕，詳情就親洽店家囉

 

 

▶謝謝您的收看，還看不夠嗎? !

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▼希望你們會喜歡今天的分享，本文為自費食記，

此篇文章帶有主觀及時效性，單純分享當下個人感受，僅供參考#

 每一個文字都是艾咪的心血結晶，文章和圖片皆為艾咪個人著作所有權，

如需下載或引用請先mail告知艾咪經同意後方可使用 

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